Cómo unirse a videollamadas grupales ya iniciadas de WhatsApp

Por Infobae



WhatsApp es la aplicación de mensajería preferida por millones de usuarios en el mundo y cuenta con varias funciones que muchos pueden desconocer como Unirse a llamadas grupales aunque estas ya hayan iniciaron.



Gradualmente la plataforma de Meta ha añadido nuevas opciones. La mensajería de texto evolucionó a llamadas de voz, luego a videollamadas uno a uno, mensajes de voz, posteriormente a llamadas grupales y más recientemente a unirse a videollamadas iniciadas.



Esta opción ayuda a quienes no pudieron contestar la llamada porque estaban ocupados o distraídos cuando y no quieren perderse la charla grupal.

De las siguientes formas se puede unir a una “llamada perdida”:

- Abrir WhatsApp y tocar la pestaña LLAMADAS.



- Si se inició la llamada desde un chat grupal, para unirse, se puede abrir el chat y tocar Unirme.



- Si la llamada está en curso, se debe tocar la llamada a la que se quiere unir. Se abrirá una pantalla con información sobre la llamada.



- Desde el menú de la llamada, tocar Unirme.



Como extra, se debe asegurar que todos tengan una buena conexión a Internet a la hora de hacer o recibir llamadas grupales. La calidad de la llamada dependerá de la conexión a Internet más débil entre los participantes.



Tampoco se podrá eliminar a un contacto durante la llamada grupal. Para poder salir, el contacto deberá colgar la llamada desde su teléfono.



Es posible participar en una llamada grupal con un contacto bloqueado si alguien más lo añade, pero no se puede añadir a un contacto que uno mismo haya bloqueado ni a uno que nos haya bloqueado. Se puede ignorar la llamada si no se desea conectar con un contacto bloqueado.



También se debe de considerar que no es posible realizar llamadas a números de servicios de emergencia mediante WhatsApp (como el 911 en los Estados Unidos y México). Para hacer llamadas de ese tipo, deberás utilizar otro medio.

Cómo hacer una llamada grupal

En caso de que haya algunos despistados que siempre contestan pero nunca llaman, deben saber que los pasos a seguir para iniciar una llamada grupal son los siguientes:



- Abrir el chat grupal con las personas a las que se quiera llamar.



- Si el chat grupal tiene 33 participantes o más, se debe tocar el ícono de llamada grupal.



- Si el grupo tiene 32 participantes o menos, tocar el ícono de llamada y confirmar la decisión. Las primeras siete personas que respondan podrán unirse a la llamada, y solo pueden participar los miembros del grupo.



- Buscar los contactos que quiera añadir a la llamada; luego, tocar el ícono de llamada.

Hacer una llamada grupal desde la pestaña LLAMADAS

- Abrir WhatsApp; luego, tocar la pestaña LLAMADAS.



- Tocar el ícono de nueva llamada y, luego, Nueva llamada grupal.



- Buscar los contactos que se quiera añadir a la llamada; luego, tocar el ícono de llamada.



- Hacer una llamada grupal desde un chat individual



- Abrir el chat individual con una de las personas a las que se quiera llamar.



- Tocar el ícono de llamada.



- Luego de que el contacto acepte la llamada, tocar el ícono de abrir > Añadir participante.



- Buscar a otro contacto que se quiera añadir a la llamada y toca AÑADIR.



- Si se quiere añadir más contactos, tocar Añadir participante.



Cabe recordar que estas funciones utilizan la pantalla de la llamada grupal de WhatsApp mostrará a los participantes presentes en la llamada (el primer contacto que aparece es el que nos añadió), y en caso de estar usando datos es posible que el proveedor haga cargos extras.