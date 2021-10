Cómo incrementar productividad con una MatePad

Por E&N



Los hechos del último año y medio han llevado a las organizaciones comerciales a tomar decisiones de contingencia, formación y productividad basándose en la tecnología de la comunicación digital.

De ahí la preocupación general por la productividad, término que no debe entenderse como producir más o el doble, sino más bien como producir eficientemente, a tiempo y con el menor uso de recursos posibles.

Aquí algunas de las prácticas recomendadas por HUAWEI para hacer un uso más eficientemente haciendo uso de una MatePad:

1. Redacta y organiza archivos remotamente. Si estás fuera de casa o de la oficina y lejos de tu computadora, una tablet puede funcionar para esas emergencias laborales. Con la MatePad 10.4, por ejemplo, puedes trabajar en una pantalla FullView de 10.4 pulgadas y con varias aplicaciones al mismo tiempo sin que la tableta se congele. Esto último es gracias a su procesador Kirin 820.



2. Elabora las notas de una reunión en tiempo real. Para no perderte ningún detalle o para no transcribir tus apuntes hechos a mano, escribe tus notas en una MatePad T8, la más portátil de la serie, y al finalizar la reunión envía la memoria a cada miembro del equipo. No tendrás que preocuparte por tamaño o peso. Esta tablet es ligera, rápida y cuenta con una pantalla de 8 pulgadas, aspectos que superan a un teléfono inteligente.



3. Almacena los datos de proveedores y clientes en tu tablet. De esta forma podrás brindar casi al instante datos que necesiten discutirse durante tu reunión presencial o virtual sin necesidad de recurrir a tu teléfono móvil.

4. Lee tus mails, informes, bases de datos desde tu tableta. Con la activación de su “Modo eBook” y con su certificación TÜV Rheinland, disponible en la MatePad T10, puedes disfrutar a diario de una experiencia agradable de lectura semejante al formato física.



5. Utiliza una tablet para mostrar a tus clientes tus productos en cualquier parte. Esto incluye nuevos items al inventario, progresos en tu nuevo proyecto de diseño u otros progresos que necesiten discusión con tu cliente. Además de poder trabajar en sitio sobre cambios o comentarios, este hábito te brindará una imagen más profesional y organizada ante tus clientes.





6. Con la serie MatePad no existen los límites. Atiende tus llamadas virtuales o telefónicas si te encuentras fuera de la oficina. Con la cámara frontal gran angular de 8MP y con hasta 1920 x 1080 pixeles de resolución, estarás listo para lucirte. Por el ruido, no te preocupes. Puedes hacer uso de los audífonos FreeBuds 4i que cuentan con cancelación de ruido ambiente para que escuches y te escuches claramente desde tus aplicaciones favoritas como Zoom, Meet e incluso Classroom, las cuales están disponibles en la tienda AppGallery de HUAWEI.

Estas son algunas prácticas que pueden servirte para aplicar en tu rutina laboral. Con la incorporación de la serie MatePad, las tareas cotidianas pueden ser más fáciles de llevar a cabo. ¿Cuáles realizas ya?