Opinión: Blockchain y su impacto en el sector empresarial

Por Benjamin Stoeckhert, desarrollador de negocios de blockchain para SAP

Para poder entender a fondo la tecnología blockchain y todos los beneficios que puede traer a su empresa, es necesario conocer los inicios de esta y la importancia que ha ido ganando en el sector empresarial. Se podría pensar que el blockchain es un invento reciente o por lo menos del siglo XXI, sin embargo, Alan Turing, estableció las bases para las técnicas tipográficas hace más de 50 años y posteriormente Whitfield Diffie y Martin Hellman, sentaron los fundamentos actuales de la encriptación moderna. Años más tarde se logró marcar el inicio de la red Bitcoin y el blockchain.

La tecnología blockchain surgió en los principios del 2000 como una gran infraestructura para criptomonedas, no obstante, en la actualidad ha tomado más roles tanto dentro como fuera de las empresas. Hoy, además de apoyar al negocio de las criptomonedas, ha llegado también a las NFT (Non- Funfible Token), además de que es conocida por crear bases de datos compartidas, las cuales se almacenan en bloques, que se pueden copiar y replicar en computadoras individuales. Dichas copias son idénticas y se encuentran sincronizadas entre sí, por lo que se podría asegurar que es incorruptible.

Debido al gran avance que ha ido teniendo con el paso del tiempo, esta tecnología ha acaparado diferentes sectores, en la actualidad se suele ver en cadenas de suministro, servicios públicos, recursos humanos y finanzas, sectores en los que ha aportado grandes beneficios, como:

• Transparencia: La información es visible para todos los participantes y no puede ser alterada.

• Seguridad: Es muy complicado de hackear, gracias a su naturaleza distribuida y encriptada.

• Automatización: Se pueden programar automáticamente desde pagos hasta eventos.

• Privacidad de datos: La serie de registros en bloques se traducen a un código denominado como “hash” y los miembros no pueden traducirlos sin una clave.

• Trazabilidad: Facilita enormemente el rastreo de datos, debido a que son inalterables.

• Rapidez en procesos: Permite acelerar la ejecución de los procesos y que las transacciones sean más rápidas, sin importar el horario de oficina.

• Menos intermediaries: Reduce la dependencia de intermediarios externos, por lo que involucra un menor riesgo de ingreso de datos, así como una reducción en tarifas de ingreso.

No obstante, siempre se puede mejorar, puesto que la tecnología que se emplea aún tiene algunas limitantes. Una de las más importantes es la accesibilidad, en la cual podría ayudar una integración del blockchain en herramientas de gestión de procesos comerciales sin código. Hacer esto les permitiría a los desarrolladores el poder configurar, ejecutar y monitorear procesos seguros entre empresas.

“La racionalización de los procesos del sector público con el blockchain puede ayudar a combatir o prevenir el fraude y la corrupción, por ejemplo, al proporcionar un registro de la propiedad a prueba de manipulaciones en países con problemas de corrupción” dijo Benjamin Stoeckhert, desarrollador de negocios de blockchain para SAP.

SAP está íntimamente relacionada con el blockchain, un claro ejemplo de ello es la trazabilidad de materiales que se puede encontrar en SAP Logistics Business Network, la cual puede proporcionar una imagen de extremo a extremo de la procedencia de la cadena de suministro.

Blockchain y su impacto en el sector empresarial

Centroamérica 1 de marzo de 2022.-

