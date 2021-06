Cisco presenta las innovaciones de Webex que facilitan el trabajo híbrido

Por E&N

Dado que se espera que el 98% de las futuras reuniones incluyan al menos un participante remoto, este modo de trabajo mixto (que combina interacciones remotas y presenciales) está impulsando implicaciones duraderas en la cultura del trabajo, la participación en eventos y la tecnología. Esto requiere una inversión más amplia -más allá de la sala de conferencias tradicional- para re-imaginar los nuevos requisitos de los eventos híbridos y de una fuerza de trabajo híbrida. La forma en que las empresas trabajaban antes y durante la pandemia será muy diferente en esta nueva ola de trabajo, en la que lo suficientemente bueno simplemente no es suficiente.



“El negocio de colaboración de Cisco es extraordinariamente esencial para nuestros clientes”, dijo Chuck Robbins, CEO de Cisco. “Con todas las integraciones que se han añadido – 800 nuevas funciones y dispositivos desde septiembre – realmente tenemos la solución de gestión de reuniones, llamadas, mensajes y eventos más completa del mercado, promoviendo el trabajo híbrido del futuro”.



“Para tener éxito en la era del trabajo híbrido, las organizaciones necesitan asegurarse de que sus soluciones sean flexibles, inclusivas, de apoyo, seguras y fácilmente gestionadas en el backend por IT”, señaló Jeetu Patel, vicepresidente senior y director general de Seguridad y Colaboración de Cisco. “La nueva Webex Suite garantiza que todos los miembros de una plantilla híbrida tengan las mismas oportunidades y la misma voz”.



Las nuevas actualizaciones de Webex incluyen:



Aumento del valor: la nueva Webex Suite es la primera del sector para el trabajo híbrido que combina reuniones, llamadas, mensajes, encuestas y eventos en una sola oferta por hasta 40% menos que “a la carta”. La nueva identidad y el logotipo de Webex presentados hoy se han reinventado para reflejar el poderoso propósito y el valor que Webex aporta al mercado, a sus clientes y a la vida de las personas.

Eventos de principio a fin: una plataforma completa de ejecución y gestión de eventos necesaria en la próxima era de los eventos híbridos. Las capacidades completas de la primera experiencia de eventos de extremo a extremo del sector, a escala, estarán disponibles cuando se complete la adquisición de Socio por parte de Cisco.

Herramientas de interacción con el público: las encuestas, los cuestionarios, las preguntas y respuestas, etc., impulsadas por Slido, son la primera solución de participación del público del sector que se integra en todas las experiencias de colaboración. Las encuestas ya están disponibles en las reuniones y pronto llegarán a los eventos.

Inteligencia del discurso: sobre los fundamentos de las capacidades de eliminación de ruido y mejora de la voz de Webex, líderes en el mercado, los usuarios tendrán la nueva capacidad de optimización de la voz para espacios de trabajo remotos y compartidos a través de My Voice Only para eliminar el ruido de fondo, incluyendo voces de las personas en el fondo, y enfocarse únicamente en el discurso del orador principal. My Voice Only estará disponible a nivel mundial en agosto de 2021.

Inteligencia de la cámara: People Focus, ha anunciado a principios de este año, que llegará a Webex en 2021. People Focus utiliza el aprendizaje automático y la tecnología de IA para reencuadrar individualmente a los participantes de la reunión que están repartidos por una sala de reuniones, lo que permite que los participantes remotos se sientan más conectados y que todos los asistentes a la reunión se beneficien de ver el lenguaje corporal, las expresiones faciales y mucho más.

Dispositivos de nivel superior: el Webex Desk proporciona un potente dispositivo de colaboración todo en uno, diseñado para el escritorio en el trabajo o en casa. También están disponibles experiencias de colaboración inmersivas con modernas interacciones táctiles a través de RoomOS, que conecta los flujos de trabajo con menos cambios de contexto, así como la plataforma de habilidades Webex Assistant, que abre un universo de extensiones potenciadas por la voz para integrar sin problemas y fácilmente más controles, contenidos y aplicaciones para los dispositivos Webex.

Experiencias seguras: la primera prevención de pérdida de datos en tiempo real del sector para Webex, que bloquea y elimina automáticamente la información confidencial en lugares como la mensajería. Con esta prevención de pérdida de datos en tiempo real, los usuarios pueden prohibir que el contenido clasificado se almacene en la nube en lugar de redactar o eliminar el contenido después de publicarlo.