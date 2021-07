Samsung anuncia la versión de 65 pulgadas del televisor de estilo de vida The Serif

Por E&N



Samsung Electronics, el fabricante de televisores líder en el mundo durante 15 años consecutivos, anunció que lanza una versión de 65 pulgadas de su televisor de estilo de vida, The Serif.



A medida que los consumidores están comprando TVs de pantalla grande más que nunca*, Samsung está ampliando su aclamado portafolio de televisores The Serif y agrega la versión de 65” a la línea actual de modelos de 40", 43" y 55". El tamaño más nuevo de The Serif se lanzará primero en Corea del Sur y luego en otras regiones.



The Serif se caracteriza por un dominio de la forma y la función, inspirado en la letra "I" de la fuente Serif, que elimina el límite entre los muebles y el televisor. Fue creado en 2015 en colaboración con Ronan & Erwan Bouroullec, diseñadores de muebles franceses de renombre mundial, con el fin de idear un formato que se integrara al espacio que lo rodea a través de un diseño poético y que funciona como una repisa. Ahora, con una pantalla más grande, The Serif puede proporcionar una experiencia de visualización aún más inmersiva y mezclarse con su entorno más que nunca con una funcionalidad perfeccionada.



Además de su diseño único y definitivamente diferenciador, The Serif también ofrece calidad de imagen Samsung QLED, mostrando un volumen de color del 100% para una imagen rica y realista en todo el contenido. También les brinda a los consumidores una experiencia integral de Smart TV impulsada por el sitema operativo Tizen con una amplia biblioteca de contenido y funciones inteligentes de elevado nivel. A través de la tecnología NFC, este nuevo modelo también es compatible con Tap View*, que permite que los usuarios reproduzcan contenido desde un teléfono inteligente en la pantalla del televisor simplemente tocando el dispositivo en el costado del televisor. Los usuarios también pueden conectarse fácilmente a un dispositivo móvil a través de funciones de conectividad como soporte para Apple AirPlay2 para más formas de ver contenidos. Y cuando está apagado, Magic Screen puede mostrar imágenes ambientales e información útil como la fecha y la hora.



Si bien la mayoría de los televisores son diseñados para adosarlos a una pared o encima de un soporte de televisor, The Serif ha sido diseñado para ubicarlo en cualquier lugar. Con una parte trasera diseñada intencionalmente, puede colocarse en el centro de la habitación, y con su diseño en forma de “I” puede estar en cualquier superficie plana que elijan los consumidores. Samsung también ofrece un soporte de metal que combina perfectamente con el televisor para que sea posible sostenerse por sí solo, siendo fácilmente desmontable para mayor versatilidad.