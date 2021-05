Minecraft, Tetris y Grand Theft Auto entre los videojuegos más vendidos de la historia

Por Daniel Zueras – estrategiaynegocios.net

Juegos nostálgicos y otros no tanto, en el top 10 de ventas de videojuegos más vendidos de la historia hay desde clásicos como el Tetris hasta juegos de multijugador en línea como PUBG (en realidad un clásico instantáneo).

Lo que ya es una realidad consolidada es el predominio de los juegos mobile sobre otros formatos (PC y videoconsolas), pues supusieron el 49 % de las ventas en 2020, según datos de GamesIndustry.biz, US$86.300 millones, frente a los US$51.200 millones de las consolas (29 % del total) y los US$37.400 millones de juegos para PC (22 %).

Además, según la consultora especializada Newzoo, hay que tomar en cuenta que el 74 % del mercado no viene de las compras de juegos o consolas, sino de los micropagos dentro de los juegos.

Estos son los videojuegos más vendidos en la historia

Datos importantes

Datos de GamesIndustry.biz muestran que entre los seis grandes (Sony, Microsoft, Nintendo, Activision, EA y Ubisoft), lanzaron 59 juegos en 2020, pero solo 9 son nuevas IP (propiedad intelectual).

Los juegos más buscados en Google en 2020 son Among Us, Fall Guys, Valorant, Geshin Impact, The last of Us 2, Ghost of Tsushima, FIFA 21, Animal Crossing y Call of Duty Warzone.

Los juegos más vendidos en algunos grandes mercados en 2020 son, en UK: FIFA21; en EE UU: Call of Duty Black Ops; y en Japón el más vendido el año pasado fue Animal Crossing.