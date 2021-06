¿Cómo será smartwatch de Facebook?

Por Expansión



Facebook ya no sólo quiere ser reconocido por ser un gigante de las redes sociales. Su enfoque por el desarrollo de hardware se ha vuelto más serio y aunque no es el primer gadget que lanza, con este nuevo reloj, Facebook estaría tomando un nivel de seriedad mayor.



De acuerdo con el medio especializado en tecnología, The Verge , el dispositivo contará con una pantalla con dos cámaras que se pueden quitar de la muñeca para tomar fotos y videos, mismos que se podrán compartir en el conjunto de aplicaciones de Facebook, incluido Instagram, y su fecha de lanzamiento está planeada para este verano.



“La idea es alentar a los propietarios del reloj a usarlo de la manera en que se usan los teléfonos inteligentes ahora. Es parte del plan del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, de construir más dispositivos de consumo que eludan a Apple y Google, los dos creadores dominantes de plataformas de telefonía móvil que controlan en gran medida la capacidad de Facebook para llegar a las personas”, precisa The Verge en su reporte.

La posibilidad de tener independencia en más hardware es una de las razones por las que Facebook podría estar desarrollando este gadget, pero también el hecho de integrar sus redes sociales es uno de los factores detrás de este lanzamiento.



La empresa además no se está limitando al desarrollo de este reloj, pues de acuerdo a fuentes cercanas, consultadas por The Verge, Facebook también está buscando desarrollar mochilas inteligentes.



Además de este reloj, Facebook ha lanzado en el pasado su dispositivo Portal, así como los lanzamientos que ha hecho en Oculus, donde el enfoque se ha dedicado al desarrollo de apps de realidad aumentada.



De acuerdo a Counterpoint Research, Apple vendió 34 millones de relojes el año pasado, mientras que se pronostica que los envíos de relojes inteligentes en todo el mundo crecerán en los próximos años, pasando de 37 millones de unidades en 2016 a más de 258 millones de unidades para 2025, de acuerdo a Statista.

La creciente cuota de mercado de relojes inteligentes de Apple

Presentado en abril de 2015, el Apple Watch ha aumentado rápidamente su popularidad y fue el principal proveedor de relojes inteligentes a partir del primer trimestre de 2020, superando a empresas como Samsung y Fitbit, y Xiaomi en su ascenso al dominio mundial.



Aunque la principal fuente de ingresos de Apple proviene de las ventas de iPhone, la compañía también recibe una cantidad significativa de ingresos de las ventas de sus dispositivos portátiles, que representan más del 10% de sus ingresos totales en el último trimestre.

¿Por qué desarrollar un reloj inteligente?

Las intenciones de los consumidores de comprar un reloj inteligente han fluctuado, pero en general se han mantenido relativamente estables durante los últimos años. Los relojes inteligentes realizan la mayoría de funciones que van desde poder ver notificaciones y mensajes de texto, hasta el rastreo y la navegación por GPS.



Ahora, debido al brote del nuevo coronavirus COVID-19, se pronosticó que el mercado mundial de dispositivos portátiles disminuirá su crecimiento en 2020 en comparación con las tasas de crecimiento en 2019, pero en el caso de Facebook es una oportunidad para abrir un área de competencia ante Apple.



“Facebook está trabajando con los principales operadores inalámbricos de Estados Unidos, para admitir la conectividad LTE en el reloj, lo que significa que no será necesario emparejarlo con un teléfono para funcionar y venderlo en sus tiendas, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El reloj vendrá en blanco, negro y dorado, y Facebook espera vender inicialmente un volumen de seis cifras”, precisa The Verge.