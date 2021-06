Hallan muerto a John McAfee en prisión de Barcelona, después de aprobarse su extradición a EEUU

Por Europa Press



John David McAfee, creador de uno de los principales antivirus informáticos y pendiente de extradición a Estados Unidos por presunto delito fiscal, fue encontrado muerto la tarde de este miércoles en la celda que ocupaba en el módulo 1 del Centro Penitenciario de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde estaba ingresado, explicaron a Europa Press fuentes penitenciarias.



El empresario de 75 años y había ingresado en prisión en de octubre de 2020, por orden de la Audiencia Nacional en España.



Los profesionales de vigilancia y los servicios médicos de la prisión intervinieron de manera inmediata para practicar maniobras de reanimación, pero finalmente los médicos certificaron la muerte de McAfee, informó en un comunicado la Conselleria de Justicia de la Generalitat,según reportó el Diario.es en su sitio web.



La comitiva judicial se desplazó al centro penitenciario e investiga las causas del deceso aunque, según ha indicado la Generalitat, "todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio".



La justicia española había autorizado la extradición a Estados Unidos de John McAfee, según un comunicado difundido la mañana de este miércoles. El empresario, que en los últimos años se dedicó a comerciar criptomonedas, fue detenido en octubre del año pasado en el aeropuerto de Barcelona y puesto en prisión preventiva a la espera de que se resolviera el pedido de extradición.



Las autoridades estadounidenses habían solicitado la extradición alegando que McAfee, de 75 años, ganó más de diez millones de dólares entre 2014 y 2018 gracias a la actividad con criptomonedas, servicios de consultoría, conferencias y la venta de derechos para la realización de un documental sobre su vida.



Sin embargo, "no presentó declaraciones de impuestos durante ninguno de esos años y no pagó ninguna de sus obligaciones fiscales", según recoge el auto de la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid.



"Para ocultar sus ingresos y activos", el reclamado "ordenó el pago de una parte de sus ingresos a testaferros y puso propiedades a nombre de estos", añade el auto citando la argumentación de la administración fiscal estadounidense, que estima la deuda del empresario en 4,2 millones de dólares antes de multas e intereses.



La Audiencia Nacional accedió a la extradición por un presunto delito fiscal en los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

The US believes I have hidden crypto. I wish I did but it has dissolved through the many hands of Team McAfee (your belief is not required), and my remaining assets are all seized. My friends evaporated through fear of association.



I have nothing.



Yet, I regret nothing.