Xiaomi: Usuarios activos de MIUI superaron los 500 millones por primera vez durante 30 días

Por estrategiaynegocios.net

Xiaomi Corporation ha anunciado sus resultados consolidados no auditados correspondientes a los tres y seis meses, finalizados el 30 de septiembre de 2021.



En el tercer trimestre de 2021, los ingresos totales de Xiaomi ascendieron hasta 78,100 millones de RMB, lo que representa un aumento del 8.2% anual, el beneficio ajustado para el período fue de 5,200 millones de RMB, un aumento del 25.4%. Debido al macroentorno mundial y al comportamiento del mercado hacia el sector tecnológico en China en el tercer trimestre, las inversiones a largo plazo de Xiaomi han generado cambios en los resultados en el periodo actual, con pérdidas financieras no realizadas, que han tenido un impacto sustancial en beneficio de Xiaomi. No obstante, la rentabilidad del negocio principal de Xiaomi mantuvo un crecimiento constante y ha mostrado un excelente modelo de negocio y funcionamiento, con unos ingresos totales y un beneficio ajustado que han mantenido un sólido crecimiento.





Mientras tanto, los usuarios activos globales de MIUI durante 30 días de Xiaomi han superado los 500 millones a partir del 22 de noviembre de 2021, marcando otro hito para la estrategia "Smartphone x AIoT" de Xiaomi.



Datos financieros destacados del tercer trimestre de 2021:



· Xiaomi obtuvo ingresos totales de 78,060 millones de RMB, con un aumento del 8.2% anual.



· El beneficio fue de aproximadamente 14,290 millones de RMB, un 40.6% más que el año pasado.



· El beneficio entre ingresos y gastos según las NIIF fue de 5,180 millones de RMB, un 25.4% más que el año anterior.





Xiaomi Corporation comentó: "Durante el tercer trimestre de 2021, continuamos fortaleciendo nuestra estrategia central de 'Smartphone × AIoT' y avanzamos en el mercado de smartphones premium. Nos ubicamos en el primer lugar en términos de envíos de teléfonos inteligentes en 11 países y regiones. Seguimos explorando e innovando en productos y tecnología para seguir mejorando nuestra competitividad en el mercado premium. Nuestros ingresos por servicios de Internet alcanzaron un nuevo máximo trimestral y seguimos comprometidos con la inversión en investigación y desarrollo que sustenta la competitividad de nuestros productos." A partir del 22 de noviembre de 2021, los usuarios activos mundiales de MIUI de Xiaomi durante 30 días superaron los 500 millones, lo que marca otro hito para la estrategia "Smartphone x AIoT".





Análisis de los resultados trimestrales



Los ingresos por servicios de Internet alcanzan un nuevo máximo trimestral



En el tercer trimestre, la rentabilidad de Xiaomi siguió fortaleciéndose, ya que los ingresos por servicios de Internet alcanzaron los 7,300 millones de RMB, lo que supuso un nuevo máximo trimestral y un aumento del 27.1% anual. El margen de beneficio del segmento de servicios de Internet fue del 73.6%, 13.1 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado.



Mientras tanto, la base de usuarios de Internet del Grupo a nivel mundial siguió creciendo rápidamente en el tercer trimestre. A partir del 22 de noviembre de 2021, los usuarios activos globales de MIUI superaron los 500 millones por primera vez durante 30 días, marcando otro hito para la expansión global de Xiaomi. En septiembre de 2021, los Usuarios Activos Mensuales (MAU) de MIUI aumentaron un 32% anual hasta alcanzar los 485 millones, entre los cuales el número de MAU en China ascendió a 127 millones, un aumento anual del 16.4% y una ganancia por cuarto trimestre consecutivo. En septiembre de 2021, los MAU de la televisión inteligente global de Xiaomi y Xiaomi Box se expandieron más del 33%. Para el 30 de septiembre de 2021, el número de suscriptores de pago de TV del grupo era de 4.7 millones, un aumento del 13.5% en términos anuales.



En el tercer trimestre de 2021, los ingresos por publicidad de Xiaomi alcanzaron hasta 4,800 millones de RMB, lo que representa un 44.7% más que en el mismo periodo del año pasado, debido principalmente a la ampliación de la base de consumidores, el mayor porcentaje de usuarios de smartphones premium y la mayor capacidad de monetización. Los ingresos por juegos de Xiaomi alcanzaron los 1,000 millones de RMB, con un aumento de 25% debido al buen rendimiento de los nuevos juegos de gran calidad y al aumento de los ingresos medios por usuario ("ARPU") de los juegos impulsados por los smartphones premium y de juegos. Los ingresos de Xiaomi por otros servicios de valor añadido ascendieron a 1,600 millones de RMB en el tercer trimestre. En el segundo trimestre de este año, la plataforma de comercio electrónico Youpin de Xiaomi lanzó su nueva marca de consumo, Life Element, que ofrece una amplia gama de productos cotidianos de alta calidad a precios competitivos. Más recientemente, en noviembre de 2021, Youpin también lanzó su sistema de membresía de pago UP para mejorar constantemente la experiencia de compra en línea de sus usuarios.





En el tercer trimestre de 2021, los ingresos por servicios de Internet en el extranjero de Xiaomi aumentaron un 110% interanual hasta alcanzar los 1,500 millones de RMB, lo que supuso el 19.9% de los ingresos totales por servicios de Internet, estableciendo otro récord trimestral. En el futuro, seguiremos ampliando y profundizando las colaboraciones con los socios comerciales globales del Grupo y explorando activamente nuevas ofertas de servicios de Internet en los mercados extranjeros.



Xiaomi mantiene su compromiso de invertir en investigación y desarrollo, lo que impulsa la competitividad básica de sus productos. En los tres primeros trimestres de 2021, los gastos acumulados de investigación y desarrollo del Grupo alcanzaron los 9.300 millones de RMB, lo que representa un aumento del 51.4% interanual. En septiembre de 2021, Xiaomi presentó las Xiaomi Smart Glasses, que cuentan con una pantalla de información visualizada y funciones interactivas. En noviembre de 2021, Xiaomi lanzó la tecnología Loop LiquidCool, que mejora la disipación del calor de los smartphones cuando se utilizan mucho. A 30 de septiembre de 2021, el equipo de investigación y desarrollo de Xiaomi contaba con 13,919 empleados, lo que supone más del 44% del total de empleados.



Ingresos sólidos en el extranjero con envíos de smartphones que ocupan el primer puesto en 11 países y regiones



Los ingresos de Xiaomi procedentes de los mercados de ultramar alcanzaron los 40,900 millones de RMB durante el tercer trimestre de 2021, lo que representa el 52.4% de los ingresos totales. A pesar de la escasez mundial de componentes clave, Xiaomi consolidó su posición en el mercado optimizando la asignación de recursos en el mercado global y reforzando sus canales de acuerdo con las condiciones del mercado local. Según Canalys, la participación de mercado de Xiaomi en los envíos de smartphones en el tercer trimestre fue la número 1 en 11 países y regiones y se situó entre las cinco primeras en 59 países y regiones del mundo.



Xiaomi siguió profundizando su presencia en el mercado mundial en el tercer trimestre. Según Canalys, en el tercer trimestre de 2021, Xiaomi ocupó el segundo puesto en Europa con una participación de mercado de smartphones del 21.5%. En Europa Occidental, la participación de smartphones de Xiaomi alcanzó el 17% y se situó entre los tres primeros en términos de envíos; en Europa Central y del Este, Xiaomi ocupó el puesto número 2 con una participación de mercado de envíos de smartphones del 28.7%. En el tercer trimestre de 2021, Xiaomi vendió más de 6.8 millones de smartphones a través de los canales de las operadoras en los mercados de ultramar, excluyendo la India, lo que representa un aumento de más del 130% interanual. Según Canalys, la participación de mercado de smartphones de Xiaomi en los canales de operadores de Europa Occidental aumentó del 4.6% en el tercer trimestre de 2020 al 13% en el tercer trimestre de 2021.



Al mismo tiempo, Xiaomi siguió reforzando su competitividad en los mercados emergentes. Según Canalys, en el tercer trimestre de 2021, la participación de mercado de Xiaomi en América Latina, Oriente Medio y África alcanzaron el 11.5%, el 16.3% y el 7.3%, respectivamente. Además, Xiaomi ha mantenido la posición número 1 en envíos de smartphones en la India por decimosexto trimestre consecutivo.



Los envíos de smartphones en el tercer trimestre se sitúan en el tercer puesto mundial con continuos avances en el mercado premium



En el tercer trimestre de 2021, a pesar de la escasez mundial de componentes clave, los envíos mundiales de smartphones del Grupo siguieron alcanzando los 43.9 millones. Según Canalys, en el tercer trimestre de 2021, los envíos mundiales de smartphones del Grupo ocuparon el tercer puesto con una participación de mercado del 13.5%. Los ingresos de smartphones del Grupo ascendieron a 47.800 millones de RMB, con un margen bruto del 12.8%, lo que supone un aumento de 4.4 puntos porcentuales interanual.



La estrategia de segmentación de usuarios de Xiaomi y los nuevos productos permitieron al Grupo ampliar su base de usuarios. En muchos de sus nuevos smartphones lanzados este año, más de la mitad de los usuarios son nuevos usuarios de Xiaomi. La compañía presentó la nueva serie Xiaomi Civi en septiembre de 2021 y fue bien recibida por los usuarios.



En los tres primeros trimestres de 2021, los envíos globales de smartphones de Xiaomi con un precio igual o superior a 3,000 RMB en China y 300 euros, o su equivalente, en los mercados de ultramar, ascendieron a aproximadamente 18 millones, lo que supone más del 12% de los envíos totales. En los mercados de ultramar, los envíos totales de smartphones con un precio igual o superior a 300 euros, o equivalente, crecieron más de un 180% interanual durante el tercer trimestre, principalmente en América Latina, Europa Occidental y Medio Oriente.



Durante el Festival de Compras del Día de los Solteros de noviembre, los smartphones de las marcas Xiaomi y Remi ocupan conjuntamente el primer puesto en volumen de ventas en Tmall.com, JD.com y Suning.com. Los smartphones premium del Grupo también ocuparon el primer puesto entre los smartphones Android con un precio superior a 4,000 RMB en Tmall.com y JD.com. Además, durante el festival de compras, el volumen total de ventas de los smartphones de Xiaomi en sus canales offline aumentó en más de un 110% con respecto al año anterior.



Continúa la estrategia "Smartphone x AIoT" y se aceleran los nuevos esfuerzos de crecimiento del comercio minorista



Los ingresos del segmento de productos de IoT y estilo de vida de Xiaomi fueron de 20,900 millones de RMB durante el tercer trimestre de 2021, aumentando un 15.5% interanual. En particular, los ingresos de productos de IoT y estilo de vida del Grupo en el extranjero alcanzaron un nuevo récord.



En el tercer trimestre, en el contexto de un descenso interanual del volumen de ventas globales de televisores, los envíos globales de televisores inteligentes de Xiaomi alcanzaron los 3 millones con un aumento interanual de los ingresos del 19.5%. Según All View Cloud ("AVC"), los envíos de televisores de Xiaomi se situaron en el puesto número 1 en China por undécimo trimestre consecutivo y entre los cinco primeros a nivel mundial en el tercer trimestre de 2021.



Además, Xiaomi ha ampliado sus categorías de electrodomésticos inteligentes premium para ayudar a los usuarios a crear un entorno de vida saludable y confortable. En el tercer trimestre, Xiaomi lanzó electrodomésticos inteligentes, incluyendo el refrigerador inteligente de cuatro puertas Xiaomi 550L y la mini lavadora Xiaomi. Los aires acondicionados inteligentes de Xiaomi también obtuvieron buenos resultados. Durante el Festival de Compras del Día de los Solteros de noviembre, las ventas acumuladas de electrodomésticos de Xiaomi ocuparon el tercer lugar en JD.com.



La plataforma AIoT de Xiaomi sigue expandiéndose. A partir del 30 de septiembre de 2021, el número de dispositivos IoT conectados (excluyendo smartphones, tabletas y ordenadores portátiles) en su plataforma AIoT superó por primera vez los 400 millones. El número de usuarios con cinco o más dispositivos conectados a su plataforma AIoT (excluyendo smartphones, tabletas y portátiles) superó los 8 millones.



Este año, Xiaomi aceleró sus nuevos esfuerzos de crecimiento en el sector minorista, consolidó aún más su liderazgo en los canales en línea, al tiempo que expandió rápidamente los canales fuera de línea. A la fecha de este anuncio, el número total de tiendas minoristas de Xiaomi en China continental superó las 10,000. Xiaomi espera que el mayor crecimiento de la penetración en el mercado de nivel inferior permita al Grupo atender a más usuarios en China.