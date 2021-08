El microondas de Samsung ofrece nueve modos de cocción preestablecidos

Por E&N



El modelo Over The Range tiene la ventaja de ofrecer nueve modos de cocción preestablecidos, para variados ingredientes como vegetales, cualquier tipo de arroz y proteínas animales como filetes de pollo o de salmón.



Esas opciones de cocción están diseñadas en función de los tipos de alimentos, y de acuerdo con este factor las cocciones se realizarán de forma breve o con más tiempo y lentamente. Por lo general, en el caso de verduras se sugiere unas cucharadas de agua al recipiente, y cuando se trate de pescados, dejarlo en reposo un minuto después de sacarlo para que completar la cocción con el calor residual.



Cuenta con el sensor de cocción (Sensor Cook). Esta función automática te permite cocinar en función de la cantidad de humedad generada durante la cocción. Así, el equipo determina el tiempo y el nivel de potencia adecuados



Todos los microondas poseen el plato rotatorio, a fin de que las ondas lleguen de manera uniforme a toda la preparación. Sin embargo, con el microondas Over The Range de Samsung Electronics ganas un plus: la opción de desactivarlo para emplear un plato más grande y de forma cuadrada, y así aprovechar todo el espacio interior.



Es clave considerar que usar recipientes diseñados para resistir las altas temperaturas que se generan en su interior. Estos recipientes tiene termoimpreso o estampado en su base o en otra parte un ícono o palabra que lo cataloga como apto para microondas. No es conveniente, por ejemplo, usar cualquier envase de plástico porque al hacer contacto con aceite a alta temperatura puede producir traspaso de sustancias nocivas a los alimentos.



En general, los recipientes no aptos para microondas están fabricados con metales (aluminio, acero, cobre y otros), papel (sobretodo si es muy fino y tiene impresiones con tinta) y vidrio convencional. La inconvenciencia de estos materiales se debe a que pueden reaccionar ante el calor y generar explosiones u otro tipo de accidentes. En el menor de los casos pueden terminar dañando al microondas.

El interior del horno Over The Range posee un revestimiento de esmalte cerámico, cuya superficie pulida es fácil de mantener limpia. Sólo basta pasar un paño de tela suave húmedo, incluso si en su interior hay restos de aceite u otro tipo de grasa. Este material es más resistente a los arañazos y las manchas que el plástico o el acero inoxidable.



El microondas puede ser ubicado sobre la estufa y aprovecharlo como extractor: gracias a su potente sistema de ventilación turbo elimina rápida y silenciosamente vapor, humos y olores que originan la cocción de alimentos. El filtro que posee es reutilizable y puede lavarse fácilmente.