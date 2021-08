8 consejos para ser más productivo gracias a gadgets y apps

Por estrategiaynegocios.net

1. Establece tus objetivos y prioridades la noche anterior. No es necesario que estés en tu PC o laptop para poder realizar una lista de tareas o una calendarización. En tu MatePad T10, descarga desde AppGallery alguna de las aplicaciones disponibles para organizar y temporalizar tus tareas. Establecer una lista de prioridades te ayudará a enfocarte en tu meta del día y a evitar la dispersión.



2. Cambia de lugar de trabajo de vez en cuando. Para variar del escritorio, ocupa la MatePad 10.4 y atiende esa videollamada con tu cliente, tu compañero de trabajo o tu jefe desde un sitio cómodo en tu casa. Por el ruido no te preocupes. La MatePad 10.4 tiene un sistema de 4 micrófonos para escuchar y que te escuchen fuerte y claro. Tampoco te preocupes por el movimiento, con MatePad 10.4 siempre estarás perfectamente enmarcado en la videollamada gracias a su modos Smart View y el Spotlight Mode. Para que puedas ejecutar tus tareas en cualquier lado recuerda que en todos los modelos de la serie MatePad cuentas con la tienda de aplicaciones AppGallery, desde la cual puedes descargar Apps como Classroom, Zoom o Teams. Pero si lo que quieres es Apps para entretenerte por un momento también puedes descargar Spotify, Netflix o Disney+.



3. Establece períodos breves de descanso para respirar y pensar mejor las cosas. En ocasiones, tomar una pausa nos permite ver nuestro trabajo con nuevas perspectivas. Para estos descansos, puedes auxiliarte del sistema TruRelaxTM de HUAWEI GT2 Pro que monitorea tu actividad física y te brinda una guía de entrenamiento de respiración para que liberes tensiones y mejores tu estado de ánimo.



4. Apóyate en un asistente. Haz de tu smartphone un asistente con el que puedas trabajar en tu tableta. La MatePad 10.4 te permite proyectar la pantalla de tu teléfono para llamar, enviar mensajes, revisar fotos, documentos desde una pantalla más grande debido a su procesador HUAWEI Kirin 820.



5. Haz una lluvia de ideas o dedica un espacio para la creación. Permítete ser creativo. Esboza el prototipo de tu siguiente producto, exhibición o plan. Deja que tu creatividad fluya desde una tableta de calidad profesional como la MatePad 10.4. Como complemento usa el HUAWEI M-Pencil para trazar, dibujar y firmar con precisión. Ser el artista o creativo que quieres está al alcance de tu mano.



6. Comienza por la tarea más pequeña del día. Anota tus horas de máxima productividad y destínalas para los trabajos que requieren de mayor concentración. Puedes iniciar tu día trabajando desde tu MatePad T10 que además de tener un cuerpo liviano y versátil, tiene la capacidad de mantener en funcionamiento diversas aplicaciones al mismo tiempo gracias a su procesador HUAWEI Kirin 710A.



7. Ejercítate. Ya conocemos la frase: “En mente sana, cuerpo sano”. Sin un cerebro que funcione correctamente, será muy difícil ser productivos y creativos. La actividad física estimula las conexiones neuronales responsables del pensamiento. Para lograrlo comienza a ejercitarte. Esto será muy fácil si cuentas con un HUAWEI GT2 Pro que se convertirá en tu guía personalizada con más de 100 modos de entrenamiento enfocados en diferentes disciplinas deportivas.



8. Sincroniza el sistema de tu hogar. Crea tu propio ecosistema tecnológico en casa. Sincroniza los FreeBuds 4i, tu MatePad y tu smartphone para enviar mensajes, atender tu teléfono y avanzar en ese documento con rapidez. Para esto necesitarás maximizar la velocidad de Internet. Con el router HUAWEI WiFi AX3 llevas tu experiencia laboral a otro nivel. Los dispositivos HUAWEI se fusionan a la perfección con el router AX3 y funcionan con el chip Wi-Fi de HUAWEI que admite un ancho de banda de frecuencia de 160 MHz.



Estos son algunos consejos que pueden brindarte tranquilidad, ya que para ser más productivo en tu trabajo o en tu casa no es necesario que te sacrifiques. Con la incorporación de las tecnologías de información a nuestras vidas, las tareas cotidianas pueden ser más fáciles de llevar a cabo. Basta saber usar los dispositivos correctos que nos asistan eficientemente.

Si te ha interesado alguno de los productos HUAWEI mencionados, pregunta a través de WhatsApp al (503) 7039-3813 o visita su tienda física ubicada en el segundo nivel del Centro Comercial Galerías.