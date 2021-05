Opinión: Cómo la hiperautomatización es una herramienta clave de la innovación tecnológica

Por Cynthia Pulido, Directora de Desarrollo de Negocios de KIO Networks Internacional.



Para hablar sobre la relevancia actual de la hiperautomatización, es importante recordar el cierre del 2019, cuando la consultora Gartner colocó a esta tecnología como una de las tendencias para el 2020. Este pronóstico no solo fue acertado, sino que hizo que las empresas vieran en esta herramienta un salvavidas para sobrevivir a los efectos de la pandemia y a las exigencias de la nueva normalidad.



La automatización robótica de procesos (RPA, en inglés) es la antecesora de la hiperautomatización, pues se trata de un software que ejecuta acciones repetitivas, estandarizadas y replicables como si fueran realizadas por una persona. Sin embargo, para que la hiperautomatización funcione de manera exitosa se requieren otras tecnologías complementarias: gestión de procesos empresariales (BPM, en inglés), inteligencia artificial (IA, en inglés), aprendizaje automático (ML, en inglés) y analítica avanzada.



El concepto de business process management (BPM) ofrece metodologías y tecnologías para mejorar el desempeño de los procesos de un negocio. Los procesos de una empresa no son 100% digitales, por lo que la estrategia BPM resulta necesaria para llevar estas acciones a su estructuración, documentación y digitalización. Por su parte, el machine learning (ML) es una herramienta que se desprende de la inteligencia artificial, la cual está entrenada para identificar patrones en los datos y, en función de estos, lograr la predicción.



“Existen otras soluciones que le agregan sentido a toda la información que las máquinas empiezan a predecir, reproducir y aprender. Estos son los analíticos avanzados. Son recursos que hacen que una empresa pueda tomar decisiones basadas en toda la información que se está produciendo”, afirma Alejandro Flores, Director de KIO Networks Internacional.

Beneficios tangibles

La implementación de la hiperautomatización no solo beneficia a la corporación a nivel de dirección, sino que ayuda a toda la estructura organizacional, pues hay un cambio de cultura y la manera de gestionar los proyectos.



Esta tecnología nos permite realizar un gran volumen de operaciones en poco tiempo, aumentar la calidad de los servicios, reducir errores y eliminar las tareas repetitivas, lo que se traduce en un incremento en la productividad y la competitividad.



Cuando una corporación adopta este tipo de innovaciones, adquiere mayor liderazgo en su rama o giro de negocio. Sin embargo, toda tecnología debe estar centrada en las personas: colaboradores, clientes y proveedores, entre otros.



Un plus para la atención al cliente



La clave del éxito de la hiperautomatización radica en automatizar el proceso de principio a fin (end to end). Por ejemplo, mejorar la experiencia postventa e impulsar la lealtad por parte de los clientes.

En la actualidad, se ha vuelto común y frecuente que los usuarios sean atendidos por bots, pero no debemos perder de vista la utilización de otras soluciones para no eliminar el contacto con los clientes, pues son el centro de desarrollo de todos los proyectos.



La hiperautomatización puede aplicarse a cualquier giro de negocio. Estos son solo algunos ejemplos:



● Banca. Para la prevención de fraudes.



● Salud. Para la operación compartida entre hospitales y aseguradoras.



● Industria. Aunque ha sido un sector conservador, la hiperautomatización ha sido de gran beneficio para la facturación, costos de fletes, administración de inventarios y procesamientos de órdenes de compra.



● Sector público. Esta tecnología ha mejorado los procesos de compras, financieros y de recursos humanos.



● Marketing. Es un área que ha sacado gran ventaja de esta herramienta, pues ha logrado desarrollar proyectos interesantes sobre recopilación de información para la anticipación de campañas y promociones.