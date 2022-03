Vuelve Mobile World Congress 2022 con foco en smartphones y PCs para el trabajo remoto

Por Claudia Contreras, E&N



Desde este lunes y hasta el jueves, el mayor congreso de telefonía móvil del mundo acogerá a 1.500 empresas expositoras y prevé acoger a más de 40.000 asistentes de más de 150 países.

En 2020, el Mobile World Congress tuvo que suspenderse por los riesgos de la pandemia de coronavirus y la pasada edición se reinventó en fechas distintas a las habituales -del 28 de junio al 1 de julio de 2021- con un formato híbrido y con menos ocupación de expositores. De hecho, más de 15 empresas cancelaron su participación presencial, entre las cuales estaban Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Intel y Google, que sí que acudirán esta vez.

Sony y Lenovo no estarán

Este año, sin embargo, sólo dos grandes marcas han confirmado que no asistirán físicamente al evento mundial de la industria de las tecnologías móviles, Sony y Lenovo, y se prevé que acudan los mayores operadores móviles, compañías de programas informáticos y grandes empresas del sector.

Honor lanza el Magic4 Pro



La marca china Honor ha presentado este lunes en el Mobile World Congress (MWC) su nueva linea de productos de alta gama con tecnología de vanguardia, entre los que destaca el Magic4 Pro, que llegará al mercado en España en mayo a un precio recomendado de 1.099 euros.

Además de este dispositivo, la marca, que se ha convertido en la tercera en teléfonos inteligentes de China, ha mostrado en el principal evento de tecnología móvil del mundo el Magic4, el reloj Watch GS 3 y los auriculares inalámbicos Earbus 3 Pro. El consejero delegado global de Honor, George Zhao, ha destacado: "Esta serie de productos es un auténtico escaparate de nuestra innovadora tecnología y demuestra nuestra actitud de superación para desafiar constantemente los estándares del sector".





Xiaomi presenta el robot biónico CyberDog



CyberDog es la primera incursión de Xiaomi en la robótica cuadrúpeda para la comunidad de código abierto. Para ajustarse a los organismos biológicos, el robot está equipado con 11 sensores de alta precisión, que brindan retroalimentación instantánea para guiar los movimientos. Esto incluye sensores táctiles, cámaras, sensores ultrasónicos, módulos GPS y más, lo que le da una capacidad mejorada para detectar, analizar e interactuar con su entorno. Se ha presentado hoy en el MWC22 de Barcelona con una inusitada expectación de público.

Nokia C22

HMD Global llegó a Barcelona con tres nuevos 'smartphones' de la serie C de Nokia, Nokia C2 2ª Edición, C21 y C21 Plus, tres dispositivos de gama de entrada con 4G LTE y procesamiento de imágenes de alto rango dinámico (HDR).



El CEO de HDM Global, Florian Seiche, destacó que Nokia ha centrado sus esfuerzos este último año en ampliar su catálogo de productos, la conectividad accesible para los clientes y la ampliación del crecimiento de la empresa a través de sus servicios (Softlock, Enable Pro y Connected Pro) y sus 'smartphones'.



Este que ven acá es el Nokia C21 Plus: Tiene un grosor de 8,55 mm y un peso que varía según el tipo de batería: 178 gramos para la batería de 4.000 mAh y 191 gramos para la de 5.050 mAh. Promete hasta tres días de autonomía.



Presenta una pantalla de 6,5 pulgadas HD+ con un ratio de 20:9 y lleva una cámara trasera con dos lentes: la principal de 13 megapíxeles con sistema de autofoco (AF), mientras que la secundaria es de 2 megapíxeles, para fotografías con mayor profundidad.

TCL30+

Hoy, la marca TCL presentó una gama de dispositivos inteligentes en el Mobile World Congress (MWC) 2022. Reforzando la misión de TCL de proporcionar conectividad 5G para todos, los anuncios móviles incluyen cinco nuevos smartphones de la Serie 30 de TCL, el TCL 30 5G, el TCL 30+, el TCL 30, el TCL 30 SE y el TCL 30 E. Cada uno de ellos ofrece experiencias ricas en funciones y accesibles para todos. Estos se unen a los recientemente anunciados TCL 30 XE 5G y TCL 30 V 5G, que son exclusivos del mercado estadounidense. Estos smartphones cuentan con cámaras inteligentes y fáciles de usar de 50 MP, con los cuales se podrán obtener excelentes fotos de paisajes, retratos y escenas de cerca se reproducen con un detalle real.



Estos celulares se anuncian junto con tres nuevas tabletas, incluyendo la última incorporación a la innovadora familia NXTPAPER de TCL, y la nueva TCL TAB 10s 5G. Consolidando su posición como líder en conectividad, TCL también saca al mercado tres nuevos CPEs, incluyendo el LINKHUB 5G, un potente router 5G creado para conectar cientos de dispositivos en diversos entornos.

Oppo Air Glass

Este nuevo modelo de gafas de Realidad asistida (aR), Air Glass, permite ver pantallas a la vez que se sigue viendo el entorno. Air Glass es un producto que Oppo presentó en China en diciembre, en el marco de evento anual Innoday de Oppo.



La nuevas Air Glass de Oppo cuentan con un procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Están compuestas por una montura de 30 gramos de peso, mientras que la imagen se muestra a través de un monóculo imantado que se encaja sin moverse para mostrar información en monocromo.



Air Glass también está equipada con un altavoz a través del hueso del oído, que según la empresa permite seguir escuchando el entorno. Se pueden proyectar aplicaciones de clima, calendario, salud, navegación o teleprónter, destinada a reuniones o presentaciones, que pueden deslizarse mediante la montura táctil. Se puede utilizar tanto con 'smartphones' de la marca (con ColorOS 11 o versiones anteriores) a través de la aplicación Smart Glass, además del reloj inteligente Oppo Watch 2. Su 'software' incluye una opción para poder traducir de forma simultánea en distintos idiomas.