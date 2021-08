Xiaomi Redmi Note 10 5G, smartphone de gama media poderoso y veloz

Por E&N



Xiaomi presenta el más reciente miembro de la familia Redmi Note 10 en México, se trata de Redmi Note 10 5G, uno de los smartphones con la mejor relación precio-rendimiento en el mercado, el cual, incorpora un increíble chipset Dimensity 700 de 7nm de MediaTek, lo que se traduce en rapidez y rendimiento de energía, características dignas de un dispositivo insignia.



Gracias a su gran procesador, Redmi Note 10 5G es capaz de ajustar los contenidos de forma automática en su pantalla Adaptive Sync DotDisplay de 6.5", ya sea para realizar streaming de vídeo de 30Hz o 60Hz, navegar por redes sociales o divertirse con videojuegos de hasta 90Hz, todo, en un dispositivo que garantiza una experiencia fluida, además de un gran rendimiento de energía debido a su batería de 5,000mAh con soporte de carga rápida de 18W.





Así mismo, Redmi Note 10 5G cuenta con un gran sistema de cámaras para capturar los mejores momentos, una principal de 48MP, una macro de 2MP y un sensor de profundidad de 2MP, que permiten tomar excelentes fotos y con mayor facilidad. Además, debido a su potente procesador, toma impresionantes fotografías con poca luz, y al integrar inteligencia artificial, permite generar efectos bokeh, mejoras de color, entre otras características más que sorprenderán a cada usuario.



Este dispositivo en su versión 4GB+128GB cuenta con un diseño juvenil que se refleja en sus cuatro divertidos colores¹: “Verde aurora”, “Plata cromado”, “Gris grafito” y “Azul nocturno”, listos para lucir excelentes y ser parte de la experiencia del todoterreno de los smartphones.



“Sin duda, Redmi Note 10 5G es un smartphone todo en uno. Es ideal para aquellos que estaban buscando un procesador realmente potente que lo hiciera veloz, pero que, a la vez, les diera el respaldo necesario en batería para continuar con sus tareas diarias. Además, no por ser potente, debemos olvidar el diseño, este dispositivo cuenta con un diseño juvenil y divertido que lo convierte en el smartphone ideal, es decir, potencia y diseño, juntos”, comentó Rodrigo Rubio, Retail Strategy Sr. Manager de Xiaomi.

Dimensity 700: el chipset de MediaTek para un rendimiento más poderoso





Además de su procesador Dimensity 700 de 7nm MediaTek, Redmi Note 10 5G integra dos grandes núcleos Arm Cortex-A76 en su CPU de ocho núcleos, operando hasta 2.2GHz. Estas características lo hacen 4 veces más rápido que otros teléfonos convencionales, ya sea que se esté transmitiendo video, tomando fotos, chateando con amigos o trabajando sobre la marcha, todo fluirá a la perfección.



Dimensity 700 sigue el legado de MediaTek por desarrollar funciones multimedia y de imágenes sorprendentes, para los usuarios. En este sentido, la familia de chipsets Dimensity 5G de MediaTek combina la inteligencia y rapidez necesarias para alimentar dispositivos 5G en todos los niveles.



Xiaomi y Google One ofrecerán una membresía de almacenamiento en la nube de 100 GB a los usuarios de la Serie Redmi Note 10 en Latinoamérica



Con este lanzamiento, Xiaomi Latinoamérica y Google One, reafirman su alianza para proporcionar a los usuarios elegibles una membresía de almacenamiento para brindarles espacio adicional, y así, mantener sus teléfonos respaldados, sus fotos y archivos importantes almacenados de manera segura en la nube. La membresía de Google One incluye copia de seguridad automática del teléfono, funciones de edición de Google Photos, atención al cliente y más.