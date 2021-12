Oracle: En las compras de fin de año, gana quien ofrezca el menor tiempo de entrega

Por E&N



2021 ha sido otro año con grandes cambios en la vida y el comportamiento de las personas en todo el mundo, y el comercio se ha visto bastante impactado por el cambio radical en los hábitos de consumo de las personas. Una encuesta global realizada por Oracle Retail muestra algunas preferencias de los consumidores con respecto a sus compras navideñas. La encuesta entrevistó a 5.728 consumidores a nivel global en septiembre de 2021, de los cuales 1.568 eran latinoamericanos.



Y a pesar de que la pandemia ha perjudicado a muchos negocios en todo el mundo, muchas empresas han logrado ganar espacio en el ámbito digital para enfrentar el desafío de mantenerse entre los diversos competidores. De este modo, gana la empresa que es capaz de adaptarse mejor a los cambios de los clientes para satisfacer sus necesidades.



Uno de los cambios más notables señalados por la encuesta es que los consumidores se han vuelto mucho más impacientes a la hora de esperar la llegada de una compra. El 56% de los encuestados afirma que el tiempo de entrega es lo que definirá qué minoristas serán elegidos por los consumidores en el futuro. A su vez, el 46% reitera que los retrasos inesperados en la recepción de los bienes o servicios solicitados perjudicarán la experiencia de compra, mientras que el 39% afirma sentirse atraído por las marcas y empresas en función de la disponibilidad del producto.



Otro gran cambio en el comportamiento del comprador fue el crecimiento en las devoluciones de productos, donde el 43% de las personas planea realizar alguna devolución si lo considera necesario, mientras que el 20% afirma que planea devolver la mitad de todos los obsequios que recibe. Y el 63% de los encuestados sostiene que una mala experiencia en el proceso de devolución implica que no volverán a comprar en ese minorista.



La pandemia también fue un factor analizado por la encuesta. Se evidencia que los consumidores se sienten un poco más seguros y confiados a la hora de realizar sus compras en persona, pero no tanto como antes de la pandemia. El 78% de los consumidores ya se sienten cómodos comprando en un centro comercial y el 80% de ellos comprarían por fuera de este. En cuanto a las compras online, el 45% de los consumidores todavía piensa utilizar internet para realizar sus principales compras, 2% menos que el año pasado.



Para Kristian Sánchez, MD de Oracle en Centroamérica, “la tecnología es fundamental para ayudar a las empresas a adaptarse a estos nuevos cambios. Con ella es posible no solo mejorar el servicio al cliente, haciendo su servicio más personalizado, sino también mejorar la logística de la empresa para estar al día con las necesidades de sus consumidores, que son cada vez más exigentes e inmediatos en relación con sus compras”.