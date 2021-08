Costa Rica: Realizan radiocirugía robótica para eliminar cáncer de próstata en una sola sesión

Por E&N



El pasado 8 de julio del 2021, el Centro de Radiocirugía Robótica realizó el primer tratamiento de cáncer de próstata en una sola sesión, logrando con esto un gran avance médico y científico para el país.



Un novedoso procedimiento que se realiza en Costa Rica permite eliminar el cáncer de próstata en un paciente en una sola sesión. Anteriormente, esto se lograba en 5 sesiones, lo que representa un gran avance médico para ayudar a los pacientes que sufren este tipo de cáncer en el país.



Este procedimiento, que facilita darle atención a los pacientes de cáncer de próstata, se logra realizar gracias a un equipo de alta tecnología con el que cuenta el Centro de Radiocirugía Robótica. Este es el robot CyberKnife, el cual utiliza radiación de alta intensidad. El tratamiento, aunque utiliza el término radiocirugía, no implica realizar ningún corte, uso de bisturí o cirugía. Es decir, este es un tratamiento mínimamente invasivo y totalmente ambulatorio.





Julio Argüello, médico especialista en Radiocirugía Robótica del Centro de Radiocirugía Robótica, explicó que el pasado 8 de julio del 2021, el Centro realizó el primer tratamiento de cáncer de próstata en una sola sesión en Costa Rica. Logrando con esto un gran avance médico y científico para el país.



Para ello, primero se le colocó al paciente una pequeña cantidad de grasa de su mismo cuerpo, la cual fue extraída de su abdomen. Esta se ubicó en un espacio entre el recto y la próstata para crear una barrera protectora del recto durante el procedimiento. Así se logra evitar cualquier efecto secundario en este órgano sano, pues se encuentra muy cercano a la próstata.



Adicionalmente se le tomaron imágenes médicas al paciente para localizar la lesión y planificar el tratamiento. Estas imágenes son de alta precisión, como lo es una resonancia magnética y una tomografía. Ellas permitieron planificar el tratamiento para realizarlo en un solo día.



“Gracias a la llegada del CyberKnife a Costa Rica, primero logramos reducir de 40 sesiones que normalmente se requieren en la radioterapia convencional, a tan solo 5 sesiones. Ahora logramos reducirlo a una sola sesión, logrando además resultados idénticos a los de la cirugía. Esto con el beneficio adicional para el paciente de que el CyberKnife es 100% no invasivo y no causa efectos secundarios, ya que no requiere tanta preparación o post operatorios que podrían complicar la condición del paciente. Esto porque el CyberKnife tiene una alta precisión que permite irradiar únicamente el tumor, sin afectar los tejidos sanos que están alrededor”, comentó el Dr. Argüello.

Incidencia del cáncer de próstata

De acuerdo con el Centro Global de Observación del Cáncer (GCO, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2020 se contabilizó un total de 13.139 casos de cáncer en el país[1]. De estos, 1.909 (14,5%) fueron por cáncer de próstata, colocándolo como el primer tipo de cáncer en el país.



Alejandro Blanco, médico especialista en Radio Oncología del Centro de Radiocirugía Robótica, explicó que ante estas cifras, darles tratamiento adecuado a esta población se vuelve cada vez más una prioridad.



“Típicamente, los pacientes con enfermedades de próstata son pacientes que viven muchos años aún con la enfermedad. Por lo tanto un tratamiento exacto y dirigido disminuye las posibilidades de que estos pacientes vivan muchos años con molestias asociadas a los tratamientos”, comentó el Dr. Blanco.



Argüello añadió que precisamente este novedoso tratamiento contra el cáncer de próstata permite a los pacientes no solo que tengan más posibilidad de cura, sino que su tiempo de supervivencia sea con una excelente calidad de vida. Esto gracias a que no tendrán efectos adversos en órganos importantes como la vejiga y el recto, como sí los causan otros procedimientos para tratar este tipo de cáncer.



El médico especialista del Centro señaló que cualquier paciente que padezca cáncer de próstata, puede tener la posibilidad de recibir este tratamiento mediante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solicitando un análisis de su caso al médico tratante. De acuerdo a los protocolos internos se evalúa si es apto para ser tratado con el CyberKnife.



Además, este procedimiento podría ser un aliado para reducir las listas de espera en Hospitales Públicos. Debido a que se podrían reducir de 40 sesiones de la radioterapia convencional que otorga la CCSS a tan solo 5 o incluso una única sesión del Centro de Radiocirugía Robótica.



El CyberKnife es el primer procedimiento de radiocirugía totalmente robotizado. Esto permite que se genere una precisión submilimétrica en la incidencia de radicación sobre el tejido del cuerpo. Este alto nivel de precisión se logra realizando un plan digitalizado del procedimiento. Un software realiza un análisis de una tomografía para delimitar exactamente dónde está el tumor. Así el médico puede indicarle al robot la zona exacta sobre las cuales se aplicará radiación y las zonas que se deben proteger.



Es la precisión submilimétrica y el seguimiento en tiempo real del CyberKnife lo que permite disminuir la toxicidad del tratamiento porque protege los tejidos cercanos al tumor.



El Centro de Radiocirugía Robótica es el único centro médico de la región centroamericana que cuenta con el Cyberknife.