Microsoft: Windows 11 llegará a tu computadora el 5 de octubre

Por Expansión



Microsoft anunció que el lanzamiento de Windows 11 será el 5 de octubre y estará disponible como una actualización gratuita para algunas computadoras que cuenten con Windows 10 y para aquellas que se vendan con este nuevo sistema operativo, precargado.



Tal como sucede con cada actualización, Windows comenzará a implementarse por fases. Al principio, se actualizarán aquellos dispositivos elegibles y, después, Windows 11 estará disponible en los dispositivos nuevos, en las semanas y meses posteriores al 5 de octubre. Y se espera que la actualización llegue a todos los dispositivos, de modo gratuito, a mediados de 2022. Recientemente, Microsoft anunció que llevará aplicaciones de Android a Windows, en asociación con Amazon e Intel. Sin embargo, esta función no estará disponible a partir del 5 de octubre. Se espera que el lanzamiento de una vista previa de aplicaciones Android en Windows 11 llegue a todos los usuarios a partir de 2022.



Si quieres saber si tu computadora es elegible para recibir la actualización de Windows 11, a través de Windows Update o la aplicación PC Health Check de Microsoft. De cualquier modo, se debe verificar que el dispositivo cuente con las siguientes especificaciones: un procesador de 1 GHz de 64 bits con dos o más núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y un chip TPM 1.2.



Si la computadora no es compatible con Windows 11, Microsoft seguirá admitiendo Windows 10 hasta el 14 de octubre de 2025, pero no está claro cuántas actualizaciones de soporte lanzará Microsoft en estos años.