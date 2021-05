Rusia multa a Google y Facebook por no eliminar contenido prohibido

Por Reuters



Un tribunal ruso dijo este martes que multó a los gigantes tecnológicos estadounidenses Google y Facebook por no eliminar contenido que Moscú considera ilegal, en el último capítulo de una escalada en el pulso entre Rusia y las 'Big Tech'.



Rusia ya impuso una desaceleración punitiva en la red social estadounidense Twitter por no eliminar contenido prohibido, en el marco de una ofensiva de Moscú para controlar a los gigantes tecnológicos occidentales y reforzar lo que califica como su "soberanía" en Internet.



Facebook fue multado con un total de 26 millones de rublos (unos US$353.890) en ocho cargos separados, mientras que Google -propiedad de Alphabet- deberá abonar 6 millones de rublos por tres delitos diferentes, dijo el tribunal del distrito moscovita de Tagansky.



Ambas firmas fueron declaradas culpables de delitos administrativos, dijo la corte en comunicados separados.



Google Rusia declinó hacer comentarios, mientras que Facebook no respondió de inmediato a una solicitud para referirse a la situación.



Los cargos se refieren a publicaciones que, según Rusia, alentaron a los menores a unirse a protestas no autorizadas en enero, cuando gente de toda Rusia salió a las calles para apoyar al crítico del Kremlin Alexei Navalny tras su detención.



Las multas se producen en medio de una disputa más amplia entre Moscú y Google. El organismo de control de comunicaciones de Rusia advirtió el lunes que podría ralentizar el tráfico de la compañía en el país si no elimina el contenido prohibido.



En abril, una corte emitió tres multas distintas contra Twitter por un total de 8.9 millones de rublos, por acusaciones de que no había eliminado contenido prohibido. TikTok también fue multado por delitos similares este año.