The Freestyle, un gadget concebido para el estilo de vida de Millenialls y Zoomers

Por E&N



El secreto detrás de la popularidad de The Freestyle, un dispositivo que es especialmente querido por las generaciones más jóvenes, es que los comentarios de las personas de la era Millennial y Zoomer fueron bien recibidos e incorporados desde la planificación del producto y las primeras etapas de desarrollo de The Freestyle.

Seungyeong Ian Jeong, que trabajó en la planificación de producto, Sooyeon Chung, que trabajó en la gestión de producto de servicio, Jenny Jung, que trabajó en diseño de UX y Dami Baik, que trabajó en marketing de lanzamiento de producto.

Desarrollo de un dispositivo nuevo basado en las tendencias cambiantes del estilo de vida

Desde las etapas iniciales de planificación de The Freestyle, los expertos en productos de Samsung han estado investigando las tendencias de estilo de vida de los Millennials y Zoomers y se han esforzado por aplicarlas al producto. Los Millennials y los Zoomers persiguen sus propios estilos de vida únicos y no tienen miedo de hablar y expresarse. Dan importancia a la practicidad, así como a la sensación y el estilo de los productos que eligen. Al respetar las preferencias de estos usuarios jóvenes, The Freestyle tuvo en cuenta tales cambios.



Los cambios en los estilos de vida provocados por la pandemia de COVID-19 también se convirtieron en el contexto de la planificación de productos. Las personas han comenzado a pasar más tiempo en sus propios espacios personales y se ha vuelto más importante llevar el entretenimiento a espacios que antes se usaban para relajarse, como el dormitorio. Al mismo tiempo, las actividades de ocio al aire libre, como acampar, se han vuelto más comunes. "El concepto de The Freestyle es su pantalla portátil sin marco que puede ‘acompañarme en cualquier lugar’", explicó Jung.





Crear una experiencia televisiva única a partir de una plataforma singular y una sensación joven



No es fácil describir The Freestyle en una palabra, simplemente porque es un producto completamente nuevo y sin precedentes. Algunos usuarios lo usarán como pantalla, mientras que otros lo usarán como luz ambiental interior; otros también podrían usarlo como un cartel digital. Como dice el propio nombre del dispositivo, el propósito del producto cambia en estilo libre junto con el estilo de vida y el estilo único de cada usuario.



Les preguntamos a los cuatro expertos en productos cuál creen que es el secreto detrás de la popularidad de The Freestyle, y todos ellos destacaron la fuerte sinergia entre la experiencia del producto, que puede aprovecharse de muchas maneras con la exclusiva plataforma Samsung Smart TV. "The Freestyle proporciona todo tipo de aplicaciones OTT importantes con servicios de streaming integrados certificados por socios para que nunca se quede atrás en lo mejor en contenido y experiencias de pantalla", explicó Chung. “Además, la duplicación de smartphones puede realizarse muy fácilmente con dispositivos móviles Android e iOS”.



Reflejar activamente los intereses y experiencias de las generaciones más jóvenes



Dado que The Freestyle es un producto que es el primero de su tipo, naturalmente surgieron algunos obstáculos durante la etapa de desarrollo. “Dado que es el primer producto de este tipo desarrollado por Samsung, no había una referencia definida para nosotros”, explicó Jung. “No fue fácil planificar los recursos del producto y diseñar sus experiencias desde cero”. Cada vez que surgían dudas sobre la dirección del producto, lo que más ayudaba era la retroalimentación que el equipo podría obtener de la junta de la comunidad para los colaboradores de Samsung de entre 20 y 30 años.



Al comienzo de la etapa de planificación del producto, el quid de la oferta de The Freestyle era principalmente la visualización de contenido a través de la proyección. Sin embargo, los colegas que son Millennials y Zoomers en Samsung brindaron sus comentarios sobre cuán emocionados estarían de usar The Freestyle para crear su propio tipo de estado de ánimo al proyectar una imagen de su elección cuando no ven contenido, y esto es lo que llevó a las funciones ambientales de The Freestyle. Incluso la oferta de audio de alta calidad del dispositivo surgió luego de la incorporación de comentarios en el tablero de la comunidad. “Mientras pensábamos en la especificación de sonido del dispositivo, prestamos atención a las opiniones compartidas sobre cómo no se debe comprometer la calidad del sonido”, señaló Jeong.



Más allá de las limitaciones de un espacio con convenientes opciones de portabilidad y uso



Para usar este producto, lo suficientemente pequeño como para caber en un bolso y con un peso de solo 830g, independientemente del lugar, es imprescindible un entorno de uso conveniente. A diferencia de otros proyectores, The Freestyle ajusta rápida y automáticamente el enfoque de su pantalla a través de las funciones de corrección automática de keystone, nivelación y enfoque. A través de la función Scale & Move, los usuarios pueden ajustar el tamaño de la pantalla proyectada y colocarla sin tener que mover físicamente el proyector.



Además, Freestyle presenta una funcionalidad conveniente que permite a los usuarios acceder directamente a la configuración mientras miran contenido que no requiere que pasen por ningún menú – se accede a esto simplemente presionando y manteniendo presionado el botón home. Además, pueden controlar el dispositivo a través del reconocimiento de voz, ya que el producto viene con tecnología para minimizar el ruido ambiental, que anteriormente era un problema persistente para los proyectores. A través del soporte de asistente de voz farfield, The Freestyle también permite reproducir música y comprometerse en funciones de asistente virtual incluso cuando la pantalla está apagada.



Un dispositivo versátil para usar en cualquier momento y en cualquier lugar



Entonces, ¿cómo los propios expertos en productos utilizan The Freestyle? “Disfruto usando The Freestyle para escuchar música con un sonido de alta calidad mientras proyecto la imagen de la portada de mi álbum favorito en el fondo”, dijo Jung. “También disfruto proyectando un video de las estrellas brillando intensamente en el techo de mi habitación antes de irme a la cama. Cuando tengo ganas de dormir, puedo simplemente apagar el dispositivo usando mi voz”.





“A mis hijos les gusta mucho cuando instalamos The Freestyle en el estante de la cabecera y vemos el contenido proyectado en el techo mientras están acostados juntos en la cama”, agregó Baik. “Dado que el dispositivo puede usarse libremente de la forma que desee, está recibiendo críticas muy favorables no solo de los usuarios Millennials y Zoomers, sino también de usuarios de todas las edades, incluidos aquellos que usan The Freestyle en familia”.



Lo más atractivo de The Freestyle es que puede utilizarse en todo tipo de escenarios de la vida diaria gracias a su diseño compacto y su cómoda usabilidad. “Queremos presentar una experiencia de usuario que satisfaga sus diversas preferencias y necesidades en cualquier lugar, en cualquier momento, yendo más allá de las limitaciones de un espacio”, dijo Jeong. “Nuestro objetivo es establecer The Freestyle como una pantalla inteligente, móvil y personal que realmente pueda utilizarse al máximo”.