Cuatro estafas más comunes en Airbnb

Por E&N

Son muchos los que hoy en día buscan viajar adhiriéndose a las medidas preventivas que los países tienen implementadas con respecto a la pandemia del COVID-19. Dentro de esa planificación se incluye la búsqueda de alojamiento. Si bien hay quienes prefieren recurrir a agencias de viajes y/o reservar habitaciones de hotel, hay quienes les gusta experimentar las ciudades a través de alojamientos ubicados en vecindarios realizando reservas a través de servicios como Airbnb. Sin embargo, antes de apresurarse y reservar, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, recomienda tener cuidado con las estafas que se pueden encontrar en el camino.



Las estrategias más comunes que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a quienes buscan alojamiento a través de la popular plataforma Airbnb, son:



1. Realizar el pago fuera de la plataforma de Airbnb: Una vez que se encuentra el alojamiento deseado, las fotos se ven bien, está cerca de los puntos de referencia a visitar y ubicado en un vecindario que se ajusta a lo que se busca. Sin embargo, al contactarse con el anfitrión, este intentan persuadir para que comunicarse y pagar por afuera de la plataforma de Airbnb. “Esto debería servir como señal de alerta, ya que todo debe hacerse a través de la propia aplicación. De lo contrario, Airbnb no tiene obligación de reembolsar los cargos fraudulentos que fueron abonados por fuera de su plataforma.“, menciona Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



En algunos casos puntuales es posible que algunos cargos extra deban pagarse en persona, como tarifas adicionales del alojamiento o impuestos de ocupación locales, pero la mayoría de las veces pagará el precio total de la estadía durante el proceso de reserva en la página o app de Airbnb.



Incluso Airbnb advierte sobre este tipo de estafas e insta a los clientes a informar de inmediato sobre cualquier anfitrión que solicite realizar pagos fuera del sitio. Entonces, en caso de que eso suceda, ESET recomienda negarse a tratar con el anfitrión y comunicarse con Airbnb para que pueda resolver el problema.



2. Ofertas de alojamientos que llegan a través de un enlace: Con la eliminación de ciertas restricciones por el COVID-19 ahora viajar es más atractivo que nunca y los estafadores son muy conscientes de esto. Por lo tanto, no sería una sorpresa que intenten engañar a las víctimas desprevenidas para robar sus credenciales de acceso e información personal mediante campañas de phishing en las que intentarán hacerse pasar por Airbnb. Es posible que se reciba un correo electrónico, que aparenta ser legítimo, promocionando una gran oferta. Sin embargo, si el usuario hace clic en el enlace será redirigido a una página de inicio de sesión falsa y, una vez que ingrese sus credenciales, los estafadores se quedarán con ellas o podrían también descargar malware en el dispositivo de la víctima.



Si alguna vez se recibe un correo electrónico no solicitado, especialmente uno que contenga un enlace o archivo adjunto, ESET aconseja no hacer clic en él. Para ver la URL completa, se puede colocar el cursor sobre el enlace (sin hacer clic) para ver a qué dirección redirige. Para mantenerse seguro, lo más recomendable es visitar el sitio web oficial directamente escribiendo la URL en la barra de direcciones del navegador.

3. Alojamientos que suenan demasiado buenos para ser verdad: Al visitar la plataforma de Airbnb en busca del lugar de alojamiento, es posible encontrar residencias de lujo en ubicaciones exclusivas y por precios ridículamente bajos. Generalmente si suena demasiado bueno para ser verdad, seguramente lo sea. Desde ESET señala que lo más probable es haberse topado con una estafa y definitivamente recomiendan evitar reservar el lugar.



Sin embargo, si aún así se decide intentarlo, se deberían tomar algunos recaudos. Lo primero que se puede hacer es observar la zona donde se encuentra el apartamento o la casa y analizar el precio promedio de los alquileres para ver si es inusualmente bajo. Otra opción útil es realizar una búsqueda inversa de las imágenes del alojamiento para ver qué aparece en Google. Es posible que las imágenes hayan sido robadas de otro sitio web, lo que significa que la oferta o propiedad probablemente sea falsa. Si se confirman las sospechas, deberías informar de inmediato a Airbnb para que otras personas no caigan en el fraude.



4. Tener cuidado con las reseñas falsas: Cuando se busca un alojamiento, por lo general, eso implica una extensa búsqueda y la correspondiente investigación, lo cual incluye examinar las reseñas que han dejado inquilinos anteriores. Mientras se busca un lugar que tenga varios comentarios positivos o incluso excelentes, es importante prestar atención. Por ejemplo, listados bastante nuevos que ya tienen una cantidad curiosamente grande de buenas críticas o si las reseñas se parecen demasiado entre sí. Estos podrían ser signos de que se está produciendo una estafa.



La recomendación de ESET en este caso, es buscar anfitriones que hayan pasado por el proceso de verificación de Airbnb. Es probable que los estafadores no utilicen documentos reales a la hora de registrarse si planean estafar a la gente y quedarse con su dinero. Otra cosa que se podría querer buscar son los anfitriones que hayan alcanzado el estado de Superhost, ya que cuentan con un historial brindando un servicio estelar y una baja tasa de cancelación.



“La mayoría de nosotros piensa en vacaciones como sinónimo de descanso y relajación. Pero esto no quiere decir que debemos bajar la guardia, sino que tenemos que ser cautelosos ante cualquier signo de estafa mientras buscamos esas ofertas increíbles para disfrutar de unas vacaciones memorables. En resumen: mantener la guardia en alto al cruzarse con una oferta espectacular, revisar detenidamente cada oferta y verificar los antecedentes del alojamiento que se tiene interés en reservar. Por último, tener especial cuidado con los correos electrónicos no solicitados que incluyen enlaces a ofertas increíbles“, concluye Gutiérrez Amaya de ESET Latinoamérica.