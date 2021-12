Samsung Innovation Campus 2021 para Centroamérica y el Caribe finaliza con Olimpiada de Innovación

Por E&N



Los beneficiarios manifestaron sus mejores elogios por la experiencia y agradecieron la oportunidad que les dio el programa diseñado y aplicado por Samsung, en alianza con Fundesteam y Fundación Terra



El 15 de diciembre se hizo el cierre del Samsung Innovation Campus (SIC) edición 2021 que se realizó gracias a la alianza con Fundesteam y Fundación Terra y que contó con la participación de 228 jóvenes con edades entre 12-20 años, provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.



Los estudiantes beneficiados de SIC 2021 fueron seleccionados y becados para participar de esta certificación que se llevó adelante entre el 16 de agosto y el 15 de diciembre. Recibieron 165 horas académicas en un entorno virtual que incluyeron clases sincrónicas, asincrónicas y de gamificación.



A través de SIC los jóvenes aprendieron de programación y codificación a través de módulos de Scratch, Rur-Ple (Python), Lenguaje C, Arduino y Solución de problemas con algoritmos que fueron dictados por profesores y tutores expertos en tecnología, robótica y programación.



Con una participación de 50% hombres y 50% mujeres, trabajaron sobre la base de casos y problemas reales en los cuales propusieron soluciones que contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Once mejores proyectos



El cierre del programa se realizó con la Olimpiada de Innovación Samsung, en la que se presentaron los 11 mejores proyectos finales. En cada trabajo presentado se evidenció todo lo aprendido a lo largo de programa y giraron en torno a soluciones a temas vinculados con los ODS en materia de salud, medio ambiente e inclusión de personas con discapacidad, entre otros.



Los jóvenes participantes al concluir el programa reciben una certificación emitida por Samsung y Fundesteam, a través de la cual se espera contribuir en su trayectoria educativa y profesional de cara a la Cuarta Revolución Industrial, en el sentido de elevar el valor de sus perfiles individuales frente a los retos y las oportunidades del mercado laboral.



En el cierre del programa, los jóvenes manifestaron su satisfacción de haber obtenido valiosas herramientas teóricas y prácticas, mediante este entrenamiento que les ofreció la empresa tecnológica surcoreana en conjunto con Fundasteam y Fundación Terra. Destacaron también la metodología y la vocación de los profesores.



"Me siento muy agradecida por tan inigualable e innovadora experiencia que nos han permitido tener Samsung, Fundesteam y las demás organizaciones aliadas. Fue maravilloso lo que aprendimos. Gracias por el profesor Giampaolo Maneri por su paciencia, amor y claridad al dictar las clases¨, dijo Rut René Charle, una de las participantes.



Una de sus compañeras, Stefanny Lucely Cruz, dijo que fue la mejor experiencia de su vida. "No creí que sería capaz de realizar grandes cosas. El profesor Erick Meléndez fue un gran maestro. Nunca me había sentido tan cómoda aprendiendo algo que parecía ser muy complejo. Se necesitan más docentes con ese mismo entusiasmo de estos profesores. Todos realizaron un excelente trabajo".



Para el alumno Miguel Cuevas el balance de la experencia se resume en la palabra ganancia. "Me llevo muchos conocimientos y muy buenos recuerdos. De corazón, muchas gracias".



Braulio Peralta destacó que todo el grupo de jóvenes participantes, del cual formó parte, "logramos mucho en tan poco tiempo. Gracias de nuevo al equipo, a mis compañeros y a los profesores por su esfuerzo. Los frutos fueron extraordinarios".