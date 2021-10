Huawei: La red de nube inteligente inspira un nuevo crecimiento

Por E&N

En el séptimo foro de banda ultra ancha (UBBF 2021), Kevin Hu, presidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, introdujo cuatro nuevas características de la Solución de Red Nube Inteligente de Huawei y los routers inteligentes de la serie NetEngine de todos los escenarios, proporcionando capacidades de servicio de convergencia en la nube y acelerando la transformación digital para las industrias.



La digitalización está impulsando cambios profundos en el estilo de vida, producción y gobernanza de cada persona, hogar y organización.



Según Hu, la digitalización, si bien mejora la comodidad e impulsa una transformación positiva, también introduce muchos retos a las redes existentes. Por ejemplo, debido al espacio limitado dentro de una sala de equipos de CO, es difícil para los nodos existentes proporcionar capacidades de procesamiento de servicios integrales. Las relaciones de alojamiento fijas entre los recursos y las redes hacen que sea un reto para programar de forma flexible el tráfico entre DC. Las operaciones de servicio híbrido de las redes existentes no están equipadas para satisfacer los requerimientos de servicio diferenciados de hoy en día.



Para abordar los retos de red que enfrentan los clientes durante la transformación digital, Huawei presentó su Solución de Red en nube inteligente con cuatro nuevas capacidades: CO super borde de todo servicio, rebanado duro a nivel de inquilino, Programabilidad de la red alimentada por SRv6 e integración de la nube-red. Esta solución maximiza el valor de los recursos de la red del operador y las ventajas complementarias de la nube y la red, ayudando a los operadores a construir una arquitectura de servicio DICT que cuenta con la integración de la red en la nube. Específicamente, estas cuatro nuevas capacidades ofrecen lo siguiente:



CO super borde de todo servicio: Los dispositivos NetEngine de la serie 8000 M ofrecen capacidades de procesamiento multiservicio que son originalmente suministradas por distintos dispositivos, tales como BRAS, CGN, IPsec y SR. De esta manera, un CO puede proporcionar servicios a los usuarios domésticos, móviles y empresariales, abriendo un nuevo espacio de crecimiento de negocios al mismo tiempo que redujo el TCO incurrido por factores como el alquiler de salas de equipos y las tarifas de electricidad, y en última instancia mejorando las capacidades de servicio de red FMC.

Rebanado duro a nivel de arrendatario: el router de acceso inteligente de la serie A800 NetEngine ofrece una serie de ventajas de rebanado. Por ejemplo, proporciona múltiples tipos de servicios al tiempo que asegura el aislamiento a nivel físico entre ellos y los SLA de servicio determinista. Soporta el rebanado jerárquico a nivel de inquilino, que se puede utilizar para más de 1000 servicios y aplicaciones, garantizando un refinado aseguramiento del servicio y duplicando la capacidad de monetización. Su escalamiento elástico de cortes y su expansión dinámica de capacidad sin pérdidas a nivel de minúsculos permiten que los recursos de la red se ajusten en función de los requerimientos de servicio al cliente, logrando un desperdicio cero de recursos de red y mejorando la utilización del ancho de banda en más de un 30%. La "capacidad de una caja por múltiples servicios" simplifica significativamente las redes empresariales y reduce el TCO en un 40%.

Programabilidad de la red alimentada por SRv6: El encadenamiento de servicio SRv6 se utiliza para permitir una programación de red flexible basada en servicios, implementando la orquestación integrada de múltiples servicios y proporcionando tipos de servicio adicionales de valor agregado. Las políticas de SRv6 soportan la selección de rutas en tiempo real, latencia óptima y aseguramiento de experiencia diferenciada. Las empresas pueden acceder a las nubes con un solo salto y en un solo día, acelerando drásticamente el aprovisionamiento de servicios.

Integración en la nube y la red: la red como servicio es lo más destacado. A través de APIs simplificadas orientadas a la nube, la carga de trabajo de integración de los dominios OSS y BSS se reduce en más de un 80%, más de 10 SP en la nube están preintegrados y más de 20 proveedores de dominio OSS/BSS están interconectados. De esta manera, los servicios de red en nube con estado visualizado en toda la red se pueden aprovisionar rápidamente para los clientes, y los servicios se pueden ajustar de forma flexible para proporcionar opciones de DCIT diferenciadas.

En la conferencia, Kevin Hu también presentó los routers inteligentes de la serie NetEngine para todos los escenarios, ayudando a los operadores a construir redes de nube inteligentes en la era digital. Estos dispositivos incluyen enrutadores de acceso a la nube inteligentes (serie A800 NetEngine), enrutadores de agregación de todos los servicios (serie 8000 M NetEngine) y enrutadores de backbone inteligentes ( NetEngine 8000 X16).



En la ola digital que actualmente atraviesa el mundo, la convergencia nube-red está mejorando y evolucionando rápidamente con los tiempos, representando tanto una oportunidad como un reto para los operadores como para Huawei. En el futuro, Huawei continuará trabajando con los operadores para abordar estos retos y crear redes de nube inteligentes IPv6+ en un esfuerzo por inyectar un nuevo impulso a la transformación digital de las industrias.