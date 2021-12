Opinión: Los nuevos CTO, más allá de la tecnología

La integración de la tecnología en los modelos de negocios de muchos bancos causa que los vicepresidentes o gerentes de Tecnología de las compañías se involucren de manera íntegra en el diseño de nuevos productos y servicios de la mano del negocio. Hoy en día, los CTOs (por las siglas en inglés de Chief Technology Officer) piensan de manera más estratégica, con el consumidor final en mente, al tiempo que necesitan actuar como facilitadores al momento de comunicar problemas técnicos a sus compañeros en otros equipos para asegurar que los productos aporten valor a sus usuarios. También, deben enfocarse en habilidades blandas que aseguren la creación de culturas y ambientes de trabajo que faciliten el reclutamiento y evolución de equipos altamente efectivos.

Finalmente, los CTOs necesitan entender y aprovechar las tendencias futuras y cómo utilizar herramientas innovadoras como plataformas SaaS nativas de la nube para establecer esas tendencias que asegurarán que sus instituciones financieras lideren en el sector económico a mediano y largo plazo.



El rol cambiante del CTO



El CTO no se debe enfocar solamente en la visión actual de su empresa, sino que también debe siempre pensar en la visión del futuro y cómo adaptarse a nuevos modelos de negocio. Flexibilidad y escalabilidad tienen que ser incorporadas directamente en el diseño de productos únicos que se pueden lanzar rápidamente. Hay que adaptarse a un futuro que, en gran parte, es incierto mientras se van reduciendo riesgos y costos. Además, el CTO tiene que constantemente preguntar por qué sus equipos técnicos eligieron una opción, qué quieren hacer, cuáles son sus objetivos y cuáles son los consumidores a los que beneficiarán. Estas preguntas fueron históricamente resueltas por los equipos de negocios, pero ahora se resuelven en mesas donde están sentados juntos los equipos de negocios, tecnología y productos.



En el pasado, el CTO de una institución financiera tenía un rol reactivo y enfocado en servicios internos. Arreglaba problemas a medida que surgían y se encargaba del mantenimiento de las computadoras, los sistemas de información y los datos. De vez en cuando, tenía que solucionar situaciones que involucraban productos o servicios y que impactaban a los consumidores; sin embargo, los usuarios finales no eran su enfoque principal.



Muchas de las grandes compañías del mundo que en el pasado se definían solamente por los sectores en cuales operaban, ahora se definen como tecnológicas. Por ejemplo, Ford es una compañía de tecnología de movilidad mientras que Bayer es una compañía de tecnología biológica y BlackRock es una compañía de tecnología de finanzas. Hoy por hoy, el rol del CTO es mucho más de cara al cliente porque la tecnología es un medio y un vehículo, mientras que los fines son los servicios que se les ofrecen a los consumidores. Los CTOs no solamente tienen que entender sus negocios, también la parte técnica y la logística necesaria para lanzar productos complejos y servicios antes de desarrollarlos.

El diseño de productos comerciales

Hoy en día, el CTO necesita participar activamente en la creación de productos con el CPO y otros ejecutivos de alto rango. Ayudar a diseñar un mapa estratégico y asegurar que existe el sistema necesario para apoyar los objetivos de la compañía. Tiene que hacer un trabajo muy bien pensado en coordinación con los otros ejecutivos y con su equipo técnico para darle a los usuarios una experiencia práctica que les aporte valor. El CTO actúa como “traductor”, porque debe interpretar las complejidades técnicas de las ideas a los empleados y líderes enfocados en los productos. Adicionalmente, cuando un banco empieza el proceso de desarrollar un producto, el CTO debe formar parte del plan estratégico.



EL CTO también asegura el manejo y control de riesgos y apoya la toma de decisiones de los líderes de negocios. Esto requiere diseñar una construcción ágil y eficiente, utilizando plataformas SaaS de la nube que facilitan lanzar nuevos productos y servicios en semanas en vez de meses o años. Los CTOs identifican oportunidades para la aceleración digital a través de nuevas y mejores plataformas y socios comerciales. Siempre durante este proceso, el CTO debe estar enfocado en las necesidades de los consumidores y las habilidades de su sistema, equipo y socios, asegurándose que los proveedores que elija también entienden su ecosistema, sus necesidades y las demandas del consumidor final.



El factor humano



El rol del CTO también demanda la capacidad de manejar equipos con empatía. El sector de tecnología es muy competido. Es el factor humano lo que define a un buen CTO y hace toda la diferencia al momento de consolidar y mantener equipos de alto rendimiento. Se requiere crear y reforzar un buen ambiente de trabajo. La pandemia y el trabajo remoto permiten que el talento encuentre nuevas oportunidades con otras compañías de forma más sencilla que antes.



El futuro CTO



El CTO es responsable de liderar el éxito dentro de la transformación digital del negocio a través de innovación tecnológica. La democratización del acceso de los sistemas y de la información deja que nuevas instituciones financieras lancen productos y servicios de la misma o mejor calidad que sus competidores tradicionales. Los CTOs de instituciones financieras tienen la responsabilidad de que sus bancos estén alineados y preparados para las tendencias en curso así como la digitalización de la plataforma de core bancario.



La habilidad de analizar los datos de sus usuarios finales permitirá que las instituciones financieras puedan conocer las preferencias de los consumidores, implementar aprendizaje automático y brindar educacion financiera a sus clientes. Sin embargo, antes de escoger una plataforma de digitalización, el CTO debe entender su ecosistema, comunidad y cuáles son las empresas integradas a la plataforma. Tiene que averiguar cómo esas empresas planean evolucionar y asegurarse que tendrá un futuro y que no dejará a su institución financiera sin soporte o mantenimiento. Mambu, por ejemplo, es una plataforma SaaS nativa en la nube y un precursor de la banca por componentes que tiene un amplio ecosistema de socios para lanzar y escalar productos innovadores en una manera rápida y flexible.



Conclusión



Hemos notado durante los últimos años como las preferencias de los consumidores han ido evolucionando requiriendo servicios y productos más acordes con sus necesidades. Esas necesidades, junto con los avances tecnológicos, ha hecho que el CTO de las instituciones financieras evolucione y juegue un rol más activo y participativo en las decisiones del negocio. Su rol abarca ser un diseñador de productos y estrategias de negocio, facilitador, traductor, comunicador y gerente efectivo capaz de crear un ambiente de trabajo saludable que le permita reclutar y mantener equipos efectivos. Fundamentalmente, el CTO necesita tener una perspectiva amplia enfocada en los objetivos de su institución financiera, atender requerimientos regulatorios, las necesidades de sus usuarios finales e impacto en el negocio e inversion en capital humano y aspectos de cultura de cambio asi como ser capaz de agilmente integrar la innovacion tecnologica.



Sobre Mambu



SaaS, nativa en la nube y orientada al uso de APIs. Todo esto describe a Mambu, la plataforma de servicios bancarios y financieros, líder en el mercado. Creada en 2011, Mambu habilita la aceleración del lanzamiento de productos digitales en para las instituciones financieras, como bancos, financieras, fintechs, y otras. Basado en el principio de la banca por componentes, las organizaciones pueden crear su propio ecosistema al integrarse con nuestros socios de productos, y así satisfacer las necesidades del negocio y las demandas del usuario final. Mambu cuenta con 500 empleados que dan soporte a 180 clientes en más de 65 países, incluyendo Naranja X del Grupo Galicia, ank del Grupo Itau, MACH del Grupo BCI, N26, OakNorth, Tandem, ABN AMRO, Bank Islam y Orange Bank. https://www.mambu.com/