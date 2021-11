Redes neutrales abiertas brindan servicios de alta calidad

Por E&N



Según la SUTEL, entre el mes de junio del 2019 y junio del 2020, el país pasó de 78.417 a 192.996 kilómetros de redes de fibra óptica en todo el país, registrando un crecimiento del 63%. Es decir que cada día son más los costarricenses que optan por este tipo de conexión para sus hogares y centros de trabajo.

Sin embargo, existe una infraestructura de red no muy utilizada en el país que podría traer múltiples beneficios tanto para la industria de las telecomunicaciones como para todos los usuarios de fibra óptica, acelerando el proceso de transformación digital y aprovechando los beneficios de la economía colaborativa. Se trata de las redes neutras, una red de acceso abierto que permite el transporte de datos que ofrece internet a través de fibra óptica, con un fácil acceso a cualquier operador de telecomunicaciones.



“Las redes neutrales son infraestructuras abiertas, que permiten optimizar recursos y ofrecer servicios de telefonía, video e internet de alta calidad en un solo punto. Permiten optimizar los costos de la inversión inicial y costos de operación de la red. El principal beneficiado es el usuario final, ya que, al ser redes abiertas, son accesibles para que cualquier operador pueda ofrecer todos sus servicios, lo que le brinda al usuario la opción de escoger el servicio que más se ajuste a sus necesidades de calidad y precio”, explicó Gustavo Guillén, gerente general de Fibernet y Conexus, empresas especialistas en el servicio de fibra óptica a través de red neutra.



Esta infraestructura permite aprovechar los múltiples beneficios de la fibra óptica tales como: rapidez, mayor velocidad en la conexión, mejor ancho de banda, mejor calidad en video y audio, menos interferencias, mayor seguridad, mayor facilidad a la hora de instalar y más resistencia. Por su parte, el modelo de red presenta beneficios constructivos para la obra civil de los bienes inmuebles, tales como menor espacio y ordenamiento en los ductos por donde se ingresa el cableado de telecomunicaciones, lo que da como resultado una eficiencia en los costos. En proyectos residenciales y empresariales, simplifica el proceso de conexión para el usuario final, ya que la infraestructura de fibra queda lista para conectar el servicio requerido de una manera casi transparente.



De manera más gráfica, Guillén señala que como en el caso de una autopista donde todos los vehículos comparten un único sistema vial unificado y optimizan su uso a través de, por ejemplo, la planificación de los viajes con información en tiempo real, una red neutra comparte el transporte de datos de la misma forma. Asimismo, las redes neutras colaboran en la búsqueda de la carbono neturalidad y representan un aporte importante en la reducción de huella de carbono en la industria de la construcción.



Sin embargo, el principal obstáculo que se encuentra a la hora de implementar este tipo de redes neutrales en el país, es la falta de conocimiento de este tipo de infraestructura, tanto por parte de los distintos operadores de telecomunicaciones, como de las entidades gubernamentales. Así como también de los beneficios que le brinda tanto al constructor de la obra civil, como principalmente al usuario final. Más allá de pensar que una red neutra, es un modelo que busca monopolizar o acaparar la comercialización de servicios por parte de un solo proveedor, este tipo de infraestructura permite y facilita el acceso a cualquier operador interesado en ofrecer sus servicios.



“La red neutra es un modelo ganador para todas las partes involucradas. Constructor, operador y clientes, obtienen beneficios tangibles con este tipo de infraestructura en telecomunicaciones. Las redes neutras se utilizan desde hace ya algún tiempo en todo el mundo con bastante éxito y si el país quiere estar a la vanguardia en el sector tecnología, no puede ser ajeno a este tipo de desarrollo y buscar su promoción. Contrario a lo que muchas veces se piensa, le abre las puertas del mercado a pequeños operadores que están iniciando o que no tienen la capacidad de invertir en infraestructura, y brinda una oportunidad para que todos compitan en igualdad de condiciones, y donde la gran diferencia la haga el servicio al cliente. Sin dejar de lado el beneficio que este tipo de proyectos aportan a la reducción de la huella de carbono”, comentó Guillén.



Desde el 2015, Fibernet y Conexus, empresas de Grupo Laguna, ofrecen servicios de telecomunicaciones y tecnología a través de fibra óptica. Actualmente su cartera de clientes se divide entre un 67% de empresariales y un 33% de clientes residenciales. Desde el año 2016, todos los desarrollos inmobiliarios del grupo, nacen como proyectos “conectados” y cuentan con una infraestructura de red neutral desde su origen, lo que representa una eficiencia desde el desarrollo y construcción de la obra, menor impacto ambiental, y le brinda al propietario la facilidad de acceder a servicios de telecomunicaciones de una manera más ágil. Nueve84, Los Murales, Distrito 4, Hacienda Lincoln, Paso Domingo, Francosta y Cerro Alto, son algunos de los condominios conectados con la infraestructura de red neutra por medio de fibra óptica hasta la casa (FTTH). Fibernet y Conexus también se especializan en la instalación de cámaras de vigilancia y controles de acceso. Constantemente están evolucionando para complementar y robustecer su oferta de servicios, incluyendo recientemente, soluciones innovadoras de ciberseguridad para las empresas.