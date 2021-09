Huawei inaugura su programa Semillas para el Futuro 2021 en Panamá, Honduras, Costa Rica y Venezuela

Por estrategiaynegocios.net



Huawei inauguró a través de un evento virtual Semillas para el Futuro (Seeds For The Future) en Panamá, Honduras, Costa Rica y Venezuela. La iniciativa insignia de Responsabilidad Social Empresarial a nivel mundial de la compañía tiene como objetivo desde hace más trece años desarrollar talentos locales en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), además de brindar capacitación a estudiantes universitarios con los últimos avances dentro de la industria tecnológica.



La inauguración de Semillas para el Futuro 2021 contó con la participación de directivos universitarios y representantes de sus principales aliados como la UNESCO, AIG y CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano), además de notables personalidades como el Ing. Allen Chen, VP de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei Centroamérica y el Caribe, el Sr Li Wuji, Ministro Consejero de la Embajada de la República Popular de China en Panamá, el Ing. Luis Oliva, Administrador General de la AIG y el Dr. Julio Carranza, Director de UNESCO en Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras y El Salvador, quienes coincidieron en el enorme desafío tecnológico que vive el planeta, así como la importancia de apoyar a la educación y el desarrollo de talentos en Latinoamérica.



Asimismo reiteraron la trascendencia que significa para la juventud el conocer más sobre la Industria de Telecomunicaciones, y adquirir habilidades y competencias para su desarrollo personal y profesional, mediante el acceso a herramientas de calidad, necesarias para involucrarse en áreas específicas de la economía con alto potencial de generación de fuentes de empleo.



“Este año hemos extendido nuestro trabajo a diez países en Centroamérica y el Caribe. Seleccionamos a estudiantes de diversas carreras como negocios y medicina. Esperamos que estos esfuerzos contribuyan más al desarrollo de la región con el fin de apoyar continuamente a las TIC locales y el desarrollo digital”, expresó Allen Chen, VP de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei Centroamérica y el Caribe.



Huawei ha decidido integrar sus esfuerzos con una amplia iniciativa llamada el Plan de Desarrollo de Talentos TIC, la cual tiene como objetivo preparar a nuestros talentos jóvenes locales para liderar soluciones y conocimientos TIC con el fin de contribuir al desarrollo digital de los países en la cuarta revolución industrial”, agregó Allen Chen.



Durante 8 días, los 77 estudiantes seleccionados recibirán de reconocidos expertos tecnológicos capacitaciones virtuales técnicas, cursos TIC, cursos colectivos y de cultura china con el fin de inspirar a la próxima generación de líderes a través de la tecnología. Li Wuji, Ministro Consejero de la Embajada de la República Popular de China en Panamá, felicitó a los estudiantes participantes del programa Semillas para el Futuro 2021 e indicó “ustedes son los verdaderos protagonistas, seguro será una experiencia inolvidable para todos ustedes porque de las semillas nace el futuro, de la semilla nace la grandeza. Ustedes no solo son las semillas, sino también son el futuro.”



Semillas para el Futuro 2021 cuenta con una nueva edición del proyecto Tech4Good, el cual busca que estudiantes universitarios desarrollen habilidades creativas y de innovación aplicando la tecnología como herramienta principal con el objetivo de contribuir en la solución de los diferentes retos que se presentan dentro de una comunidad, ciudad o país. Los estudiantes presentarán sus proyectos al panel de jurados en China, quienes elegirán el mejor proyecto para competir en una fase final a nivel mundial.



El Dr. Julio Carranza, Director de UNESCO en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y El Salvador, mencionó: “A través de esta alianza con Huawei nos ha permitido participar y contribuir al desarrollo de iniciativas que son relevantes para una recuperación centrada en la educación y en las oportunidades que la educación genera, no solo para facilitar la transición de las juventudes al mercado laboral y aseguramiento de la obtención de un trabajo decente, sino también para desarrollar las habilidades de un liderazgo basado en los principios de los derechos humanos como son la equidad, inclusión, igual.



Tecnologías que impulsan el desarrollo global acelerado en educación



Como parte del arranque de actividades de Semillas para el Futuro 2021, se llevó a cabo el Panel de Discusión del tema “Tecnologías que impulsan el desarrollo global acelerado en Educación”, donde los expertos mencionaron la importancia de que compañías multinacionales como Huawei busquen promover una mayor comprensión e interés en el sector de las TIC mediante un mayor acceso a la educación que genere oportunidades para el desarrollo sostenible en Panamá y en la región.



“La transformación digital no es opcional. No podemos esperar en la región a identificar si en algunas otras partes del planeta dan resultado. conocer los beneficios o aprender de lo que ellos ya aprendieron antes. La transformación digital tiene que ser acelerada en nuestra región Latinoamericana y es responsabilidad de cada uno de nosotros”, aseguró el Ing. Alfonzo Jimenez Lara, Director de Estrategia de Huawei Latinoamérica.



“Ya no vivimos en un mundo globalizado. A través de la digitalización acelerada que vivimos el planeta ya está digitalizado. Vivimos en un planeta digitalizado que exige nuevas habilidades de las diferentes generaciones que vivimos en este planeta”, acotó el Ing. Alfonzo Jimenez Lara.



Por su parte Romina Kasman, Especialista de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe expresó su apoyo al desarrollo de más iniciativas como la impulsada por la empresa china, ya que permiten desarrollar las habilidades de conectarse con otros, de encontrar soluciones colectivas para fortalecer el desarrollo psicosocial y socioemocional de los jóvenes, personas y de las comunidades educativas en todos los niveles.



Romina Kasman, agradeció a Huawei y enfatizó un aspecto muy importante que aporta el programa Semillas para el Futuro, la cual es pensarse en esta idea de ciudadano global, un ciudadano multicultural que aprecia y reconoce la diversidad de las culturas. Un ciudadano que implementa soluciones a nivel local pensando en el impacto de esas soluciones tanto a nivel nacional, como a nivel regional y global.



Huawei, con esta nueva edición de Semillas para el Futuro, ha capacitado en el sector TIC a más de 9,000 estudiantes en más de 130 países a nivel mundial, reafirmando su misión de brindar oportunidades de educación para los jóvenes en la región, así como su compromiso de cimentar un campo de trabajo saludable en Panamá, con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias que ayuden al desarrollo tecnológico del país y reduzcan la brecha digital en la zona.