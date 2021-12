HUAWEI El Salvador cerrará 2021 con crecimiento del 35%

Por E&N



Dos años de pandemia para muchas empresas salvadoreñas le significó el año de la reinvención y asumir nuevas formas de hacer negocio. Para HUAWEI significó un año de grandes resultados.



En estos dos años de pandemia, los salvadoreños se aliaron mucho más a la tecnología y cambiaron sus hábitos tradicionales para hacerlos más automatizados, c



zsiendo la categoría wearables los de mayor consumo, es decir un 87% de crecimiento. No obstante, las portátiles fueron el principal aliado de la pandemia para adaptarse al trabajo, estudio y emprendimiento.



Es por ello por lo que HUAWEI decide cerrar el año con una apuesta a laptops, no solo por ser dispositivos modernos y atractivos, sino porque generan un aprovechamiento para el trabajo remoto y la movilización cómoda para seguir con la rutina diaria.



HUAWEI hoy refuerza el compromiso con los salvadoreños y posiciona aún más su series de laptops MateBook D14, MateBook D15 y la MateBook X.



“Muchas personas que han tenido experiencia con nuestras laptops nos consultaban en los puntos de venta sobre nuestro nuevo line up, y eso habla muy bien de la performance que nuestros equipos han tenido'', comentó Mauro Salimbena, Devices Sales Manager de HUAWEI El Salvador.



“Finalmente en noviembre de este año pudimos complacer a esos clientes con el ingreso al mercado de 4 modelos de MateBook distintos. A pesar de que no somos una marca que juegue fuerte dentro de esta categoría, las ventas han superado las expectativas y estamos trabajando con nuestros socios de negocios en un abastecimiento para enero aún más robusto del esperado”.



En específico, la novedad en 2021 en la línea de MateBook D es la incorporación de los procesadores Intel Core i3 e Intel Core i5 de 10a. generación que suman un mayor rendimiento para la realización de las múltiples tareas que cada tipo de usuario requiere.



Razones para adquirir la nueva línea de MateBook D:



Larga duración de batería de entre 10 a 12 horas.

Seguridad y privacidad con la incorporación de una cámara retráctil en el teclado y un botón de encendido que funciona con la huella digital.

Pantalla FullView: biseles y un marco más estrecho para un mejor aprovechamiento y visualización.

Incorporación de procesadores Intel Core i3 o Intel Core i5 de 10a generación que garantizan la operación de múltiples tareas sin retraso.



Desde su introducción al mercado salvadoreño, “las HUAWEI MateBooks han sido buscadas por los clientes por varios atractivos, entre ellos, la pantalla Full View, biseles estrechos, el botón de encendido con sensor dactilar, cámara retráctil en teclado, el acabado de metálico pulido y su capacidad para captar señal WiFi 6”, indicó Salimbena.



La HUAWEI MateBook X, por su parte, está diseñada para quienes exigen un nivel aún más elevado de rendimiento y capacidad de trabajo. Esta laptop puede ser utilizada por creativos que amen la edición en audio, video o gráfica, para los gamers o para quienes desean un equipo más sofisticado.



Este laptop incorpora una pantalla táctil 3K de 13.9 pulgadas y resolución de 3,000 x 2000 pixeles, un procesador Intel Core i5 de 10a generación y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX150. Para sumar a la experiencia premium que da la Matebook X, esta ofrece un sonido envolvente de calidad gracias a sus potentes altavoces cuádruples, woofers con graves profundos y resonantes, y tweeters con agudos claros.



La MateBook X también cuenta con un botón de encendido con un solo toque y por huella dactilar. Es tan delgada (tan solo 0.57 pulgadas) y pesa 2.9 libras aproximadas.



Beneficios adicionales por la compra de las líneas MateBook D y MateBook X

Con este nuevo lanzamiento, HUAWEI invita a los salvadoreños a elegir una MateBook como su siguiente opción en laptops. Tanto la MateBook D14, MateBook D15 y MateBook X cumplen los requerimientos para cada tipo de usuario y para cada tipo de exigencias.



En este sentido, Mauro Salimbena, Devices Sales Manager de HUAWEI El Salvador, comentó también que HUAWEI cuenta actualmente con varias alianzas y regalías para los clientes que adquieran su MateBook en diciembre.



“Tenemos rebajas en nuestros precios con nuestros socios de negocio, Siman, La Curacao y Radioshack, para que los clientes puedan aprovecharlas en esta época navideña. Los descuentos son de hasta el 30% sobre el precio regular”, detalló Salimbena.



Además, HUAWEI ha establecido alianzas con Microsoft, gracias a la cual cada usuario que compre su MateBook en Siman obtiene 1 año de licencia de Office 365 personal.



Para agregar, por la compra de una MateBook en Siman los clientes podrán obtener a precio increíble un router HUAWEI AX3 WiFi 6, dual o quad core, dispositivo que complementado con una MateBook, permite una mayor captación de señal “rompeparedes” que asegura la conectividad estable de dispositivos en casa.



Asimismo, por la compra de cualquier laptop de la línea MateBook en cualquiera de los comercios mencionados, HUAWEI ha preparado regalías valoradas en US$100.



Próximamente en 2022

Para el próximo año, HUAWEI planea seguir su estrategia de posicionamiento en más dispositivos tecnológicos que conforman el ecosistema digital HUAWEI. Es por eso que para el próximo año, HUAWEI proyecta traer a El Salvador el Huawei Sound Joy, los Freebuds 4 (Hero) y nueva serie de smartwatch GT3, 3 nuevas tablets LTE, y la nueva laptop Matebook 14 (Kelvin) con Intel 11a. generación. Con relación a los smartphones en el primer semestre, HUAWEI espera lanzar 2 nuevos modelos: el Nova Y60 y Nova 8i.