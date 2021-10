Adobe: Industria creativa necesita organizaciones más competitivas, productivas y rentables

Por E&N



Todas las industrias tuvieron que “reinventarse”, de eso no cabe duda y desde luego, la industria creativa no fue la excepción, por eso Adobe que tiene el compromiso y la especialidad de hacerle la vida más fácil a estas industrias, estableció una alianza con Forrester, para hacer un análisis de los retos que enfrentan los creativos hoy en día.

El objetivo: conocer a fondo en qué parte del proceso había oportunidades de mejora y de esta forma ofrecer soluciones que faciliten el entorno corporativo de esta industria. A partir de este análisis se evidenció principalmente que los procesos se han vuelto incontrolables, las compañías del sector se están llenando de herramientas que no centralizan el trabajo y quitan tiempo, existe alta rotación de equipos, el tiempo de desarrollo de algunos proyectos no contribuye con la rentabilidad y los profesionales no siempre conocen las ventajas de una solución digital.

Todo lo anterior quedó evidenciado en el estudio de Forrester para Adobe, el cual revela, entre otras cosas, que además de la alta demanda de contenido, existen muchas herramientas de trabajo disponibles y muy poco tiempo para conocerlas todas. Por esto, el 64% de los creativos, buscan alianzas con stakeholders para poder cumplir con la demanda de los consumidores.

Además, el 61% de los creativos encuestados advierten que, en la actualidad, recursos como el ancho de banda son más escasos que nunca. Mientras que el 75 % de los encuestados consideran que su productividad aumentaría si tuvieran acceso a las herramientas adecuadas. Frente a esto, Adobe comprendió que más allá de entregar una solución el compromiso es crear una metodología para organizar procesos y lograr que las compañías sean mucho más rentables.

“Entendemos que para cualquier industria el crecimiento radica en la rentabilidad, en tener un modelo sólido de operaciones que permita optimizar costos e incrementar las ganancias, por ello, esta metodología se enfoca en pilares como la comunicación, el control y el tiempo. Nuestro propósito es ayudar a las industrias creativas en lo que más necesitan”, explica Beatriz Perdomo, directora de mercado de Adobe para Latinoamérica.

Necesidades de colaboración que evolucionan

Es válido preguntar: ¿Allí termina todo o existen otras necesidades en la industria creativa? El estudio de Forrester para Adobe agrega, dentro de los hallazgos, que no hay prioridades claras y eso produce reprocesos; existe mala comunicación a través de medios digitales e informales (WhatsApp), que entorpecen los tiempos de entrega, no hay una trazabilidad clara del desarrollo de cada proceso y en muchas ocasiones, los empresarios o tomadores de decisión (81%) no saben lo que están comprando.

Ante este panorama, la metodología CCT será una ayuda esencial para que la industria empiece a revertir la situación. Al entregar herramientas centralizadas en una única plataforma (Creative Cloud for Teams), enfocada en optimizar los procesos, con máxima seguridad focalizada en la protección de los procesos productivos y aplicable a cada una de las fases, para que todas las tareas se empiecen a optimizar.

Frente a esto, el estudio de Forrester para Adobe muestra que el 79% de los encuestados considera que es un verdadero reto para las organizaciones y las empresas de la industria del marketing y la publicidad conocer, con claridad, la demanda de creación de contenidos que existe hoy en día.

Por ello, la metodología está construida con el objetivo de proteger la producción, pues esta etapa ese fundamental, ya que ofrece la posibilidad de desarrollar con un producto y -por tanto- de generar retorno de inversión y beneficios económicos.

“No todas las organizaciones creativas se parecen, sin embargo, esta metodología es una solución extensible que se conecta a todas las herramientas necesarias para cumplir con los requerimientos. Es el momento perfecto para resolver los problemas organizacionales. La pandemia nos enseñó que debemos ser sí o sí empresas digitales. Lo importante, no es llenarse de herramientas profesionales, en definitiva, esa no es la ruta; es lo que hace al equipo creativo y de diseño más feliz o productivo, lo importante es aprovechar las que hacen más fácil el trabajo”, puntualiza Beatriz Perdomo, de Adobe.

La metodología Creative Cloud for Teams deja claro que la industria creativa tiene la urgente necesidad de buscar nuevas formas de trabajar, que sean eficientes a través de una herramienta que integre todos los procesos, con el objetivo principal de crear flujos de trabajo altamente rentables.