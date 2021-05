Qualcomm lanza módem 5G pensado en impulsar IoT

Por estrategiaynegocios.net

Qualcomm® 315 5G IoT Modem RF System es una solución integral de módem a antena diseñada para respaldar el ecosistema de IoT en la construcción de dispositivos LTE y 5G actualizables para las verticales de IoT, acelerar la adopción de la conectividad 5G para IoT y ampliar la oportunidad general para el 5G en la industria de IoT.

El 5G se concibió como un tejido de conectividad amplio y hoy el impulso está comenzando a ejemplificar el impacto y el crecimiento prometidos de 5G para aplicaciones emergentes, incluido IoT. Actuando como un catalizador para la transformación digital, Qualcomm Technologies está a la vanguardia habilitando el ecosistema con las soluciones para actualizar los sistemas de IoT existentes y hacer realidad 5G para IoT.



Las necesidades del IoT moderno incluyen la transición sin problemas de fábricas cableadas a inalámbricas con soluciones capaces de admitir conectividad LTE y 5G. El módem Qualcomm 315 5G IoT se diseñó teniendo en cuenta las aplicaciones industriales y empresariales, construido con un rendimiento de clase gigabit premium, baja potencia y capacidades de eficiencia térmica para permitir una nueva generación de soluciones IoT rápidas, potentes y de alto rendimiento. El módem Qualcomm 315 5G IoT está diseñado para satisfacer las necesidades de los segmentos de la industria que incluyen: comercio minorista, energía, automatización y fabricación, agricultura de precisión, construcción, minería, lugares públicos y más.



Con la expansión global del 5G, el módem Qualcomm 315 5G IoT es una nueva solución que sirve a la gama alta de módems de banda ancha de IoT, que complementa la cartera existente de módems LTE IoT de Qualcomm Technologies con un camino hacia la proliferación de 5G. Además, debido a su huella reducida y su interfaz de RF altamente integrada, esta solución amplía la cartera, diseñada expresamente para proporcionar una solución compatible pin a pin para los módulos heredados LTE actuales. Esto proporciona a los módulos heredados la capacidad de actualizar sus soluciones sin necesidad de realizar cambios en el hardware existente, lo que minimiza los esfuerzos de desarrollo y los costos y proporciona una transición sin problemas de LTE a 5G.



“Qualcomm Technologies optimiza y desarrolla continuamente tecnologías y módems líderes en la industria que van desde las soluciones NB-IoT más eficientes desde el punto de vista energético hasta nuevos productos como el módem Qualcomm 315 5G IoT, diseñado específicamente para brindar a la conectividad 5G capacidades de IoT ", dijo Jeffery Torrance, vicepresidente senior de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Inc." Nos complace presentar nuestra nueva solución de IoT 5G que ayudará a estimular y escalar la industria de IoT 5G y permitirá las transiciones necesarias para la Industria 4.0. Esta solución ayudará a crear dispositivos duraderos y promoverá el crecimiento y la expansión en la industria de 5G IoT, lo que permitirá una integración perfecta para los clientes que utilizan generaciones anteriores de conectividad".



El módem Qualcomm 315 5G IoT admite bandas globales 5G NR sub-6GHz y funciona en modo autónomo (SA) únicamente, con la capacidad de cambiar a LTE según sea necesario, y se puede implementar en redes 5G públicas o privadas, aprovechando el corte de red o en forma aislada. Esta solución es óptima para aplicaciones de IoT que se pueden integrar sin problemas con tecnologías Ethernet y cableadas existentes. El nuevo módem viene con soporte y mantenimiento de hardware y software de vida extendida, lo que prolonga los dispositivos de IoT durante toda su vida útil. Esta nueva solución ayudará a acelerar la transformación digital de la industria 5G IIoT, proliferando 5G para IoT.



Se espera que el módem Qualcomm 315 5G IoT esté disponible comercialmente en la segunda mitad de 2021.



El módem Qualcomm 315 5G IoT es un paso importante para el ecosistema de IoT:



Bosch:



"5G es un estándar importante para las fábricas del futuro. Por lo tanto, estamos trabajando intensamente en la integración de 5G en nuestros productos. El módem Qualcomm 315 5G IoT permite nuevas funciones interesantes específicamente para aplicaciones industriales de IoT y nos ayuda a abrir nuevas aplicaciones con 5G”, resume el Dr. Steffen Haack, miembro del Comité Ejecutivo de Bosch Rexroth AG y responsable del desarrollo.



Fibocom:



“El desarrollo del módem Qualcomm 315 5G IoT es un emocionante paso adelante en la proliferación de 5G en IoT. Junto con los módulos IoT de extremo a extremo y las soluciones de comunicaciones inalámbricas de Fibocom, el módem Qualcomm 315 5G IoT permitirá soluciones IoT confiables, seguras e inteligentes en una variedad de industrias y aplicaciones verticales", dijo Lingpeng Ying, CEO de Fibocom.



HMS:



“Recientemente lanzamos el primer enrutador 5G disponible comercialmente para la automatización industrial, una solución que utiliza las soluciones 5G de Qualcomm Technologies. El interés por 5G en aplicaciones industriales está creciendo constantemente y vemos muchas ventajas con el anuncio del módem Qualcomm 315 5G IoT, ya que permitirá un factor de forma más pequeño para dispositivos industriales y abrirá nuevos casos de uso”, dijo Jens Jakobsen, gerente de desarrollo en HMS Labs, la iniciativa de HMS Networks para nuevas innovaciones y tecnologías.



MeiG:



“Como proveedor líder mundial de módulos y soluciones celulares para IoT, estamos encantados con el anuncio del módem Qualcomm 315 5G IoT, que nos permitirá desarrollar soluciones 5G para una variedad de aplicaciones de IoT y marcará la importante expansión de 5G en el ecosistema de IoT ”, dijo Benjamin Du, director ejecutivo de MeiG Smart.



Quectel:



"La nueva familia de módulos 5G NR de Quectel, el RG500S y RM500S, utilizará el módem Qualcomm 315 5G IoT para ofrecer una opción superior para aplicaciones 5G IoT", dijo Patrick Qian, director ejecutivo de Quectel. “La serie de dos módulos cubrirá bandas 5G NR sub-6GHz en modo SA y bandas LTE en toda la palabra, lo que les permitirá ofrecer alta velocidad de datos, baja latencia de extremo a extremo y conectividad confiable a una amplia gama de segmentos de IoT, incluidos los industriales, IoT, energía inteligente, redes 5G privadas y muchos otros. Los nuevos módulos son altamente compatibles con los módulos 5G y LTE existentes, lo que permite a los clientes acelerar sus diseños 5G con un tiempo de comercialización más rápido. Estamos muy orgullosos de trabajar con Qualcomm Technologies a medida que continuamos permitiendo el crecimiento del Internet de las cosas ".



Schneider Electric:



“Estamos entusiasmados con el lanzamiento del módem Qualcomm 315 5G IoT, que aborda las necesidades específicas de ancho de banda masivo, confiabilidad y rendimiento en todas las industrias. Esta tecnología tiene el potencial de convertirse en un catalizador de la digitalización, ayudando a desbloquear oportunidades y eficiencias sin precedentes en aplicaciones industriales innovadoras de 5G ”, dijo Benoit Jacquemin, director de Innovación comercial de la industria de Schneider Electric.



Siemens:



“Siemens y Qualcomm Technologies mantienen una colaboración de larga data centrada en la cooperación tecnológica en tecnologías de comunicación inalámbrica. Con el lanzamiento de productos como el módem Qualcomm 315 5G IoT, Qualcomm Technologies muestra su fuerte compromiso de impulsar la transformación digital de la industria y nos permite desarrollar productos 5G industriales de última generación”, dijo Sander Rotmensen, director industrial de comunicación inalámbrica, Siemens AG, Digital Industries.



Sunsea:



“SUNSEA AIoT se compromete a utilizar la tecnología avanzada 5G + AIoT para desarrollar soluciones todo en uno para las soluciones de IoT, desde la comunidad inteligente hasta la aplicación industrial inteligente. A través de la introducción del módem Qualcomm 315 5G IoT, Qualcomm Technologies nos permite desarrollar soluciones de próxima generación, proporcionar soluciones digitales de extremo a extremo y ayudar a las empresas a seguir liderando la industria”, dijo Tao Yang, CEO de SUNSEA AIoT.



Telit:



"La introducción del módem Qualcomm 315 5G IoT representa un hito importante que allana el camino para llevar la conectividad 5G 3GPP versión 16 a la industria 5G IoT", dijo Marco Contento, vicepresidente de tecnologías 5G, gestión de productos de Telit. “Este nuevo sistema servirá para una serie de casos de uso comerciales e industriales en los que hasta ahora no había una solución de conectividad 5G disponible, en particular, distribución de energía, tecnologías de redes inteligentes y control y automatización industrial. Y, dado que el módem Qualcomm 315 5G IoT también es compatible con las aplicaciones que actualmente ofrecen las redes LTE, ofrece a los clientes una ruta preparada para el futuro para la migración de dispositivos 5G”.



