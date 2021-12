Qualcomm amplía su portafolio con Snapdragon 8cx Gen 3 y 7c + Gen 3 para acelerar la informática móvil

Por E&N



Durante el Snapdragon Tech Summit de este año, Qualcomm Technologies, Inc. amplió el portafolio de soluciones para equipos Always On, Always Connected con la introducción de la plataforma informática Snapdragon 8cx Gen 3, diseñada para brindar el rendimiento extremo y las experiencias excepcionales que los usuarios merecen en equipos ultradelgados premium y laptops sin ventilador. Para fortalecer los ecosistemas de Windows PC y Chromebook de nivel de entrada con una sólida conectividad 5G y experiencias transformadoras, la compañía también presentó la plataforma informática Snapdragon 7c + Gen 3. Ambas plataformas utilizan tecnología inteligente y conectada para modernizar las experiencias de PC y redefinir la informática móvil para los usuarios finales.



“Snapdragon 8cx Gen 3 se basa en la tecnología innovadora que ha transformado la industria de las PCs, brindando experiencias premium con un rendimiento revolucionario por vatio, cámara y audio envolventes con aceleración de IA mejorada, conectividad 5G ultrarrápida y seguridad de chip a nube en sistemas sin ventilador”, dice Miguel Nunes, vicepresidente de administración de productos de Qualcomm Technologies, Inc. “Con Snapdragon 7c + Gen 3, estamos elevando el nivel de entrada al extender la computación móvil 5G a través de ecosistemas. Ya sea para consumidores, negocios o educación, las plataformas de computación Snapdragon brindan las capacidades y experiencias que nuestros clientes del ecosistema y los usuarios finales necesitan”.



Rendimiento revolucionario por vatio, para un rendimiento extremo con la máxima eficiencia



Snapdragon 8cx Gen 3 marca la primera plataforma de PC de 5 nm del mundo, que ofrece un rendimiento y una eficiencia superiores. Nuestro nodo de proceso avanzado de 5 nm, combinado con otras optimizaciones, nos permite mejorar drásticamente el rendimiento de la CPU Qualcomm® Kryo™, al tiempo que mantenemos un consumo de energía similar al de nuestra generación anterior, lo que resulta en nuevos niveles asombrosos de eficiencia. Con la integración de nuevos núcleos principales, Snapdragon 8cx Gen 3 ofrece un aumento del rendimiento generacional de hasta un 85% y un rendimiento hasta un 60% mayor por vatio que la plataforma x86 de la competencia*. Esto significa que los usuarios experimentarán una potencia informática superior para trabajar más rápido en aplicaciones de productividad con soporte para varios días de duración de la batería. Durante las actividades intensivas en la GPU, como la navegación web, la edición de videos y fotos, y las videoconferencias, los usuarios se beneficiarán de las increíbles experiencias de gráficos y software de la GPU Qualcomm® Adreno™ con una asombrosa mejora de rendimiento de hasta un 60% en comparación con la generación anterior. Esta plataforma premium también admite juegos en Full HD (hasta 120 FPS) y está optimizada para permitir a los usuarios jugar hasta un 50% más que ciertas plataformas de la competencia.



Transmisión y videoconferencia inmersiva, con audio nítido y capacidades de cámara líderes



La videoconferencia se ha vuelto más frecuente y 8cx Gen 3 continúa la innovación de las capacidades de video y audio, brindando imágenes nítidas y audio claro que permiten experiencias increíbles disponibles en una computadora portátil. Al utilizar el ISP Qualcomm Spectra™ con un tiempo de inicio mejorado de la cámara, los usuarios pueden iniciar videoconferencias hasta un 15% más rápido que con nuestra generación anterior. 8cx Gen 3 ofrece la última generación 3A: enfoque automático, balance de blancos y exposición automáticos, por lo que Teams o Zoom Call se adapta al movimiento del usuario y a los cambios de iluminación con video de alta calidad. Snapdragon 8cx Gen 3 permite un audio nítido en casi cualquier entorno, con la tecnología Qualcomm® Noise and Echo Cancellation, parte de Qualcomm® Voice Suite. Esta función se ha mejorado mediante la aceleración de la IA para mejorar la claridad y la calidad del audio de los usuarios. Eso significa que la computadora portátil del usuario puede eliminar los sonidos de fondo no deseados, como el ladrido de un perro o un vecino moviendo su césped. Snapdragon 8cx Gen 3 también admite una calidad de cámara de hasta 4K HDR y hasta 4 cámaras para nuevos casos de uso.



Experiencias avanzadas aceleradas por IA



Además de habilitar las funciones diarias que los usuarios usan, como la detección de rostros o el desenfoque de fondo y la supresión de ruido de audio, las capacidades de inteligencia artificial integradas de las plataformas de cómputo Snapdragon en cada nivel admiten la optimización de energía clave para las cargas de trabajo de inteligencia artificial. 8cx Gen 3 ofrece más de 29 TOPS increíbles de aceleración de IA, casi 3 veces la plataforma competitiva líder, lo que ayuda a los usuarios a experimentar experiencias de IA de mayor rendimiento. Con la rápida adopción de las capacidades de IA para acelerar las experiencias de las aplicaciones, los usuarios experimentarán una seguridad aún más avanzada, nuevos casos de uso modernos y experiencias enriquecedoras.



Seguridad desde el chip a la nube



Los usuarios merecen tranquilidad en torno a la seguridad de sus datos, especialmente porque nuestro estilo de vida digital coloca a las computadoras portátiles en el centro del trabajo, el aprendizaje y la conexión. 8cx Gen 3 está diseñada para brindar seguridad desde el chip hasta la nube, presentando un nuevo estándar para proteger el dispositivo y los datos de los usuarios de actividades maliciosas. Además de los procesos de arranque seguro a nivel de chipset en capas y la seguridad de la conectividad celular, 8cx Gen 3 continúa habilitando las PC de núcleo seguro de Microsoft para una protección de alto nivel lista para usar. Para los sistemas administrados en los segmentos empresariales o educativos, Qualcomm® Secure Processing Unit (SPU) implementa la solución de seguridad Microsoft Pluton para Windows 11 y puede ayudar a almacenar de forma segura datos confidenciales como credenciales, datos personales y claves de cifrado directamente en el SoC. 8cx Gen 3 también presenta un marco de seguridad de cámara que admite el inicio de sesión de Windows Hello y un procesador Computer Vision dedicado para la autenticación continua que ayuda a garantizar que el dispositivo del usuario se bloquee automáticamente cuando abandona su máquina. 8cx Gen 3 también introduce el cifrado de memoria en tiempo de ejecución, mientras que los marcos Zero Trust pueden usar más sensores y monitoreo del estado de la conexión para permitir la autenticación en tiempo real del acceso a los recursos corporativos.



La conectividad más completa del mundo en una plataforma de PC



8cx Gen 3 ofrece la conectividad más robusta para portátiles siempre conectados. La compatibilidad con los sistemas Snapdragon X55, X62 o X65 5G Modem-RF permite que los dispositivos con tecnología 8cx Gen 3 alcancen velocidades ultrarrápidas de hasta 10 Gbps. 8cx Gen 3 también cuenta con Qualcomm® FastConnect ™ 6900 para habilitar las velocidades Wi-Fi 6/6E más rápidas disponibles, con Wi-Fi Dual Station, desarrollado en colaboración con Microsoft para Windows 11, utilizando tecnología Qualcomm® 4-stream Dual Band Sim simultánea. Los dispositivos con tecnología 8cx Gen 3 también cambian sin problemas entre redes confiables Wi-Fi 6 / 6E y 5G o 4G LTE para una conectividad ultrarrápida, altamente segura y en movimiento, perfecta para ser productivo o disfrutar del entretenimiento desde cualquier lugar. Combinadas con la eficiencia líder de la computación Snapdragon, estas capacidades siempre conectadas también permiten que el dispositivo de los usuarios permanezca siempre encendido. Esto significa que su dispositivo puede permanecer actualizado y encenderse instantáneamente, disponible con solo tocar un botón, prácticamente sin tiempo de activación.



“Estoy emocionado de ver el lanzamiento de las plataformas de cómputo Snapdragon® y no puedo esperar a verlas ejecutándose en dispositivos Lenovo™ y Motorola. Comparto la visión de Cristiano de que todos y todo estén conectados, y las plataformas Snapdragon juegan un papel fundamental en esa conectividad. Lenovo y Qualcomm están dando forma e impulsando la digitalización global y la transformación inteligente para los consumidores y las empresas comerciales”, Yuanqing Yang, presidente y CEO de Lenovo. “Estamos desarrollando nuestras capacidades tecnológicas en torno a la 'inteligencia de red en la nube en el borde del cliente' con la colaboración continua con Qualcomm Technologies. Juntos, construyamos un futuro más inteligente para todos ".



“Microsoft y Qualcomm Technologies han brindado experiencias informáticas innovadoras para empoderar a los clientes en nuestra colaboración a lo largo de los años, desde nuestro recientemente anunciado Windows 11 hasta el nuevo Surface Pro X”, dice Panos Panay, vicepresidente ejecutivo y director de productos de Microsoft. “De cara al futuro, seguiremos viendo que la PC juega un papel central en la vida de las personas. Juntos, compartimos la visión de redefinir la informática para ofrecer una experiencia más móvil y conectada que combine las mejores funciones del teléfono inteligente con la potencia y el rendimiento que la gente espera de una PC con Windows”.



Ofreciendo un nuevo nivel de informática de nivel de entrada



La nueva plataforma informática Snapdragon 7c + Gen 3 permitirá una nueva clase de dispositivos de nivel de entrada con niveles excepcionales de rendimiento y capacidades avanzadas. Diseñada específicamente para los usuarios de nuestro ecosistema de PC con Windows y Chromebook, 6nm 7c + Gen 3 ofrece un rendimiento de CPU hasta un 60% más rápido y un aumento del rendimiento de la GPU hasta un 70% más rápido. Qualcomm AI Engine permite experiencias aceleradas por inteligencia artificial a través de 6.5 TOPS de rendimiento, que no tiene precedentes en el nivel de entrada. El 7c + Gen 3 también presenta conectividad 5G por primera vez en una plataforma de nivel de entrada, elevando el nivel de conectividad accesible para usuarios de dispositivos asequibles. El sistema integrado Snapdragon X53 5G Modem-RF admite 5G sub-6 y mmWave, lo que permite velocidades de descarga de hasta 3.7 Gbps. La incorporación de FastConnect 6700 ofrece Wi-Fi 6 y 6E de varios gigabits con velocidades de hasta 2.9 Gbps. Seguimos comprometidos con hacer que la conectividad sea más accesible, y la tecnología de conectividad mejorada en Snapdragon 7c + Gen 3 permitirá computadoras portátiles rápidas, avanzadas y eficientes siempre conectadas para un nuevo nivel de computadoras y Chromebooks con Windows de nivel básico.