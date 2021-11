Samsung gana 43 premios de innovación CES 2022 por diseño e ingeniería distintivos

Por E&N



Samsung Electronics Co., Ltd., líder mundial en tecnología, anunció que 43 de sus innovaciones de nuevos productos y servicios recibieron los Premios de Innovación CES® 2022, incluidos cuatro premios Best of Innovations, de la Consumer Technology Association (CTA)™. El programa anual de premios destaca el diseño y la ingeniería destacados en múltiples categorías de productos de tecnología de consumo.



La presencia de Samsung en múltiples categorías ejemplifica su profundo legado en el desarrollo de innovaciones en las categorías que impulsan la industria y la sociedad hacia adelante. Este año, CTA reconoció a los homenajeados de Samsung en una variedad de categorías, que incluyen Periféricos & Accesorios de Computadora, Hardware & Componentes de Computadora, Imágenes/Fotografías Digitales, Tecnologías Integradas, Juegos, Auriculares & Audio Personal, Salud & Bienestar, Electrodomésticos, Componentes de AV & Accesorios para el Hogar, Dispositivos Móviles y Accesorios, Hogar Inteligente, Software y Aplicaciones Móviles, Sustentabilidad, Tecnologías de Accesorios Móviles y Pantallas de Vídeo.



Los Premios de Innovación de CES son patrocinados por CTA, el propietario y organizador del CES – el evento tecnológico más grande e influyente del mundo. CES 2022 regresa a Las Vegas el próximo año, después de una versión solo digital en 2021. Jong-Hee (JH) Han, Presidente y Líder de Negocios de Pantallas Visuales de Samsung Electronics, pronunciará el keynote previo al espectáculo el martes, 4 de enero a las 18:30 PST en el Palazzo Ballroom del Venetian en Las Vegas, Nevada.



Algunos de los productos galardonados de Samsung que obtuvieron reconocimientos este año incluyen los siguientes:



Ganador del premio Best of Innovation:



Samsung Galaxy Z Flip3 Edición Bespoke – Galaxy Z Flip3 Edición Bespoke empodera a las personas a expresarse mediante la creación de un dispositivo que es verdaderamente suyo. Elija las opciones de marco del Galaxy Z Flip3 en Black o Silver, y los colores frontal y posterior en Blue, Yellow, Pink, White o Black para construir un teléfono a su estilo. Con más de 49 posibilidades, Samsung ofrece lo último en personalización. Además, puede ir a cualquier parte gracias a los innovadores avances de durabilidad, como la resistencia al agua IPX8 – el estándar de resistencia al agua más alto en cualquier teléfono plegable – y su nuevo marco de aluminio Armor – el aluminio más resistente jamás utilizado en un smartphone Galaxy.



El Galaxy Z Flip3 5G también obtuvo premios en las categorías de Imágenes/Fotografías Digitales y Dispositivos & Accesorios Móviles.



Galardonados por la Innovación:



Samsung Galaxy Z Fold3 5G – Galaxy Z Fold3 lleva la tecnología de cámara de smartphone líder de Samsung al innovador factor de forma plegable, reconocida en las categorías de Imágenes/Fotografía Digitales y Dispositivos Móviles & Accesorios. El Galaxy Z Fold3 continúa el legado pionero de Samsung en smartphones plegables. Reúne innovaciones como la resistencia al agua IPX8, la primera cámara Under Display y el soporte S Pen en una pantalla plegable, todo en una pantalla de 7.6” que se pliega para caber en su bolsillo. Con su impecable artesanía y su innovador factor de forma, el Z Fold3 crea experiencias verdaderamente únicas, como la combinación ideal de productividad, rendimiento y portabilidad.





Samsung Galaxy Watch4 – reconocido en las categorías de Salud & Fitness y Tecnologías de Accesorios Móviles, la serie Galaxy Watch4 cuenta con el smartwatch más innovador de Samsung hasta el momento, con SO y UX reinventados, un diseño sofisticado y funciones de fitness de vanguardia. El nuevo Sensor BioActive, el más avanzado de Samsung hasta la fecha, le permite calcular sus niveles de oxígeno en sangre1 o realizar un seguimiento de su frecuencia cardíaca. En 15 segundos, la nueva herramienta de Composición Corporal2 ofrece insights sobre medidas clave, como el músculo esquelético y el porcentaje de grasa corporal. Además, un SO y una UX completamente nuevos hacen que Watch4 brinde la experiencia más intuitiva hasta el momento. La serie Watch4 marca una nueva era de innovación en smartwatch.



Serie Samsung Galaxy A – también galardonada en la categoría Dispositivos Móviles & Accesorios está la serie Galaxy A, una familia de cinco smartphones repletos de funciones impresionantes a un precio que es accesible para todos. Puede tomar fotografías asombrosas con sistemas multicámara potentes, ver contenido inmersivo en pantallas vívidas y disfrutar de tranquilidad con baterías de carga rápida y larga duración. Los dispositivos de la serie Galaxy A son versátiles y accesibles con recursos líderes, desde la frecuencia de actualización de 120Hz del A52 5G y la resistencia al polvo y al agua IP67, hasta el primer dispositivo 5G de Samsung por menos de $300: el A32 5G. No importa lo que esté buscando, la serie Galaxy A pone a disposición de todos algunas de las innovaciones Galaxy más populares.





Samsung Galaxy Buds2 – en la categoría de Auriculares & Audio Personal, los Galaxy Buds2 son reconocidos por continuar con el legado de audio de Samsung con un ajuste innovador y ultra cómodo y las funciones esenciales que los consumidores más adoran – todo al precio más accesible en nuestra línea de Buds. Con un diseño actualizado que es el más pequeño y liviano hasta ahora, los Galaxy Buds2 brindan comodidad durante todo el día. Además, ofrecen un sonido impresionante y un audio inmersivo con Cancelación Activa de Ruido, altavoces dinámicos de dos vías y un modo de sonido ambiental perfeccionado. Buds2 ofrece auriculares premium pero accesibles, brindándole una experiencia de sonido avanzada dondequiera que esté, sin dejar de lucir elegante.



Samsung Galaxy Book Pro 360 – Galaxy Book Pro 360 de Samsung reinventa la PC para satisfacer las necesidades de los usuarios de dispositivos móviles, lo que la valió una victoria en la categoría de Hardware & Componentes de Computadora. Integrada con el ADN móvil de un smartphone Galaxy, ha sido diseñada para hacer que su experiencia diaria sea más intuitiva que nunca. Disfrute de un rendimiento potente y una conectividad similar a la de un smartphone, ya que Book Pro 360 es nuestra primera PC 5G que se ofrece en los EE. UU. Book Pro 360 también viene con un S Pen actualizado para que pueda usar su PC como un lienzo creativo. Con una pantalla Super AMOLED y una batería de carga rápida para todo el día, esta PC le ayudará a vencer su día, sea en casa o en movimiento.



Samsung SmartTag+ – otro ganador de Dispositivos & Accesorios Móviles es la SmartTag+, que le ayuda a realizar un seguimiento fácil de las cosas importantes de su vida. Equipada con tecnología de banda ultra ancha (UWB), SmartTag+ señala la ubicación exacta de sus artículos extraviados con la mejor precisión y alcance de su clase. Simplemente conecte Galaxy SmartTag+ a llaves, carteras o incluso al collar de una mascota, y nunca más los perderá. Ya sea que el artículo esté en su habitación o en el vecindario, simplemente use la cámara de su smartphone Galaxy compatible y las flechas AR en el servicio SmartThings Find le señalarán exactamente donde lo ha dejado. Convierta cualquier cosa en un elemento rastreable con SmartTag+.





Cooktop incorporado de inducción inteligente Samsung de 30” – el Cooktop de inducción inteligente de Samsung es reconocido en la categoría de electrodomésticos. El Cooktop es el primero en la industria en ser reconocido por su capacidad para reducir el uso de energía y las emisiones mientras cocina – todo manteniendo un rendimiento excepcional. Ha recibido un Premio de Tecnología Emergente ENERGY STAR® 2021-2022 en la categoría de Cooking Tops de Inducción Residencial. El Cooktop cuenta con cuatro quemadores y modos de cocción innovadores, que ofrecen un control de temperatura preciso, muy parecido a un quemador de gas.



Lavadora Top Load Samsung (WA7700A) – la Lavadora Top Load con Dispensación Automática de Samsung también gana en la categoría de Electrodomésticos. Samsung está llevando su popular función de Dispensación Automática a la categoría de carga superior, lo que hace que la lavandería sea más intuitiva con recursos y diseño premium. La Lavadora incluye otras funciones esenciales para brindar una limpieza eficiente y poderosa, desde un grifo de agua incorporado para pretratar las manchas difíciles, hasta su ciclo de lavado Super Velocidad que termina una carga completa en tan solo 28 minutos.



Samsung DDR5 RDIMM de 512GB – el primer módulo de memoria dual en línea (RDIMM) DDR5 de 512GB registrado de la industria para aplicaciones de electrónica de consumo de próxima generación que abarcan inteligencia artificial en computación de alto rendimiento, servidores de centros de datos y nube. El módulo de 512GB cuenta con 40 paquetes DRAM integrados, cada uno consistiendo en ocho matrices DDR5 de 16Gb. Los chips de gran capacidad y alta velocidad adoptan un proceso de bajo voltaje altamente avanzado y utilizan la tecnología a través del silicio (TSV) para superar por completo la degradación sustancial del rendimiento en la conectividad de enlace de cables. Se reconoce en la categoría Hardware & Componentes de Computadora.



Samsung U.2 ZNS NVMe SSD PM1731a (2/4TB) – el PM1731a es una Unidad de Estado Sólido (SSD) de última generación para grandes centros de datos y empresas que admite por primera vez en la industria la tan esperada tecnología Zoned Namespace (ZNS), obteniendo otra victoria en la categoría de Hardware & Componentes de Computadora. Extendiendo la vida útil de un SSD de tres a cuatro veces en comparación con los SSDs existentes, y aumentando sustancialmente el espacio de almacenamiento del usuario, el PM1731a contribuirá en gran medida a la eficiencia de los grandes sistemas de almacenamiento/servidor a medida que el uso de big data e IA en las aplicaciones de datos de la electrónica de consumo sigue aumentando en todo el mundo.



Samsung PCIe Gen5 NVMe SSD PM1743 (2/4/8/16TB) – otro ganador en la categoría de Hardware & Componentes de Computadora, el PM1743 es el SSD U.2 más rápido, de mayor capacidad y más confiable de la industria. Basado en la interfaz PCIe Gen5, su objetivo es respaldar los requisitos de servidor empresarial de los sistemas de procesamiento multinúcleo para acceder, manipular y guardar datos en la más amplia gama de entornos empresariales orientados al consumidor con una eficiencia increíble.



Samsung ISOCELL HP1 – el ISOCELL HP1 obtiene una victoria en la categoría de Tecnologías Integradas como el primer sensor de imagen móvil de 200MP y 0,64μm de la industria. El HP1 proporciona 16.384 x 12.288 píxeles efectivos que coinciden con un formato óptico de 1/1,22”. Con una tecnología de agrupación de píxeles de 4x4, el sensor puede fusionar 16 píxeles en un píxel grande de 2,56μm para producir imágenes brillantes de 12,5MP con menos ruido en entornos con poca luz. El sensor también puede capturar videos nítidos en ultra alta definición de hasta 8K 30fps.