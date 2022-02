Ahora se puede dar ‘like’ a una historia en Instagram

Por ABC



Instagram ha comenzado a introducir un cambio en las 'stories' por el que los usuarios pueden indicar que les ha gustado el contenido sin necesidad de enviar un mensaje privado, evitando de esta forma saturar la bandeja de entrada.



La compañía tecnológica ha colocado en las historias el botón con forma de corazón, que aparece entre la barra para escribir un mensaje y el botón que tiene forma de avión de papel. Con esta adición los usuarios pueden indicar que el contenido les ha gustado.



La particularidad de esta novedad es que se trata de una indicación que ya no envía un mensaje directo al creador, sino que se muestra en la vista de la historia, junto a la imagen de la persona que lo ha marcado, visible solo para quien ha publicado la historia.

❤️ Private Story Likes ❤️



Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.



Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. ?? pic.twitter.com/l56Rmzgnnw