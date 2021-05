DELL: Confianza es la nueva moneda de trabajo

Por estrategiaynegocios.net

Durante estos tiempos, tomar decisiones acertadas e integrales es más importante que nunca para que los empleados se mantengan enfocados, especialmente cuando se trata de abrir y cerrar las oficinas de manera segura. Es fundamental encontrar el equilibrio adecuado entre trabajar desde casa y en el lugar. La confianza en los empleadores para hacer esto bien es primordial, ya que los empleados buscan seguridad, afirma el estudio de DELL enfocado en transformación digital.

COVID-19 y atención al empleado

A principios de 2020, cuando la primera ola de COVID-19 se extendió por todo el mundo, las empresas que tenían la capacidad de apresurar a su fuerza laboral a regresar a casa lo hicieron. Esto aceleró los proyectos de transformación digital, y las inversiones en TI se convirtieron en una prioridad crítica para el negocio a medida que las empresas se adaptaban rápidamente. Pero muchos simplemente no estaban preparados y algunos se encontraron de nuevo en el lugar cuando la pandemia prevaleció. Así como las tasas de transmisión variaron entre las regiones, también lo hicieron los enfoques para manejar la crisis. A su vez, el sentimiento del público y su voluntad de regresar al sitio variaron.



En Europa, después de la primera ola de la pandemia, la fuerza laboral del Reino Unido era la más reacia a regresar al sitio con solo un tercio (34 por ciento) de los empleados de cuello blanco en sus escritorios a mediados de julio, según Morgan. Unidad de investigación de Stanley AlphaWise. Al mismo tiempo, el 83% del personal de la oficina francesa había regresado y el 76% en Italia.



La brecha entre el Reino Unido y sus homólogos europeos se atribuyó en parte a la desconfianza generalizada tras los mensajes contradictorios y las regulaciones cambiantes.

Los líderes empresariales, a su vez, tuvieron que interpretar esta información y tomar sus propias decisiones sobre las estrategias de regreso al trabajo, lo que quizás conduzca a enfoques más cautelosos. Eso sin mencionar, por supuesto, la conveniencia del trabajo a domicilio y la creciente preferencia por los modelos de trabajo híbridos



Si bien puede ser un punto más pertinente para algunas naciones que para otras, la importancia de la confianza al afrontar una crisis no puede subestimarse, particularmente en este caso cuando la decisión de trabajar desde casa o en el lugar afecta el bienestar de los empleados y la comunidad. En medio de esta pandemia, se pide a los líderes empresariales que tomen no solo decisiones críticas para el negocio, sino también decisiones centradas en las personas que inspiran confianza en nuestra capacidad para trabajar de forma segura.



En tiempos de incertidumbre, las relaciones de confianza con los empleados fomentan la fortaleza y la resiliencia. De hecho, un nuevo informe de Accenture destaca la confianza como "la nueva moneda en el trabajo". Permite a las empresas crear culturas de apoyo y hacer crecer los negocios mientras ayuda a la comunidad en general. Antes de la pandemia, el 35% de los CXO asumían plenamente la responsabilidad de apoyar las necesidades integrales de las personas. Solo seis meses después, esto ha crecido hasta representar el 50% de los CXO.

Centrarse en conocimientos tangibles basados en datos

Ahora, la pregunta que une a todas las empresas es cómo recuperar o fortalecer esa confianza, brindando comodidad a los empleados y estableciendo las bases comerciales. Cuando se ven inundados de información contradictoria de una variedad de fuentes y organizaciones, las personas necesitan algo tangible a lo que aferrarse, especialmente cuando se trata de regresar al sitio. Necesitan datos para respaldar decisiones críticas. También necesitan consistencia.

Dado el rápido ritmo al que cambia la pandemia, con tasas de transmisión que guían los enfoques regionales junto con una mayor disponibilidad de vacunas en 2021, es esencial tener acceso a datos en tiempo real para tomar decisiones rápidas, efectivas y consistentes sobre el trabajo en el sitio. Con las medidas de bloqueo locales aún vigentes en algunos países, los empleados necesitan confianza en la capacidad de su empleador para moverse de manera flexible entre el trabajo en el sitio y fuera del sitio, haciendo la llamada correcta, en el momento adecuado.

Los científicos de datos de Dell Technologies, en asociación con profesionales médicos, desarrollaron una herramienta dedicada, la Matriz de riesgo inverso, un tablero en tiempo real creado para ayudar a los líderes de Dell Technologies a comprender todos los datos de salud (la cantidad de infecciones, hospitalizaciones, inclinación de la curva) para informarse. decisiones que priorizan la salud y la seguridad de los miembros de nuestro equipo y las comunidades.

La matriz funciona mediante la recopilación de los mejores datos disponibles de fuentes creíbles como Johns Hopkins, los Centros para el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. Utiliza un total de 15 variables diferentes, todas ponderadas adecuadamente, para calcular la puntuación de riesgo general en 182 países y 173 estados / provincias donde opera la empresa. Los datos se actualizan automáticamente y se verifican varias veces al día. Nuestros líderes también consideran la capacidad de cada instalación y las regulaciones del gobierno local para determinar la preparación para abrir o la necesidad de cerrar sitios. Esta herramienta no solo ayuda a organizar el regreso al sitio de manera segura, sino que también nos ayuda a permanecer en el sitio de manera segura, lo que nos lleva de la continuidad del negocio a la resistencia del negocios.

Salud holística: unir el negocio con los datos

Los enfoques basados en datos como este ayudan a los humanos a tomar decisiones mejores, más informadas y consistentes en tiempo real. Pero los datos por sí solos no pueden resolver el dilema de cómo y cuándo abrir oficinas de forma segura. Requiere un enfoque colaborativo y holístico que garantice que las partes interesadas clave estén a bordo, eliminando los silos. Una estrategia segura y oportuna que permite el trabajo in situ para aquellos que lo deseen, significa reunir a RR.HH., las instalaciones, la organización del CIO, el C-Suite y los líderes de ventas para que se adopte un enfoque sensible e inclusivo que se adapte a la mano de obra local y sus necesidades. Este enfoque holístico ya está muy integrado en las empresas digitales y es una parte esencial de sus transformaciones digitales.

Las empresas que permiten prácticas de trabajo flexibles, con los planes de transformación digital necesarios para potenciar operaciones más ágiles, prosperarán y encarnarán la resiliencia. Por esta razón, adoptar un enfoque basado en datos ahora y en el futuro puede ayudar a moderar cualquier shock adicional. Además, elevará a la empresa como un empleador responsable y confiable.

Con la confianza ahora como moneda de cambio, la comunicación transparente, una gama representativa de partes interesadas y las decisiones basadas en datos son esenciales. Solo entonces se podrá adoptar plenamente la implementación exitosa de prácticas laborales flexibles.