Samsung y su apuesta por SmartTVs según cada personalidad

Los televisores que hoy están disponibles en el mercado dan más opciones a los consumidores que desean disfrutar de este dispositivo de la manera que mejor combine con su estilo de vida. Además de servir como un centro de entretenimiento, puede funcionar como una herramienta de trabajo y estudio de un forma práctica y funcional, y, al mismo tiempo, ser un complemento para la decoración del ambiente donde está instalada.

Diseño para tu estilo de vida



Si el TV ocupa ambientes cada vez más integrados, es natural que el diseño del producto tenga una relación directa con el estilo y gusto de los usuarios. Gracias al especial cuidado que la marca surcoreana invirtió en su conceptualización estética, los TVs Lifestyle de Samsung son perfectos para llevar más sofisticación al espacio donde será instalado.





El The Frame, por ejemplo, es el principal modelo de la línea. Cuenta con un diseño delgado de menos de 3cm, soporte para la pared incluido, un único cable fino y casi transparente conectando el televisor a una central de conexiones externa, que, a su vez, conecta el equipo a la energía y a los demás dispositivos. Este TV, que cuenta con la tecnología QLED (100% de volumen de color).



Ya The Serif, televisor co-creado por Samsung en una premiadísima colaboración con los hermanos franceses Ronan y Erwan Bouroullec (considerados los mejores diseñadores del mundo), puede ser usado para reproducir contenido en alta resolución o como parte decorativa del mobiliario, encima de una superficie o sobre su soporte desmontable para el suelo en forma de caballete, mezclando referencias clásicas y modernas en una pieza de formato único, con conectividad NFC, Air Play y calidad de imagen QLED.





Cine en casa



De nada sirve consumir contenidos disponibles en alta resolución si el dispositivo no los reproduce en la pantalla con la fidelidad necesaria. Los TVs Neo QLED de Samsung, por ejemplo, cuentan con una avanzada tecnología de puntos cuánticos y el panel de Mini LED, y que juntos entregan 100% del volumen de color y brillo además de una verdadera revolución en el contraste.



Disponibles en resoluciones 4K y 8K, con pantallas que pueden llegar a 1,5 cm de espesor, todo esta configuración transforma el producto en una opción sin igual cuando el asunto clave es la calidad de imagen y sonido, lo que marca la diferencia a la hora de ver su contenido favorito, como películas, series, deporte y mucho más.



Para quien quiere tener una experiencia totalmente inmersiva, similar a la de una sala de cine, los proyectores también son una excelente opción. Samsung cuenta con The Premiere, dispositivo que transforma el ambiente en una verdadera sala de proyección para imágenes en 4K de hasta 130 pulgadas, y que ofrece recursos cinematográficos que pueden ser apreciados en la comodidad de casa, de una manera sencilla.



Elevado nivel en los juegos



Detalles precisos, negros más profundos y el 100% de volumen de color pueden ser detalles que mejoran la experiencia de quien ve TV regularmente, pero son esenciales para quien disfruta a menudo de los videojuegos. Si el objetivo es alcanzar el máximo de precisión en las competencias online, la línea Neo QLED, por ejemplo, es una excelente opción para los gamers, ya que trae la más alta tecnología de panel con Mini LEDs, más precisión en el brillo y contraste.



Estos televisores también cuentan con diferentes innovaciones como el Menú de Juegoy la Pantalla Ultra Wide, que les permite a los jugadores de PC cambiar la proporción de la imagen para 21:9 y 32:9, con una mejora significativa en el campo de visión, en 4K@120Hz. Otros recursos importantes y que marcan la diferencia en el juego son el FreeSync Premium Pro, para maniobras, movimientos y acciones más fluidos y sin quebrar los cuadros, el bajo tiempo de respuesta y, por supuesto, todo eso con la tranquilidad de no sufrir retenciones de imágenes.