Niantic ve futuro a Pokémon Go más allá de la llegada de las nuevas generaciones

Por Europa Press



El equipo de Niantic, con motivo de la Zona Safari que este fin de semana celebran en Liverpool (Reino Unido), ha compartido algunas pinceladas sobre el futuro del juego, en una entrevista concedida a Eurogamer.

En el estudio de desarrollo se refieren a Pokémon Go como "el juego interminable", como ha apuntado Michael Sterenka, el director global de márketing de producto del juego. Lo que significa que a nivel de características no está completo, y aunque no ha aprovechado para hacer anuncios, sí ha señalado que el juego "necesita evolucionar con el tiempo para asegurarse de que sigue siendo divertido, atractivo, fresco y nuevo para los jugadores".

Una de las señas de identidad del juego es el uso de la realidad aumenta. Una tecnología que en el juego no resulta invasiva, sino que la opción al jugador de elegir activarla. Tiene, para el equipo de Niantic, "posibilidades que pueden desbloquearse en el futuro, haciendo uso de un mapa 3D del mundo es algo que todos los jugadores de Pokémon van a adorar, una vez seamos capaces de actualizar completamente ese concepto", ha indicado Sterenka.

Niantic no descarta la introducción de nuevos pokémon que cambien de forma, como ocurre con el recientemente introducido Furfrou, y por supuesto tiene en mente la llegada del pokémon camaleón Kecleon, de la tercera generación.

El directivo ha afirmado que Kecleon "es definitivamente un pokémon especial, uno que tiene atributos únicos en la serie principal de juegos, así que el lanzamiento de este pokémon no es algo que queramos tratar a la ligera".

Precisamente, el juego lleva cinco años alargando la llegada no solo de las nuevas generaciones, sino de pokémon concretos de generaciones ya presentes. Pero se trata de un recurso finito. Philip Marz, el responsable de marketing de producto para la región EMEA, ha indicado que "hay un par de otras iniciativas diferentes" en las que están pensando para "mantener el impulso y contribuir a esa misión y ambición de hacer de Pokémon Go un juego para siempre, no solo durante los próximos cinco años, sino quizás entre 10 y 15 años".

"El hecho de que Pokémon Go sea un producto enraizado en el mundo real como un juego de realidad aumentada significa que siempre hay cosas del mundo real a las que necesitamos adaptarnos y con las que evolucionar. Y eso mantiene las cosas muy frescas y emocionantes", ha concluido Sterenka