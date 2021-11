HP lanza el primer servicio de realidad mixta para la impresión industrial

Por E&N



HP Inc. presentó hoy HP xRServices impulsado por Microsoft HoloLens 2, la innovación más reciente para la siguiente generación de impresoras.

Como parte del seguimiento a la inversión en innovación y el apoyo a los clientes en un mundo cada vez más virtual, la colaboración entre HP xRServices y Microsoft HoloLens 2 creará una combinación del mundo real y virtual en la que los usuarios podrán conectarse con ingenieros de HP en una fracción de segundo a través de la realidad mixta, para recibir asesoría sobre cualquier problema y en cualquier momento de su producción de impresión.

Con el uso del dispositivo holográfico de Microsoft HoloLens 2 y, apoyados por la solución HP xRServices, los usuarios tendrán la sensación de estar presentes físicamente con un coach virtual que los guiará a través del proceso, lo cual significa evitar pérdidas de tiempo en largas llamadas de servicio; de esta manera las soluciones son rápidas y el tiempo de inactividad de la prensa se mantiene al mínimo.

Compatible con todo el hardware de Impresoras Industriales HP, los usuarios, ya sean nativos digitales o principiantes podrán capacitarse y adaptarse rápidamente a la realización de las tareas, guiados paso a paso por su ingeniero virtual HP. Las instrucciones se mueven junto con los empleados para dirigirlos fácilmente a las partes o problemas que necesitan resolver en un segundo. Y, aprovechando PrintOS de HP, los gerentes pueden ver claramente cómo combinar los datos generados por la realización del trabajo con datos transaccionales para impulsar la optimización y una productividad más fluida en el futuro.

Actualmente, con el lanzamiento de la versión beta del programa de HP, que ya es utilizado por algunos usuarios, HP xRServices impulsado por Microsoft HoloLens 2 no solo resuelve rápidamente los problemas, sino que también ofrece:

Una menor necesidad de reuniones cara a cara o de viajes: el conjunto completo de herramientas en prensa ofrece todo lo que necesitas con una guía paso a paso a la mano.

Más soporte: los usuarios cuentan ahora con una segunda ruta en persona virtual que los guiará a través de cualquier asunto, problema o consejo para mantener las cosas en movimiento las 24 horas del día.

Una incorporación más rápida: guía a los nuevos empleados a través de los procesos, paso a paso, como una simulación “en vivo”.

“HP tiene una sólida historia de reinvención, siempre impulsando las necesidades de los clientes como el motor clave para el avance de la tecnología. Las soluciones de realidad mixta de Microsoft ofrecen un mecanismo tangible que ayuda a impulsar el panorama cambiante de la interacción humana. HP y Microsoft, trabajando juntas en la reinvención de los servicios fue una clara fórmula ganadora. Estamos seguros de que HP xRServices, y HoloLens 2 de Microsoft, así como las aplicaciones de asistencia remota de HP traerán simplicidad y facilidad a las operaciones de soporte de HP y serán un catalizador para el cambio positivo en el soporte al cliente en toda la industria”, destacó Tracy Galloway, vicepresidenta corporativa y COO de Microsoft.

Haim Levit, director general de HP Indigo y WW Industrial Go to Market, señaló: “con el aumento exponencial de la impresión digital impulsando la industria, los usuarios tienen menos tiempo para las llamadas de servicio y deben cumplir con mayores tirajes de producción. La forma como brindamos servicios en este entorno empresarial y laboral en constante evolución está cambiando rápidamente, así que trabajar con Microsoft en este proyecto fue una solución de sentido común. Estamos redefiniendo los servicios para la industria, al proporcionar a nuestros usuarios una solución que no solo les ahorra tiempo, sino que optimiza sus oportunidades de ingresos. Seguimos impulsando las soluciones más innovadoras en la industria mientras escuchamos y trabajamos con nuestros clientes a medida que sus necesidades de producción cambian en los mundos físico y virtual”

Después de haber invertido en una prensa digital HP Indigo 12K, la empresa Benson Integrated Marketing Solutions con sede en EE. UU. fue uno de los equipos que probaron este nuevo servicio. “Estoy muy orgulloso de que nuestro equipo de operaciones haya sido elegido por HP para esta versión beta”, comentó Brian Benson, CEO de Benson Integrated Marketing Solutions. “Nos llena de orgullo ser los primeros en comercializar nuevas tecnologías. Este es otro ejemplo del compromiso de nuestros equipos de operaciones para adoptar las tecnologías más recientes. Esto optimizará el mantenimiento y las reparaciones, minimizando nuestro tiempo de inactividad para los clientes”.



En Japón, Fujiplus Inc. y su prensa digital HP Indigo 12K fue otra de las firmas en probar HP xRServices impulsado por Microsoft HoloLens. “xRServices de HP es futurista y por lo tanto muy atractivo para nosotros,” resaltó Takeshi Ido, CEO y presidente de Fujiplus Inc. “Gracias a HoloLens y el soporte remoto de HP, ahora podemos llegar a la raíz de los problemas muy rápido y solucionarlos de manera efectiva. Ya vemos el uso de xRServices en el automantenimiento y reemplazo de partes por nuestra cuenta, brindándonos una gran seguridad sobre la predictibilidad de nuestras operaciones de impresión”.