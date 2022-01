CES 2022: La era de la personalización digital ya comenzó

Por Claudia Contreras, desde Las Vegas



La experiencia de usuario toma protagonismo en el Consumer Electronic Show (CES 2022). Samsung presentó hoy su cartera 2021 de pantallas de TV Neo QLED, MICRO LED y Lifestyle durante su primer evento virtual First Look antes del CES 2021. La firma coreana ha cuidado muchos detalles de personalización: colores, horarios de consumo, formas de llevar o portar dispositivos según edad, según preferencias del usuario.



“Nuestro compromiso con un futuro inclusivo y sostenible va de la mano con nuestra incansable búsqueda de la innovación para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, desde la reducción de la huella de carbono de nuestros productos hasta el suministro de un conjunto de características de accesibilidad y la oferta de experiencia de visualización incomparable que se adapta al estilo de vida de cada usuario “, dijo JH Han, presidente de Visual Display Business en Samsung Electronics.





Personalización de gadgets parte de un mundo digital en un nuevo normal donde las pantallas están por todos lados: tu hogar, tu cocina, tu sala de juegos, incluso en el cuarto del niño. “Hay más gente jugando, viendo tv, todos participamos en consumo de pantalla todos los días. Así es como podemos entender que el nuevo normal incluye teletrabajo, la gente hace ejercicio en casa, juega, con más dispositivos conectados la IoT”, explicó Guilherme Campos, senior manager visual display de Samsung LATAM en una conferencia exclusiva de prensa especializada en tecnología donde estuvo E&N.



En la conferencia inaugural los administradores del CES permitieron aforos limitados a las conferencias, hay más controles a la hora de entrar a las conferencias, tampoco se te permite estar ningún minuto sin mascarilla. El booth de Samsung, donde se conocen todas las novedades de este año, es más grande que en 2020.





Los smartTV de este año analizan y recuerdan el Comportaiento del consumidor: las TV se ajustan mejor a la luz del día. Especialmente en The Frame, que este año tendrá una Filme antireflejante que para que la luz rebote y no se quede en la TV. Esta característica estará disponible también en The Seriff, que en coreano significa vertical.



Pensando en la Generación Z y Millennials la novedad este año es The Freestyle, una pantalla móvil inteligente que brinda a las personas una experiencia de TV Samsung premium en cualquier lugar, con aplicaciones de transmisión integradas, contenido ambiental y capacidades de parlantes inteligentes.





Con una base de 180 grados (que se ajusta para proyectar no sólo en la pared sino en el techo), sonido habilitado para Inteligencia Artificial (IA) y un diseño compacto que se adapta a cualquier superficie de hasta 100 pulgadas, The Freestyle ofrece una experiencia de calidad cinematográfica portátil.

Un futuro sostenible

En el keynote de Samsung, Han habló que en el corto plazo buscarán Reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia energética. Este proceso inicia desde la fábrica hasta el desecho del dispositivo. En paralelo, la apuesta también es reducir el consumo de energía de los usuarios y utilizar más materiales reciclados en toda su línea de TV.





La tendencia de los empaques sostenibles se llevará a más productos. Este año, el diseño de “empaque ecológico” estará en todos los televisores Lifestyle 2021 y a la mayoría de la línea Neo QLED 2021. Esta solución sostenible puede reciclar hasta 200.000 toneladas de cajas de cartón ondulado cada año. Al minimizar las imágenes gráficas en el empaque ecológico, se elimina la tinta a base de aceite de la impresión en color que se usa tradicionalmente en las cajas de TV, lo que ayuda a reducir aún más el desperdicio.



El Control remoto de celda solar que Samsung lanzó en 2021 se podrá recargar con luz interior, luz exterior o USB, una innovación única en su tipo para la marca. Esto ayudará a evitar el desperdicio de 99 millones de baterías AA proyectadas durante siete años. Para construir el control remoto, Samsung innovó el proceso de fabricación que recicla los plásticos de las botellas reciclables, incluido el 24% de contenido reciclado.

Gamers, un mercado en aumento

También hay dispositivos para este mercado que subió triple dígito en 2021. Para el gamer es importante resolución, la conectividad, free sync. Por eso, este año, los televisores Samsung incluirán una Game Bar 2.0, que permitirá hacer Zoom in mode, engrandece todo lo que se ve a la hora de jugar, ultra wide multi view, que permite disfrutar contenido más grande. También se integra la experiencia multiview, pensando en los gamers que hacen live streaming o graban sus videos mostrando el juego más un video selfie al jugar.



Es súper liviano, compacto y elegante, pesa apenas 700 gramos. Puedes colocarlo en una mesa de noche y proyectarlo a una pared en tu habitación, sobre una mesa sin importar si la superficie es pequeña o grande, pues cuenta con Auto Key Stone, que se encarga de ajustar la proporción de la imagen al tamaño de la pantalla de forma automática. Cuenta con Auto Focus para enfocar de forma automática.

Electrodomésticos personalizados



La línea Bespoke incluirá más electrodomésticos, más formas de personalizar la refrigeradora. Nació para el diseño al gusto de la cocina, de una casa. Esta línea también se pensó en el público Millennial y Gen Z, por eso se puede elegir el color, si quieres una, dos o tres puertas. O 5 puertas para familias grandes. Es una Refrigeradora para diferentes espacios. A Centroamérica llegará en el segundo trimestre de 2022



La línea Bespoke significa ya el 11% de ventas en Europa, y en Corea del Sur aumentó 72% en ventas en 2021.



La lavadora 2022 con IA recuerda los ciclos de lavado del usuario, incluso de qué tejidos son la mayoría de ropa del individuo, también recuerda preferencias de lavado. Ejemplo, lunes lavado niños que usan ropa de algodón, y la lavadora mostrara ciclos de lavado acordes.



La Jet Bot AI+ de este año detecta obstáculos, identifica un mapeo de la casa. Es lo que asegura que el robot limpiará tu ambiente. Captura 99.999% de suciedad. El deck de la aspiradora se sugiere limpiar cada mes.