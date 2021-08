Seguridad, clave para la competitividad del sector logístico de Panamá

Por E&N



El desarrollo del sector logístico es una prioridad entre las medidas estratégicas que ha planteado el gobierno nacional para recuperar la economía panameña ante los impactos económicos y sociales que ha generado la pandemia. Siendo un sector que aporta 30% al PIB del país, las autoridades buscan fortalecer su capacidad, competitividad y ventajas.



La seguridad es un aspecto clave en el desempeño y eficiencia del sector marítimo-logístico-portuario que en conjunto genera más de 200 mil empleos directos e indirectos en el país. Según Antonio Pérez Díaz, gerente general de EULEN Seguridad Panamá —empresa que es parte de la multinacional de origen español Grupo EULEN— “en esta actividad es esencial que todos los procesos que forman la cadena logística sean seguros: que no sea posible sustraer bienes entre los almacenados o durante los traslados, o ingresar sustancias ilícitas. La seguridad crea un clima de confianza que permite hacer más eficientes los tiempos de los traslados y en el aspecto de la productividad”.



De acuerdo con un análisis de Grupo EULEN sobre el sector logístico en la región, el impacto económico producido por las medidas para contener la pandemia ha motivado que empresas de diversos rubros —entre ellas de retail, consumo masivo y bienes duraderos— busquen cómo generar ahorro en sus costos logísticos, a la vez que desean mejorar la eficiencia en sus procesos. Una forma de conseguir esos objetivos es arrendando almacenes para los centros y plataformas de distribución, sugiere el documento. Con respecto a estas tendencias, el reporte también indica que el formato de construcción se orienta a bodegas de clase mundial o se acerca lo más posible a sus estándares, y que los operadores logísticos rentarán espacios en centros logísticos, con el fin de brindar servicios de valor agregado, cadena de suministros, o exportación e importación a otros inquilinos.



En este sentido, Pérez Díaz advirtió que, para mantenerse competitivo como hub logístico mundial, Panamá debe proveer infraestructuras modernas y seguras. Una infraestructura no adecuada puede ocasionar daños irreparables en el negocio, propiciar retrasos en las operaciones y mayores riesgos. “Considerando las tendencias es importante que la infraestructura tenga una buena distribución de servicios públicos y un sistema de redes con protección tanto para la seguridad física como para la ciberseguridad. Además, debe contar con perímetros que eviten que una persona ajena a la empresa ingrese a la instalación y estructuras adaptables para que en caso de urgencia puedan acceder los equipos de emergencia, no haya riesgo de colapso y se pueda proceder de manera rápida al desalojo del personal, resguardando además la mercancía”, explicó el ejecutivo. Otro tema relevante es la conectividad y multimodalidad de la instalación para evitar, por ejemplo, algún riesgo por conflictos sociales en áreas con pocos accesos.

Tecnología y trazabilidad

Por el Canal de Panamá transita 6% del comercio mundial, y junto con los puertos del Atlántico y el Pacífico logran una conectividad con más de 1.700 puertos alrededor del mundo, a través de las rutas marítimas. En 2020 el sistema portuario nacional reportó un movimiento de 4.438.597 contenedores, mostrando un incremento del 5,1% con respecto a 2019 a pesar de la pandemia, según estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá.



Representantes del sector observan que la pandemia aceleró potencialmente la digitalización de la actividad. De acuerdo con Pérez Díaz, gerente del Grupo EULEN, además de las adecuaciones para trámites administrativos, el uso de recursos tecnológicos como cámaras y sensores biométricos son esenciales para la seguridad y controles perimetrales en las empresas. Durante los traslados de contenedores el uso de GPS garantiza seguir el tránsito de la ruta y conocer la ubicación de los vehículos, en el caso de las bodegas y centros logísticos, el uso de recursos como códigos de barra digitales para seguir la trayectoria de las cargas permiten mejorar los tiempos de ejecución.



El ejecutivo consideró que en el sector logístico es fundamental cubrir el aspecto de seguimiento y trazabilidad desde que la carga sale hasta que llega a su destino “es importante establecer sistemas informatizados que puedan dar seguimiento a esa carga para poder tener una buena trazabilidad, y en casos de empresas que contratan el transporte, dar igual seguimiento. Ese control de trazabilidad contribuirá a controlar la merma relacionada con el hurto interno”, afirmó.



Como vulnerabilidades en la seguridad en este sector, Pérez Díaz señaló: el tráfico de estupefacientes a través del país y que los delincuentes aprovechan el traslado continuo de contenedores para introducir y movilizar estas sustancias, que aún existen algunas infraestructuras de gestión logística que son antiguas y no responden a los requerimientos de la actividad, el hurto interno durante los procesos y las malas condiciones de algunas de las vías para el transporte terrestre de carga.



Impulso al sector



En el país se han venido estableciendo regímenes especiales para empresas multinacionales que ofrecen un sistema integral de incentivos para hacer más competitivo al sector logístico. También se trabaja en la adecuación de la legislación para que todas las zonas especiales cuenten con las mismas condiciones operativas, y tengan facilidades para almacenar, despachar, facturar y crear valor desde Panamá, consolidando un esquema único. Además se vienen estableciendo nuevas zonas francas que impulsan las exportaciones y generan nuevas fuentes de empleo.



“En los últimos años se han registrado áreas logísticas que no existían; esto contribuye a la competitividad pues presentan infraestructura nueva con componente de seguridad dentro de su diseño y las empresas que quieran podrán desarrollar aspectos tecnológicos para potenciar sus instalaciones, adecuar la infraestructura para sus requerimientos específicos y obtener certificaciones de seguridad para la cadena logística”, aseguró Antonio Pérez Díaz, gerente general de EULEN Seguridad y del Grupo EULEN.



Algunos servicios de seguridad ofertados para la cadena de suministros del sector logístico son seguridad física en las instalaciones, monitoreo desde el centro de control y vigilancia, verificación y custodia de contenedores, verificación de sellos de contenedores, control de acceso de personal, seguridad electrónica con alarmas, circuito cerrado de televisión, control de contenedores a través de sistemas de GPS o con sistema de candado especial, escolta y custodia de contenedores, rayos X para verificación de carga, entre otros.



EL Grupo EULEN cuenta con experiencia internacional y local en el manejo de seguridad logística a empresas de transporte, envíos y mensajería, cadenas de supermercados, empresas en zonas francas, bodegas, y zona de carga en aeropuertos, entre otras.



En Panamá, EULEN Seguridad brinda también servicios de seguridad física, seguridad electrónica, y servicios mixtos o itinerantes en ambas modalidades a edificios de oficinas, centros comerciales y bancos, así como servicios de ciberseguridad a multinacionales con alta exigencia en protocolos, y a empresas logísticas con requisitos de valor añadido en control de acciones electrónicas en tiempo real.