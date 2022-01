Microsoft trabaja en emojis en 3D para la próxima actualización de Windows 11

Por Europa Press



Los emojis actuales de Windows 11 presentan una imagen diferente con respecto a actualizaciones anteriores. Sin embargo, se esperaba que esos cambios fueran más notorios mediante la expansión del formato tridimensional, algo que no sucedió en su último lanzamiento.



Un diseñador de Microsoft, Nando Costa, ha indicado en una entrada de su blog en LinkedIn cuál es la dirección que ha tomado la compañía en relación al rediseño de sus nuevos emojis.



Costa ha definido a los emojis de Windows 10 como elementos "simplistas, planos y casi iconográficos", en línea con el antiguo lenguaje de diseño Metro, pero que no concordaban con la última dirección de diseño de Fluent y sus principios.



La compañía se inspiró en Fluent y en la noción de círculo imperfecto, que aportaba "una calidad más humana" al elegir "una forma tambaleante para su silueta, insinuando las imperfecciones en todos nosotros, lo que agregó un carácter de personalidad a los diseños".



Para las formas icónicas comenzaron con una "geometría simple", cuadrados, círculos y triángulos presentes en todos los emoji, que "se suavizaron, curvaron y doblaron para adoptar nuevas formas". Y del boceto en bidimensional se pasó al diseño tridimensional.



Más difícil fue trabajar en la categoría de emojis de personas. En ella, lograron alcanzar un equilibrio estético entre la apariencia gráfica y las cualidades humanas importantes que necesitaban transmitir, y la completaron con diferentes formas de cabeza (sin género, masculino y femenino) y cinco tonos de piel, para que fuesen más inclusivos.



El conjunto final de emojis incluye una fuente para Windows 11, que se ensambla superponiendo 13.000 glifos. "Este enfoque de superposición de colores permite que Windows ofrezca más de 120.000 combinaciones familiares para que los clientes puedan crear diseños familiares únicos que se parezcan a los suyos", ha afirmado el diseñador.



Asimismo, Costa ha indicado que han "priorizado" casi 1.100 de 1.888 emojis para que sean animados, entre los que se incluyen un par de manos que aplauden, un brazo flexionando el bíceps y una mano haciendo el saludo vulcano de Star Trek.



Tras hacer un repaso por el proceso de creación y desarrollo de nuevos emojis estáticos y animados, Costa ha insistido en que este trabajo aún no ha terminado y que esperan expandir nuevos formatos en Microsoft."Tenemos previsto seguir creando nuevos diseños cada año basados en las nuevas versiones de Unicode y también exploraremos en nuestros propios conceptos exclusivos", ha indicado.