Trump estrena su propia red social llamada Truth Social

Por El País



La nueva red social de Donald Trump, Truth Social (Verdad Social, en español), ha aparecido a última hora del domingo en la App Store de Apple para su descarga, aunque todavía no está operativa para todos los estadounidenses. El expresidente de Estados Unidos continúa bloqueado de las principales plataformas -Twitter, Facebook, Instagram y YouTube- por los mensajes incendiarios que publicó el 6 de enero de 2021 durante el asalto al Capitolio. Las tecnológicas cerraron las cuentas del republicano por considerar que incitaban a la violencia y por esparcir los bulos sobre un supuesto fraude electoral en las presidenciales de noviembre de 2020.



Mientras Trump mantiene en secreto si se presentará nuevamente a la presidencia para 2024, el magnate ha decidido incursionar en el mundo de la comunicación con la empresa Trump Media & Technology Group (TMTG) está detrás de la red social. La empresa que ha recaudado 1.000 millones de dólares en inversiones privadas es dirigida por el excongresista republicano Devin Nunes, que el pasado diciembre dejó su cargo en la Cámara de Representantes para sumarse a los esfuerzos por devolver a Trump un megáfono en las redes sociales. TMTG se fusionará con Digital World Acquisition Corp, una compañía que se dedica a la venta de acciones al público, y que ya está operativa en Nasdaq, el índice bursátil estadounidense de las grandes tecnológicas.



“Debido a la alta demanda, te hemos puesto en la lista de espera. Te amamos, y no eres un número para nosotros, pero tu número en la lista de espera es 219.351″, es el mensaje que ha aparecido a este periódico al abrir la aplicación, que estará completamente operativa a finales de marzo. Esta mañana Truth Social era la aplicación más descargada de la App Store de Apple. “Nuestro objetivo es, y creo que lo vamos a lograr, que a finales de marzo estará en pleno funcionamiento al menos dentro de Estados Unidos”, afirmó este domingo Nunes en el programa de María Bartiromo en Fox News.



El ostracismo de las principales plataformas fue el motor para que Trump buscara una nueva alternativa que lo conectara a sus seguidores. El objetivo de Truth Social es “crear un rival del consorcio de medios progresistas”, dijo el republicano cuando anunció su lanzamiento, “y luchar contra las grandes tecnológicas de Silicon Valley, que han usado su poder unilateral para oponerse a voces en Estados Unidos”. Ya existen siete nuevas redes sociales que se presentan con la premisa de ser verdaderos espacios para la libertad de expresión, entre ellas Gettr, Parler y Rumble, según un recuento de The New York Times.