Google sumará nuevas opciones de seguridad para niños

Por Expansión (México)



La manera en que los más pequeños de la casa hacen uso de las herramientas tecnológicas es un tema en el que Google ha puesto atención y por ello acaba de anunciar nuevas actualizaciones y políticas dentro de sus servicios para experiencias en línea más seguras, tanto para niños como para adolescentes.



Una de ellas se basará en permitir que cualquier persona menor de 18 años, sus padres o tutor, solicite la eliminación de sus imágenes de los resultados de imágenes de Google. La medida se implementará en las próximas semanas y si bien eliminar una imagen de la Búsqueda no la elimina de la web, desde Google lo ven como un cambio que ayudará al control de las imágenes en línea.



También habrá cambios en las búsquedas dentro de las diversas aplicaciones o herramientas de Google. En YouTube, por ejemplo, se cambiará la configuración de carga de videos predeterminada a la opción más privada disponible para adolescentes de 13 a 17 años. Además, se mostrarán de manera más destacada las funciones de bienestar digital y se brindará educación sobre el contenido comercial.



Dentro de esta plataforma también se activarán los recordatorios para tomar un descanso y la hora de dormir. También se eliminará la reproducción automática para los usuarios menores de 18 años, mientras que en YouTube Kids habrá una opción de reproducción automática, misma que se desactivará de manera predeterminada para que los padres tomen las decisiones en torno a su uso.



Respecto a las búsquedas en Google, la nueva actualización que se implementará es la activación de SafeSearch para los usuarios menores de 18 años que hayan iniciado sesión y será una configuración predeterminada para nuevas cuentas. Este recurso funciona para filtrar los resultados explícitos cuando está habilitado



En relación al Asistente de Google, la empresa dijo estar trabajando para evitar que aparezca contenido para adultos durante la experiencia de un niño, mientras que en los próximos meses presentarán nuevas protecciones predeterminadas, como aplicar SafeSearch al navegador web en pantallas inteligentes.



El historial de ubicaciones también tendrá cambios, pues estará desactivado de forma predeterminada para todas las cuentas de personas menores de 18 años en todo el mundo, además de que no tendrán la opción de activarlo. Por otra parte, las apps de juegos pasarán por nuevos filtros, donde se les requerirá que revelen cómo usan los datos que recopilan con mayor detalle, con el fin de que los padres decidan si la aplicación es adecuada para sus hijos antes de descargarla. Cabe mencionar que en los próximos meses también se desarrollarán materiales para los jóvenes, cuyo propósito será que comprendan cómo la empresa recopila datos en torno a su navegación, las razones por las cuales lo hacen y cómo los utilizan.



Respecto a Google Workspace for Education se están integrando nuevas opciones para que los administradores personalicen las experiencias de sus usuarios según su edad y para que la navegación web sea más segura.



Asimismo, Google dijo que ampliarán las medidas de seguridad en cuanto a publicidad para impedir que las categorías de anuncios sensibles a la edad se muestren a los niños y bloquearán la segmentación de anuncios en función de la edad, el género o los intereses de las personas menores de 18 años.



Por otra parte, para el mejoramiento del bienestar digital, la empresa implementará cambios en Family Link , que es una herramienta donde los padres pueden establecer límites de tiempo de pantalla y recordatorios para los dispositivos supervisados de sus hijos, como permitir el bloqueo de noticias, podcasts y acceso a páginas web en dispositivos inteligentes habilitados para el Asistente.



Otra empresa que también ha implementado cambios en sus políticas para la protección de menores es Apple ,que anunció nuevas medidas para detectar imágenes de abuso sexual infantil en su servicio iCloud; sin embargo, este tema ha generado críticas relacionadas con tareas de hipervigilancia y represión por parte de gobiernos.