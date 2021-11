Emprendimiento salvadoreño está dentro de los 12 emprendimientos finalistas de Social Innomarathon

Por E&N



SAP y Socialab presentaron los doce finalistas de la actual edición de Social Innomarathon, la competencia regional que busca impulsar emprendimientos de impacto en Latinoamérica enfocados en resolver problemas sociales o ambientales a través de modelos de negocio sostenibles que usen tecnologías, herramientas digitales o la gestión de datos de manera novedosa.



Los proyectos finalistas, que participarán en un summit de aceleración, capacitación e inspiración en noviembre, fueron seleccionados por sus productos o servicios y su visión de crecimiento y de sostenibilidad a largo plazo en América Latina. Los emprendimientos pertenecen a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela.



En la edición de este año el desafío está enfocado en emprendimientos latinoamericanos que, a través de la innovación abierta, contribuyan a mitigar la pobreza, erradicar el hambre, asegurar una educación de calidad o trabajo decente y crecimiento económico sostenible para sus comunidades, en línea con cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



A continuación, los finalistas ordenados en orden alfabético:



Alfi (México)

Alfi es un marketplace de productos financieros basados en Educación Financiera. Conectan personas con productos financieros por medio de un proceso de educación financiera digital, combinando gamificación, serious game y economía conductual.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/140810



AgroCognitive (Venezuela)

AgroCognitive pone en las manos del productor una plataforma de automatización de los procesos de protección de los cultivos que les permite acceder a conocimiento para mejorar sus rendimientos, ejecutar acciones correctivas inmediatas y aplicar actividades de forma remota con el uso de dispositivos inteligentes.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/139157



Biogás: energia limpa, renovável e renda (Brasil)

Empresa de impacto ambiental que instala biodigestores autónomos y compactos que transforman las aguas residuales domésticas, el estiércol animal y los residuos orgánicos en biogás de cocina y biofertilizante para los huertos.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/139510



Club Solidario (México)

Es una plataforma de beneficios para personas solidarias donde todos ganan: los donadores quienes reciben descuentos superiores al monto donado; los comercios que sin ningún costo difunden su producto o servicio a más de 65.000 donantes que apoyan a reconocidas ONGs; y las ONGs que fidelizan a sus donantes recompensándolos con cupones de descuentos exclusivos.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/139073



Comet Job (El Salvador)

Es una plataforma para unir de manera remota a freelancers con clientes que deseen servicios. Diseñadores, escritores, traductores y cualquier otro tipo de personas que deseen dar servicios lo podrán hacer a través de la plataforma.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/140178



Educación rural de calidad (Colombia)

Busca integrar la tecnología, las últimas prácticas en pedagogía y el trabajo social para generar un cambio estructural a través de la educación de calidad, enfocada en la ruralidad colombiana. Se basan en el aprendizaje híbrido y empoderan a padres, colegios y estudiantes para crear una verdadera comunidad de aprendizaje.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/139044



IAWT (In All We Trust) (México)

Vende productos con causa en una línea B2B de regalos corporativos y una plataforma digital de e-commerce). Generan un punto de encuentro entre la oportunidad de comprar productos de calidad y generar un impacto social y ambiental. In All We Trust (IAWT) transforma la experiencia del consumidor al comprar productos con causa y dar a conocer la historia, el impacto y beneficios que existe detrás de cada uno de ellos.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/140815



Juaga (Argentina)

Es una marca de diseño de indumentaria y accesorios sostenible con inclusión social y un proyecto de triple impacto. Reutilizan materiales considerados basura (banners plásticos, caucho de rodados vehiculares, mangueras contra incendio, etc). Cuentan con un taller dentro de la cárcel más grande de Argentina, la Unidad 1 de Olmos. Las personas detenidas que hoy trabajan con Juaga, continuarán haciéndolo una vez que recuperen su libertad.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/139220



MusicMath (México)

Es un emprendimiento social de base tecnológica que investiga, desarrolla y aplica métodos innovadores para la enseñanza de matemática a través de la música. Sus objetivos son contribuir a una educación de mayor calidad e inclusiva en México y en el mundo, usando la tecnología.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/142314



Primed Community (Colombia)

Es una comunidad de aprendizaje de idiomas creada en 2016 en Medellín, Colombia, para proveer servicios educativos con un enfoque social. El objetivo es llevar educación de calidad a personas en situaciones de vulnerabilidad para impactar de manera positiva sus vidas y comunidades a través de la formación en inglés y la promoción del turismo comunitario como estrategia de inclusión social.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/139966



SOS AGRO (Bolivia)

Identifican de forma rápida las variables agronómicas que son difíciles de medir para los agricultores y lo hacen mostrando imágenes satelitales de sus campos que son creados dentro de la App móvil SOS AGRO.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/139558



Wayno (Argentina)

Wayno nació como un proyecto social para ayudar a Artesanos. Dar previsibilidad de ingresos a artesanos que viven de lo que hacen, generar demanda continua y trabajo genuino en sus familias y, colaborar para continuar transmitiendo saberes ancestrales. El compromiso es ayudar y acercar al mundo pedacitos de historias en una artesanía.

Link: https://comunidad.socialab.com/challenges/SocialInnomarathon2021/idea/139034



La startup ganadora recibirá un premio de US$6.000 y el acompañamiento personalizado de un asesor de SAP Labs Latinoamérica y Socialab por un año para fortalecer el proyecto y ampliar las posibilidades de ser uno de los partners de la compañía, que da la posibilidad de conectar con más de 400.000 clientes en el mundo.