Cómo usar la nueva opción de YouTube para avanzar 10 segundos en videos Android

Por Gestion.pe



YouTube es la plataforma de videos más utilizada en todo el mundo y un sitio web en donde se puede encontrar infinidad de contenido de entretenimiento, cultural, educativo, musical, etc. Asimismo, este espacio perteneciente a Google cuenta con dos versiones: la primera, para utilizarla desde una computadora o portátil; y la segunda, para los teléfonos móviles en forma de aplicativo. El servicio ha tenido contantes cambios y esta vez presenta una nueva modificación para adelantar o retroceder los videos ¿De qué se trata?



Anteriormente, para retroceder o avanzar un video en YouTube tenía que deslizar con su dedo hacia la izquierda o la derecha; sin embargo, la app de color rojo cambió esta modalidad porque millones de usuarios se quejaban sobre los toques involuntarios, los cuales hacían retroceder varios segundos de casualidad.



Esto varió el año pasado, cuando los de Alphabet Inc. escucharon las sugerencias de sus usuarios y modificaron la forma de desplazarse por los videos, pues ahora hay que dar dos toques en la pantalla del móvil para avanzar a retroceder.



De acuerdo con la información difundida por Xataka Android, medio especializado en tecnología, en la última versión beta de YouTube se actualizó el gesto para buscar la parte más interesante de un video o la que quiera ver nuevamente, esto sin la necesidad de deslizar la barra de reproducción (barra roja).



Según el referido medio, para retroceder o avanzar un video ahora tendrá que pulsar en cualquier lado de la pantalla y deslizar con su dedo hacia la izquierda o la derecha. Automáticamente la barra de reproducción se irá moviendo a la par y saldrá el mini recuadro para que sepa en dónde parar. ¿Habrán movimientos involuntarios? No, ya que esta nueva función solo se activará si primero pulsa la pantalla por un segundo.