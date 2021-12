Costa Rica: Experto advierte riesgo de estafas en ‘sistemas piramidales’ tras caída de Pietra Verdi

Por E&N



Cabe destacar que Pietra Verdi ofrecía condiciones atractivas para quienes participaran, ya que no se obligaba a las personas que afiliar a otras con tal de participar de la plataforma. También la tasa de retorno se suponía que alcanzaba un 300% anual.

Es por eso que el economista Jorge Benavides recomendó, una vez más, evitar este tipo de modelos debido a los riesgos que se corren al ingresar a ellos. Más aun tomando en cuenta que la cantidad de estos sistemas ha aumentado. “Son más de 5 mil personas que se quedan sin sus ahorros de toda una vida con el anuncio de Pietra Verdi, dinero que no podrán recuperar. Debe tomarse en cuenta que en estos sistemas piramidales quienes ingresan son quienes más riesgo corren de perder sus recursos”, dijo el economista Jorge Benavides



Desde el 2019, este tipo de sistemas piramidales tomó fuerza en Costa Rica, incluso se popularizó la realización de ‘Nubes’, cuya modalidad consistía en dar una cuota, pero se recuperaba hasta que más personas participaran. Esto también provocó que muchas personas perdieran el dinero invertido.



“La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y otras instituciones han advertido de los riesgos y el aumento en este tipo de estafas, sin embargo, el Ministerio Público sigue sin actuar”, añadió el economista.



En junio del 2021, la SUGEF remitió 50 denuncias por aparentes estafas mediante plataformas como Pietra Verdi. “Hay que insistir en que, si una persona invierte su dinero en plataformas que no son reguladas por entidades financieras oficiales, no pueden presentar un reclamo, es decir, el dinero no se recupera. Por eso es que no pueden generarse falsas expectativas en torno a esto”, comentó Jorge Benavides.



El experto también descartó que las personas vayan a recuperar el dinero en 180 días, ya que existe un delito penal en Brasil contra la empresa Pietra Verdi. “La recomendación principal es evitar por completo este tipo de sistemas, incluso se debe hacer un llamado a que las personas no opten por préstamos para tener los recursos para iniciar en este tipo de negocios. Esto es dinero fácil que simplemente no regresará a su dueño por una mala decisión”, comentó Jorge Benavides.