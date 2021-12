Cerca de 1.000 ataques de ciberseguridad fueron desactivados mensualmente en Latinoamérica durante 2021

Por E&N



“Una estrategia de prevención para el fraude no es sólo una tecnología, requiere también de personas y de la estructuración de procesos que garanticen una operación efectiva. Todo esto con el objetivo puesto en aprovechar al máximo las capacidades con las que cuenta cada organización y sus propios recursos, independiente de su actividad, tamaño o ubicación”, explica David López Agudelo, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Appgate.



Con Fraud Intelligence, la compañía experta en ciberseguridad ha podido entender cuáles son las necesidades y las estrategias exitosas para el control del riesgo que están aplicando sus clientes. Estos fueron seis hallazgos que se identificaron en la región durante el presente año:



Durante el presente año, se han desactivado en promedio cerca de 1.000 ataques mensuales. Los incidentes gestionados por Appgate con su servicio especializado en Latinoamérica fueron:



50% de phishing.



25% de perfiles falsos en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook.



17% de redireccionamientos a phishing.



7% de aplicaciones móviles falsas.



Los países con mayor número de ataques desactivados fueron Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina; realidad que evidencia hacia dónde están dirigidos este tipo de acciones y el foco de los atacantes en Latinoamérica.



Durante el mes de junio en Argentina y Ecuador se presentó un aumento de ataques de phishing. Lo que indica el impacto que pueden generar los riesgos de ciberseguridad en las cifras o eventos de fraude en las organizaciones, entendiendo que el incremento en canales digitales y transacciones con tarjetas en ambiente no presente, sigue siendo una constante desde el inicio de la pandemia en 2020.



La protección de una marca es algo que ha tomado mucha importancia en las organizaciones. Se desactivaron un 83% de los ataques realizados, gracias a la Red de Socios (SOC) de Appgate, siendo Argentina el líder, con casi el 50%; seguido por Colombia (13%) y Ecuador (12%).



Se presentó un aumento del 390% en el volumen de autenticaciones en organizaciones digitales (Neobancos) de la región, producto del crecimiento transaccional y uso de nuevos canales digitales, que implicaron el fortalecimiento de estrategias de autenticación. El uso de esquemas de autenticación basados en el móvil (Softtoken) fue el de mayor crecimiento, pero el uso de One Time Password (OTP) incrementó su aplicación, principalmente para resolver las necesidades de nuevos usuarios.



Las estrategias de verificación para la construcción de flujos transaccionales no sólo apoyarán la mitigación del riesgo, sino que aumentarán la experiencia de los clientes digitales y no digitales a través del uso de diferentes canales o productos. Sin embargo, para avanzar hacia modelos que resuelvan necesidades actuales, las estrategias a partir del uso de las autenticaciones tipo push, serán un gran avance en las experiencias de omnicanalidad y seguridad para los clientes en la región.



Appgate como parte del análisis, identificó unos casos de interés que presentaron algunos de sus clientes dentro de la evolución de los entornos digitales, para tener en cuenta dentro del seguimiento del riesgo cibernético en las diferentes latitudes de la región:



Centroamérica:



Se presentó un incremento de transacciones para el tercer trimestre del 2021 de cerca del 23% comparado con el mismo periodo del 2020, este crecimiento implicó un aumento del 51% de usuarios en dicho periodo. La estrategia de detección de fraude durante el 2021, tuvo un valor de detección cercano a los US$500.000.



Colombia:



Mantiene tendencia de crecimiento durante 2021, el promedio de crecimiento transaccional mensual es del 11%. En el caso de usuarios, el promedio de crecimiento mensual en 2021 es del 7%. Durante el tercer trimestre del 2021 se presentó un aumento cercano al 245% en el número de transacciones procesadas en DetectTA (herramienta de monitoreo de transacciones anómalas), en comparación con el mismo periodo de 2020, logró un aumento en número de usuarios activos del 76%. La evolución y crecimiento de transacciones analizadas en sólo un cliente del país representan un volumen de 10.8 millones de transacciones mensuales en promedio.



Ecuador:



Continúa el crecimiento en el número de transacciones y usuarios para los canales que se están monitoreando por DetectTA, donde también se presentó un aumento de transacciones del 147% en tercer trimestre del 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020, en cuanto al número de usuarios se evidencia un crecimiento del 52% en promedio para el tercer trimestre del año, en comparación con el año anterior.



La necesidad de gestionar el fraude, evitando los impactos en las organizaciones y clientes llevó a los entes reguladores de la región a emitir algunos lineamientos, resaltando los siguientes cuatro de acuerdo a las necesidades que se están presentando:

Gestión y monitoreo de amenazas digitales, además de la protección de portales o aplicaciones transaccionales.



Autenticación fuerte y multifactorial para la identificación de usuarios en entornos físicos y digitales.



Análisis de riesgo transaccional que permita detectar anomalías a partir del perfil transaccional del usuario.



Seguridad en los accesos a infraestructura o recursos críticos dentro de las organizaciones.



“Appgate con su modelo Zero Trust ofrece una solución robusta, que tiene como objetivo proporcionar a nuestros clientes la flexibilidad de elegir cómo gestionar su estrategia de ciberseguridad sin generar complejidades y permitir que tengan la mínima fricción en el control del acceso a los recursos. El aprendizaje automático, la inteligencia artificial y la biometría del comportamiento hacen parte del futuro de la autenticación y protección del usuario, que aplicados en un esquema de seguridad, son una respuesta efectiva para la protección de las organizaciones”, concluye David López Agudelo.