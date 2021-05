Estos son los modelos de teléfonos Huawei que tienen garantía extendida

Por estrategiaynegocios.net



Huawei Consumer Business Group (BG) ha anunciado el lanzamiento de su campaña “Garantía Extra, Cuidado Extra” como una muestra de agradecimiento hacia todos los consumidores y entusiastas de la marca que han adquirido un smartphone en los últimos años. La campaña tiene como objetivo extender la garantía de los smartphones lanzados al mercado entre los años 2018 a 2021 hasta por 90 días adicionales, tiempo en el que podrán solicitar reparaciones de forma gratuita siempre y cuando cumplan con los términos de garantía establecidos.





Podrán obtener la extensión de garantía por 90 días una sola vez y los dispositivos seleccionados son Mate 20 lite,Mate 20 Pro,Mate 20,Nova 5T,P smart,P20 lite,P20,P30 lite,P30 Pro,P30,P40 lite,P40 Pro,Y5 2019,Y5 Lite 2018,Y5 Neo,Y5p,Y6 2018,Y6 2019,Y6p,Y7 2018,Y7 2019,Y7a,Y7p,Y8s,Y9 2018,Y9 2019,Y9 Prime 2019,Y9a,Y9s. Lea más condiciones acá



La campaña “Garantía Extra, Cuidado Extra” estará disponible en la región desde el 23 de abril de 2021 y tendrá vigencia hasta al 30 de junio de 2021.



Como acceder a la garantía extendida:



1) Para la campaña "Ampliación de garantía gratuita de 90 días", solo pueden participar los smartphones HUAWEI vendidos a través de canales autorizados.



2) La ampliación de garantía gratuita de 90 días, solo los usuarios en garantía pueden participar en esta campaña una vez.



3) Los usuarios deben actualizar la versión de la aplicación "Support"a la versión (9.1.2.309) o superior para participar en la campaña "Extensión de la garantía de 90 días gratis".



4) La oferta de descuento en reparaciones sin límite durante el periodo de la campaña no está disponible para todos los modelos o artículos.



5) Gestión de las reclamaciones de los consumidores: teniendo en cuenta que algunos consumidores no participan en el evento a tiempo y normalmente no pueden recibir la extensión de la garantía, los consumidores pueden reclamar a través de canales offline u online.