Microsoft Teams ya está disponible para uso general y gratuito entre amigos y familia

Por Liat Ben-Zur, vicepresidenta corporativa de vida moderna, búsqueda y dispositivos.



Durante gran parte de 2020 y 2021, las personas han soportado extrañar a sus amigos y seres queridos. Sin embargo, aunque la distancia física nos ha separado, también hemos redescubierto el poder y la importancia de estar juntos. 2020 nos recordó que el éxito no se celebra por completo sin los que ayudaron.



Como saben millones de empleados en todo el mundo, Microsoft Teams ya es una solución líder para las comunicaciones laborales y la colaboración. Pero gran parte de nuestras vidas la pasamos mientras colaboramos con personas fuera del trabajo. De hecho, al escuchar a nuestros clientes, hemos aprendido que las familias anhelan herramientas que les ayuden a conectarse, planificar, coordinar y compartir mejor en línea.

Disponibles hoy: Funciones personales en Teams

Hoy, anunciamos la disponibilidad general de funciones personales en Teams para personas de todo el mundo en computadoras de escritorio, dispositivos móviles y la Web. Desde llamadas en línea que los harán sentir como si estuvieran en el mismo lugar que sus seres queridos, hasta chats grupales que facilitarán la coordinación de planes con ellos, estas funciones personales en Teams están diseñadas para acercarlos a las personas que les importan para que puedan llamar, chatear, planificar y organizar cosas grandes y pequeñas, juntos en un solo lugar.

A continuación, algunas de mis funciones favoritas que ahora hacen de Teams una gran aplicación para usar con familiares y amigos.

Videollamadas que los harán sentir como si estuvieran en la misma habitación.

Ahora pueden convertir cualquier videollamada normal en un entorno virtual compartido a través del modo Juntos, para sentirse como si estuvieran en el mismo espacio que su familia y amigos. Con el modo Juntos, la fatiga de las videollamadas se reduce porque su cerebro no tiene que trabajar tan duro en comparación con una videollamada estándar. Pueden elegir entre una variedad de nuevos entornos virtuales, como un salón familiar, una cafetería o incluso un lugar de veraneo, para hacer que sus llamadas sean más atractivas, divertidas y conectadas, incluso cuando están separados.



Y cuando estoy en el trabajo, me encanta llevar más emociones y personalidad a nuestras reuniones de Teams mediante GIF y reacciones con emoji en vivo, así que no puedo esperar para usarlos y animar las llamadas con mis amigos y familiares.

Lo mejor es que si se pierden una llamada en la que todos los miembros de su grupo se reunieron, siempre pueden volver para ponerse al día, leer el hilo del chat y publicar su GIF favorito para continuar la conversación porque los chats en Teams no desaparecen incluso cuando finaliza la llamada.

Al configurar una videollamada, no queremos que nadie se preocupe por quién puede usar Teams o si necesita diferentes enlaces para diferentes dispositivos. Los enlaces de videollamadas en Teams se pueden compartir con cualquier persona, incluso si no usan Teams. Sus amigos o familiares pueden unirse a una reunión a través de cualquier dispositivo (PC, Mac, teléfonos iOS y Android) o navegador web. Esto hace que sea muy fácil planificar todo, desde una pequeña reunión con la familia o incluso una boda virtual. Además, ¡Pueden invitar hasta 300 personas para que haya espacio para todos!

Vayan más allá del chat y den vida a sus planes.

Seamos realistas, organizar planes con amigos y familiares, incluso algo simple, a menudo puede ser un poco complicado. Tienen que coordinar entre múltiples aplicaciones para administrar los calendarios de todos, realizar un seguimiento de las tareas, compartir documentos relevantes, etc. Teams facilita todo eso porque ahora pueden administrar tareas tanto grandes como pequeñas sin tener que salir de sus chats.

Primero, reunir a las personas en un chat grupal es tan simple como agregar personas con su correo electrónico o número de teléfono. Incluso si alguien que agregan no usa Teams, aún puede ver y responder a todos los chats grupales a través de SMS.



Una vez en un chat grupal, pueden crear una lista compartida de tareas pendientes y asignar tareas a otras personas del grupo. Todos los miembros del grupo pueden ver y editar los detalles de la tarea o marcar elementos cuando se completen.

También me encanta poder convertir un mensaje de un chat grupal en una tarea, de modo que si mi esposa me recuerda que nos hemos quedado sin pan, puedo agregarlo directo a la lista de compras. De esta manera, ya sea que gestione las tareas del hogar o planifique el próximo viaje de fin de semana, puedo llegar a la meta con la ayuda de todos.

Pero, ¿qué pasa cuando el grupo tiene que tomar una decisión? Este era otro lugar en el que sabíamos que podíamos tomar nuestros aprendizajes de Teams para trabajar y aplicarlos a los consumidores, con encuestas. Las encuestas son una excelente manera de realizar un seguimiento de decisiones como dónde reunirse para cenar o qué día celebrar la fiesta de cumpleaños de la abuela.



Lo que hace que Teams sea único es que una vez que se completa la encuesta, cualquier miembro del grupo puede tomar medidas en función de los resultados, ya sea al agregar un evento grupal o asignar tareas. Para hacer esto hoy, tendrían que usar tres aplicaciones diferentes: una para coordinar a través del chat, otra para agregarla al calendario de todos y otra para las tareas.

También es muy útil tener la vista del tablero en cada chat. El panel organiza de manera cuidadosa todo el contenido compartido de su grupo, desde fotos, archivos, enlaces web hasta tareas compartidas y próximos eventos grupales. Esto me ha ahorrado mucho tiempo porque ahora puedo entrar y salir de manera rápida de mis diferentes chats grupales y acceder con facilidad a toda la información compartida relacionada con ese chat. Por ejemplo, cuando voy al chat con mi familia, puedo ver la ubicación de mis hijos en el mapa o verificar en qué tareas me pidió mi esposa que la ayudara. Luego puedo saltar a uno de mis chats grupales con amigos y puedo ver todas las fotos que compartieron conmigo y ayudar a completar la hoja de cálculo que comenzaron a crear para rastrear todos nuestros restaurantes favoritos.



Las funciones personales de Teams están disponibles hoy, de forma gratuita y para personas de todo el mundo. Si usan Teams para trabajar, sólo hagan clic en su perfil para agregar una cuenta personal. Si son nuevos en Teams, pueden descargar la aplicación de escritorio, de iOS o Android para comenzar hoy mismo. También pueden usar Teams en cualquier navegador web, incluido mi favorito personal, Microsoft Edge. Obtengan más información sobre las funciones personales en Teams aquí.

Estamos muy emocionados de que Microsoft Teams, en el que muchos de nosotros nos hemos apoyado en el trabajo, ahora pueda ayudar a las personas a conectarse y hacer cosas con sus familiares y amigos. Estamos ansiosos por escuchar sus comentarios y esperamos poder ofrecer más funciones con el tiempo.

- Pueden reunirse con cualquier persona en una llamada 1: 1 y hablar hasta 24 horas de forma gratuita. Para una llamada grupal (más de dos personas), pueden reunirse con hasta 100 participantes y llamar hasta 60 minutos gratis. Renunciamos a estos límites a la luz de COVID-19 para que puedan reunirse con hasta 300 participantes y hablar hasta 24 horas gratis hasta que se especifique otra cosa.

- El chat a través de SMS está disponible en algunos países y estará disponible en otras ubicaciones geográficas de manera distribuida. Hagan clic aquí para obtener más detalles.

- El uso compartido de la ubicación debe estar habilitado y activo.