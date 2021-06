Predator seguirá apoyando desarrollo del circuito global de Esports de Rainbow Six

Ubisoft y Acer renuevan acuerdo de colaboración entre Predator, la marca gaming de Acer, y el circuito global de Esports de Rainbow Six, que incluye los Six Majors, el Six Invitational y las cuatro ligas regionales (Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia-Pacífico).



Tras dos años de colaboración, Predator seguirá apoyando el desarrollo del circuito global de Esports de Rainbow Six, ofreciendo laptops de alta gama para analistas, y PC y monitores preparados para la competición a los gamers profesionales que compitan en torneos internacionales (como los Six Majors y el Six Invitational). El nuevo acuerdo también ofrecerá a los jugadores de Rainbow Six Siege en todo el mundo la oportunidad de desbloquear en el juego dos sets completos de Predator, que incluyen skins de la marca para accesorios de cabeza, chaquetas, armas y amuletos.



En los últimos años, la comunidad de Rainbow Six Siege y su escena Esports han crecido sustancialmente y han alcanzado nuevos hitos, con más de 70 millones de jugadores en todo el mundo y un tiempo de visualización sin precedentes durante la Etapa 1 en las cuatro ligas regionales, lo que corresponde a un aumento de 215% en comparación con la Etapa 1 de 2020. "Con el rendimiento en el corazón del competitivo Rainbow Six Siege, estamos encantados de continuar nuestro exitoso viaje con Acer", dijo Geoffroy Sardin, vicepresidente senior de ventas y marketing de Ubisoft EMEA. "Con un historial impresionante en los deportes electrónicos, sus PC y monitores gaming de rendimiento Predator contribuirán a crear las mejores condiciones posibles para que los jugadores profesionales se desempeñen en nuestras competiciones".



"Estamos entusiasmados de continuar nuestra asociación con Ubisoft, apoyando a los jugadores y fanáticos de Rainbow Six Siege Esports en todo el mundo", dijo Vincent Lin, vicepresidente asociado de marketing y planificación de productos de Acer Inc. "En los últimos dos años que hemos trabajado juntos, hemos visto el lanzamiento de un circuito regionalizado completamente renovado, y ahora son tres Majors por año. Con las últimas PC y monitores Predator, esperamos ofrecer el mejor rendimiento para los jugadores profesionales y contribuir al rápido crecimiento de la comunidad Rainbow Six Siege ".