Opinión: ¿Qué te parece la nueva campaña del Apple Watch?

Por muycomputer.com

Ya he contado en más de una ocasión que tengo opiniones encontradas sobre el Apple Watch. En su momento tuve un Series 3 que se enfrentó a un duro suelo de pavimento. Tras pensarlo unos días, decidí no hacerme con uno nuevo, y durante un tiempo me pareció que era lo más sensato. Sin embargo, con las versiones más recientes y sus nuevos sensores, reconozco que me ha vuelto a picar el gusanillo, y que no descarto con hacerme con uno nuevo más adelante.

Ahora bien, lo que sí que nunca me he planteado en serio es emplear un smartwatch con conectividad telefónica. Y no hablo solo del Apple Watch, recuerdo haber probado, hace ya bastantes años, un modelo de Samsung (no recuerdo su nombre, la verdad) que me sorprendió y me pareció muy interesante… pero al menos no para mí. Era, en mi opinión, un desarrollo tecnológico muy interesante, pero al que no terminaba de verle una aplicación real en el día a día.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

Así, cuando he vuelto a pensar en la posibilidad de emplear un smartwatch, la conectividad LTE es algo que no he tenido en cuenta… no al menos hasta ver un nuevo anuncio del Apple Watch, que del mismo modo que el reloj, también me ha generado sentimientos encontrados.

Y es que en poco más de sesenta segundos, por una parte, me ha dado una nueva perspectiva, pero por otra parte me ha parecido que se acerca peligrosamente a eso que se suele denominar como “vender miedo”.

En el anuncio, como puedes ver, se reproducen tres llamadas al teléfono de emergencias 911, el equivalente estadounidense a nuestro 112. En las mismas, sus protagonistas comunican situaciones de emergencia en las que necesitan ayuda.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

El denominador común de las tres llamadas y los tres casos, por lo que podemos colegir al ver el anuncio, es que son casos reales en los que las personas que efectuaron dichas llamadas lo hicieron a través de su Apple Watch con conectividad LTE.

Los casos de las tres llamadas son un accidente de coche, una persona en un bote de remo que se aleja de la costa por culpa del viento y una caída de altura en una granja, tres casos en los que el uso del smartphone no parece factible, y en los que efectivamente contar con un reloj que, como el Apple Watch, cuenta con la posibilidad de hacer y recibir llamadas, puede marcar una importante diferencia, como parece ser que ocurrió en los tres casos citados en el anuncio.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

Sin embargo, por otra parte, y como he comentado antes, tiendo a sentir cierto rechazo en la publicidad basada en el miedo. Que es algo bastante común, por otra parte. Es cierto que en esas circunstancias un Apple Watch con LTE te puede salvar la vida, pero podemos aplicar esa misma premisa a otros productos que, sin embargo, no apelan a este argumento en su publicidad.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que la campaña de Apple es adecuada? ¿Te ha hecho cambiar de opinión sobre el Apple Watch? ¿O, por el contrario, te incomoda un poco este tipo de publicidad?