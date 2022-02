Organizaciones crean Carbon Call para lograr una contabilidad del carbono para el planeta

Por E&N

Más de 20 organizaciones líderes anunciaron una iniciativa para acelerar el desarrollo de una contabilidad de emisiones de carbono confiable e interoperable, que es necesaria para ayudar al mundo a alcanzar el cero neto a mediados de siglo. Carbon Call moviliza la acción colectiva, la inversión y los recursos de organizaciones científicas, corporativas, filantrópicas e intergubernamentales para permitir el acceso a datos y ciencia que sea confiable y actualizado y que pueda intercambiarse con facilidad entre los sistemas de contabilidad de carbono.

La medición y contabilidad confiables de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son fundamentales para la rendición de cuentas y la atribución climática. Según un análisis de The Washington Post, la brecha en las emisiones de GEI no reportadas “va desde al menos 8,500 millones hasta 13,300 millones de toneladas al año”. Hoy en día, la contabilidad del carbono adolece de problemas de calidad de datos, inconsistencias en la medición y los informes, plataformas aisladas y desafíos de infraestructura. Esto dificulta comparar, combinar y compartir datos confiables, en particular para las empresas.

Carbon Call descubre y aborda las brechas en los sistemas globales de contabilidad de carbono existentes, centrándose en la eliminación de carbono y el sector terrestre, el metano y las emisiones indirectas. Carbon Call trabajará de manera colectiva para identificar dónde se necesita información más precisa para mejorar la confiabilidad y avanzar en la interoperabilidad por diseño, tanto en los informes de contabilidad de carbono (o libros mayores) como en los ecosistemas de datos que los respaldan.

Carbon Call está organizado por la Fundación ClimateWorks, y las organizaciones participantes incluyen Capricorn Investment Group, Climate Change AI, Corporate Leaders Group Europe, Global Carbon Project, Global Council for Science and the Environment, International Science Council, LF Energy, Linux Foundation, Microsoft, Mila, Fundación Skoll, Instituto Stanford Woods para el Medio Ambiente, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (organización colaboradora) y Fundación de las Naciones Unidas. Las organizaciones participantes de Carbon Call trabajan para avanzar en el desarrollo de estándares metodológicos de contabilidad universal, permitir un mayor acceso a datos confiables de emisiones y remoción de GEI y fortalecer la interoperabilidad de las infraestructuras de contabilidad digital.

Los signatarios de Carbon Call respaldan las condiciones favorables necesarias para un sistema global más confiable de informes (o libros de contabilidad) de carbono interoperables. Con ese fin, los signatarios se comprometen a reportar las emisiones de GEI y la información de compensación de manera integral, incluidos todos los alcances y clases de emisiones de GEI, de manera anual y transparente. Los signatarios incluyen Capricorn Investment Group, EY, GSK, KPMG, Microsoft y Wipro.

Los resultados de la coalición estarán disponibles de manera amplia, y se alienta a las organizaciones a obtener más información e inscribirse en www.carboncall.org . Lo que dicen las organizaciones participantes y los signatarios sobre Carbon Call

Capricorn Investment Group

Ion Yadigaroglu, socio gerente de Capricorn Investment Group, dijo: “Invertimos miles de millones de dólares en soluciones climáticas y ahora estamos desplegando un capital significativo en la eliminación de carbono para cumplir con nuestro compromiso de cero emisiones netas. Pero esto solo se registra a la escala de la crisis climática si podemos hacer un seguimiento del equilibrio global entre las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. Nos unimos a Carbon Call para apoyar la creación de un libro de contabilidad transparente y basado en la ciencia para la contabilidad del carbono. Este será un componente importante para la inversión en un cero neto”.

Climate Change AI

David Rolnick, cofundador y presidente de Climate Change AI y profesor asistente y presidente de Canadá CIFAR AI en la Universidad McGill, dijo: “La misión de Climate Change AI es catalizar un trabajo impactante en la intersección del cambio climático y el aprendizaje automático. El aprendizaje automático ya ha demostrado ser útil para recopilar datos sobre emisiones y existencias de carbono y puede ser útil para respaldar la verificación y evaluación del progreso en la reducción de emisiones. Estamos entusiasmados de colaborar con Carbon Call para avanzar en la interoperabilidad y confiabilidad de los sistemas de contabilidad de carbono al servicio de la acción climática”.

ClimateWorks Foundation

Surabi Menon, vicepresidente de inteligencia global de la Fundación ClimateWorks, dijo: “Para evitar los peores impactos del cambio climático, debemos entregar una infraestructura efectiva esta década que respalde la credibilidad de los objetivos de cero emisiones netas. La contabilidad precisa del carbono es fundamental para responsabilizar a los contaminadores y saber dónde es más necesario centrarse en la acción climática. Carbon Call se basará en los esfuerzos existentes al reunir a actores civiles, empresariales y filantrópicos para acelerar el desarrollo de sistemas más confiables e interoperables para rastrear las emisiones”.

Corporate Leaders Group Europe

Eliot Whittington, director de Corporate Leaders Group Europe, dijo: “A medida que la acción sobre el cambio climático aumenta y se generaliza, vemos una creciente brecha de confianza a medida que se hacen nuevas promesas sin las herramientas y los sistemas para rastrear la entrega. Carbon Call es un punto de reunión muy necesario para los esfuerzos por mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la legibilidad de los datos sobre las emisiones de carbono en toda la economía, una herramienta indispensable para cerrar esa brecha de confianza. Una mejor colaboración para obtener datos más transparentes, más claros y útiles ayudará al mundo a realizar un seguimiento de los compromisos climáticos y brindará información sobre cómo mejorar y acelerar la entrega del Acuerdo de París. CLG Europe se enorgullece de apoyar Carbon Call y unir esfuerzos para permitir el desarrollo de datos globales de carbono más confiables y, en consecuencia, una acción climática más rápida”.

EY

Steve Varley, vicepresidente global de sustentabilidad de EY, dijo: “A medida que las empresas se dan cuenta de su papel en la lucha contra el cambio climático, los compromisos y promesas deben evidenciarse mediante el progreso y el desempeño. Un sistema global, confiable e interoperable para mejorar la contabilidad de GEI es fundamental para nuestros esfuerzos por acelerar la acción y rastrear el progreso a escala. EY está entusiasmado de unirse a esta colaboración a través de una amplia gama de partes interesadas que ayudarán a crear valor para todos”.

Global Carbon Project

Rob Jackson, presidente de Global Carbon Project, científico de la tierra en la Universidad de Stanford y miembro principal del Instituto Stanford Woods para el Medio Ambiente y el Instituto Precourt para la Energía, dijo: “Como científicos, rastreamos concentraciones crecientes de metano y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera que calientan la tierra. Pero debido a los informes de emisiones incompletos e inconsistentes y la escasez de estaciones de monitoreo, es difícil para nosotros rastrear dónde se originan las emisiones y si se recortan lo suficiente en un país o región determinada. Nos complace ser parte de Carbon Call, que abarca la ciencia, la sociedad civil y el sector privado para desarrollar informes de emisiones más completos e integrados”.

Global Council for Science and the Environment

Michelle Wyman, directora ejecutiva del Global Council for Science and the Environment (Consejo Global para la Ciencia y el Medio Ambiente), dijo: “Las colaboraciones, las asociaciones y la responsabilidad entre científicos y tomadores de decisiones son vitales para avanzar en el uso de la ciencia para abordar los desafíos ambientales. Carbon Call busca colaborar y facilitar que varias industrias y organizaciones a nivel local, nacional y global desarrollen un sistema confiable de contabilidad de carbono global. El Consejo Global para la Ciencia y el Medio Ambiente se complace en apoyar la iniciativa Carbon Call para fortalecer un sistema global interoperable de contabilidad de GEI para el planeta”.

International Science Council

Leena Srivastava, subdirectora general de ciencia del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, dijo: “El mundo necesita limitar el calentamiento a no más de 1.5 grados. Mantenerse dentro de este objetivo requiere acelerar la descarbonización a través de estrategias que incentiven el crecimiento verde inclusivo. Muchas de estas estrategias se basan en la contabilidad del carbono, que aún está en pañales. El enfoque de Carbon Call en la interoperabilidad y la transparencia es fundamental para construir un sistema confiable de contabilidad de carbono. La ciencia tiene un papel clave que desempeñar. La ciencia es necesaria no solo para expandir la disponibilidad de datos confiables de emisiones y remoción, sino también para diseñar estrategias que aseguren una gobernanza confiable”.

KPMG

Bill Thomas, presidente global y director ejecutivo de KPMG International, dijo: “El progreso en la acción climática exige que todos trabajemos juntos para lograr un cambio positivo a gran escala. Es por eso que KPMG se complace en ser signatario fundador de Carbon Call. Juntos, podemos ayudar a construir un futuro más sustentable para todos”.

LF Energy

Shuli Goodman, directora ejecutiva de LF Energy, dijo: “Los datos y las tecnologías interoperables y de código abierto son fundamentales para acelerar la descarbonización de nuestras economías. LF Energy proporciona una comunidad neutral y cooperativa que construye esas inversiones compartidas que ayudarán al mundo a enfrentar la urgencia del cambio climático. Es por eso que estamos entusiasmados de ser parte del mandato de Carbon Call para permitir la interoperabilidad dentro de la infraestructura de contabilidad de carbono”.

Linux Foundation

Jim Zemlin, director ejecutivo de Linux Foundation, dijo: “En Linux Foundation, ayudamos a desarrollar ecosistemas de tecnologías abiertas para transformar industrias. Una parte clave de nuestro trabajo es permitir la colaboración para construir la interoperabilidad de los protocolos. Estamos entusiasmados de ser parte de Carbon Call para apoyar y expandir la colaboración en la construcción de interoperabilidad en la infraestructura de contabilidad de carbono para ayudar a acelerar la acción climática”.

Microsoft

Lucas Joppa, director ambiental de Microsoft, dijo: “Con tantas organizaciones que ahora se comprometen con el cero neto, aún falta una pieza clave: un sistema transparente e interoperable para rastrear, informar y comparar las emisiones y remociones de GEI. Carbon Call es una colaboración para permitir la confiabilidad entre los múltiples y diferentes libros contables de GEI, desde el corporativo hasta el nacional y el planetario. Alentamos a todas las organizaciones comprometidas con el cero neto a unirse a nosotros”.

Mila, the Quebec Artificial Intelligence Institute

Yoshua Bengio, fundador y director científico de Mila, dijo: “Un desafío clave para abordar la crisis climática a nivel mundial es contabilizar de manera efectiva el carbono para que se le pueda poner un precio. El aprendizaje automático tiene el potencial de ofrecer una solución, pero esto requiere que los datos de múltiples fuentes sean interoperables para que puedan agregarse y usarse en el análisis. MILA se complace en ser parte de la colaboración Carbon Call para construir una hoja de ruta para garantizar la interoperabilidad de los datos de carbono y mejorar la contabilidad de carbono”.

Skoll Foundation

Bruce Lowry, asesor principal de la Skoll Foundation, dijo: “El cambio climático requiere una acción urgente, colectiva y coordinada, incluida la protección de los bosques y una mejor gestión del uso de la tierra. Pero los datos contables de las emisiones y la eliminación de carbono por parte de los bosques y otros sectores siguen estacionados, lo que dificulta que los países y las empresas planifiquen y tomen medidas. Al catalizar un sistema de contabilidad global más robusto e interoperable, Carbon Call mejorará de manera amplia la responsabilidad del carbono. Tener datos forestales integrados en un sistema de contabilidad global confiable brindará a las comunidades, empresas y países locales una evidencia más sólida del valor de preservar los bosques”.

Stanford Woods Institute for the Environment

Christopher Field, director de Perry L. McCarty en el Stanford Woods Institute for the Environment (Instituto para el Medio Ambiente de Stanford Woods), dijo: “Las soluciones climáticas naturales pueden contribuir de manera importante a resolver la crisis climática; al mismo tiempo, brindan valiosos beneficios conjuntos para las comunidades, las economías y los ecosistemas. Obtener la contabilidad correcta es una base fundamental para construir soluciones climáticas naturales en una estrategia integral para la descarbonización. Stanford Woods Institute se complace en colaborar en Carbon Call para apoyar los esfuerzos que permiten enfoques más confiables, transparentes e integrados para contabilizar las emisiones y remociones de dióxido de carbono basadas en la naturaleza”.

United Nations Environment Programme (organización colaborativa)

Sheila Aggarwal-Khan, directora de la división de economía del United Nations Environment Programme (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), dijo: “Con la mayor participación que el sector privado vio en la COP 26 y la gran cantidad de nuevos compromisos y promesas, es crucial que tengamos un enfoque más transparente. sistema de informes, uno que genere confianza en las reducciones informadas de instituciones financieras, industrias y ciudades. Carbon Call se basará en las iniciativas de informes existentes para crear un formato de informe común coherente y transparente, una vez que garantice la comparabilidad de los informes”.

United Nations Foundation

Elizabeth Cousens, presidenta y directora ejecutiva de la United Nations Foundation (Fundación de las Naciones Unidas), dijo: “La ciencia es clara: el camino hacia 1.5 °C se estrecha de manera rápida. Para cumplir con nuestros objetivos climáticos y salvar nuestro planeta para las generaciones futuras, debemos reducir las emisiones de manera significativa e inmediata. Carbon Call es un paso bienvenido para garantizar una mayor responsabilidad y credibilidad de los compromisos climáticos realizados en todos los sectores”.

Wipro Ltd.

Narayan PS, vicepresidente y director global de sustentabilidad e iniciativas sociales de Wipro Ltd., dijo: “En el período previo a la COP26, hemos visto un aumento alentador en los compromisos de los países sobre la reducción de emisiones, que suman un estimado de dos tercios de la economía mundial. También vemos un aumento concomitante en los compromisos corporativos con más de 2 mil empresas que han establecido objetivos basados en la ciencia. Si bien estos son desarrollos muy positivos, es crítico que la contabilidad de carbono utilizada para calcular las emisiones de GEI sea transparente y se base en métodos científicos. Estamos felices de apoyar los objetivos de Carbon Call de construir un sistema confiable de contabilidad de GEI con un enfoque en algunas de las áreas menos comprendidas, como el cambio de uso de la tierra y la remoción de carbono”.