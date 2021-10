Videojuegos: Roblox ha dejado de funcionar

Por Infobae



Plataformas como DownDetector están recibiendo un aluvión de comentarios y reportes por parte de usuarios de Roblox, que desde hace unos minutos no pueden acceder al juego con normalidad. Los usuarios de Roblox no pueden entrar al juego

Los problemas están afectando a Roblox en todas las plataformas, tanto móviles, como PC y consolas. La compañía se refiere a los problemas como una "caída de jugadores importante", pero no especifica la causa de los fallos.

Actualmente, ya se está trabajando en una solución que permitirá a los jugadores volver a acceder al juego.

Still making progress on today’s outage. We’ll continue to keep you updated. Once again, we apologize for the delay.



We know that this outage was not related to any specific experiences or partnerships on the platform.